Fortviler etter omstridt russelåt: – Må sette en stopper

Tenåringsmor Anja Hegg (51) mener voksne må ta ansvar for å få slutt på grove russelåter.

–Jeg er skikkelig opprørt. Hvordan kan vi akseptere at sønnene og døtrene våre er med og synger av full hals til sanger som dette? Det er de voksnes ansvar å si at nå er det nok. Dersom vi ikke setter foten ned og sier ifra om at dette er galt, gir vi en stilltiende aksept for en kultur og verdisyn som i mine øyne er helt feil, sier en opprørt Anja Hegg til VG.

Tenåringsmoren, som til daglig jobber som kommunikasjonssjef i Hørselhemmedes landsforbund, er blant mange som har reagert på låten som først ble omtalt av Bergens Tidende, til russebussen «Playboy 2017». Med linjer som «Er du 13, er du med. Når du suger, så gå ned», har russelåten provosert mange.

Hegg er bekymret for at teksten er en måte å si til gutter at det bare er å ta for seg, samt si til jenter at de bare er objekter.

- Musikken får stadig tøffere toner

Hun mener debatten om russekulturen spisser seg til for hvert år som går.

OPPRØRT: Anja Hegg er svært opprørt over den mye omtalte russesangen til «Playboy 2017». Foto: Astrid Waller

–Jeg forstår ikke hvorfor vi som nasjon ikke gjør noe med dette. Vi lar det utvikle seg år etter år, og musikken får stadig tøffere toner. Hvordan havnet vi her som nasjon, og hvordan kan vi tillate barna våre å synge sanger med slike budskap? Når ble det kult å tråkke ned yngre jenter? Jeg vet ikke om det er et forsøk på å få oppmerksomhet eller være kul nok, men jeg synes det er veldig opprørende.

- Må ta det med en klype salt

Tidligere denne uka la Playboy-russen seg langflat og beklaget, og «Solguden og Mannen», duoen som står bak russelåten, har i etterkant endret de mest omstridte delene av låten.

Ole Sebastian Rolland, medlem på russebussen «Playboy 2017» og russepreseident på Amalie Skram Videregående skole, hadde ikke mulighet til å svare på VGs henvendelse mandag ettermiddag.

President i russens hovedstyre Oslo/Akershus, Anneli Rystad Aune, synes det er trist at russelåten setter russen i et dårlig lys.

–Jeg synes man må ta denne russesangen med en klype salt. Det er ikke slik at russesangene gjenspeiler virkeligheten, holdningene og verdiene våre. Russen ser på det som tull og en morsom greie, og det er selvfølgelig ingen som ønsker å fremme voldtekt, forteller Aune til VG.

OVERDREVET: Anneli Rystad Aune, president i russens hovedstyre Oslo/Akershus, mener man må ta russesanger med en klype salt. Foto: PRIVAT

- Et nasjonalt problem

Hegg frykter at dersom ingen setter foten ned, vil grensene for hva som anses som akseptabelt bli skjøvet drastisk.

– Som mamma kjenner jeg på et ansvar for å si ifra når jeg synes det har gått for langt. Dersom vi ikke velger å si ifra er vi nemlig med på å skyve grenser og lage aksept for en ukultur. Vi er veldig raske med å kommentere hva som er «rett og galt» for andre kulturer, men nå er det på tide at vi åpner øynene for vår egen kultur og innser hvor vi faktisk er på vei.

Anja Hegg påpeker at det ikke nødvendigvis er selve enkeltlåten hun er opptatt av, men av hvordan russekulturen som helhet har utviklet seg.

–Vi ender ofte opp med å diskutere en og en låt, men jeg mener det ikke handler om det. Det handler om noe som etter hvert har vokst frem som en industri og en nasjonal utfordring, avslutter hun.