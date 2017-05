Ble nektet å gå med russedress på skolen – nå snur rektor

– Vi er overlykkelige, sier Celine Sanden og Connie Halvorsen til VG.

Tidligere denne uken skrev VG at Celine Sanden og Connie Halvorsen ble nektet å gå med russeklær på skolen. De fullfører videregående opplæring i barne- og ungdomsarbeiderfaget på Osterøy videregåande skule utenfor Bergen denne våren.

– Denne saken løp fullstendig løpsk. Jeg bestemte meg før helgen om at jeg måtte finne en løsning, og har innkalt jentene til et møte i morgen, sier rektor Magne Ottar Espelid til VG.

– I morgen må de signere en avtale som ledelsen inngår med alle som er russ, og så kan de gå med russedressen på skolen.

Klesnekt rammet bare to russ



I forrige uke nektet Espelid elevene ved yrkesfaglinjen å gå med russeklær. Han sa til VG at det ikke har vært tradisjon for at yrkesfagelevene har vært russ.

– Grunnen til det er at vi tidligere har hatt erfaring med at det lett blir konflikter mellom gruppene, altså rødruss og svartruss. Derfor gikk vi også vekk fra det i sin tid, fortalte han til VG før helgen.

Rektor forteller nå at saken har påvirket ham. Han opplever selv at samarbeidet med russen alltid har vært bra, og ønsket ikke noe annet for dette året.

– Jeg tar selvkritikk i denne saken. Jeg burde tatt dialogen med russen tidligere, sier Espelid.

Russen: – Nå kan vi kose oss!

Da VG ringer Celine Sanden og Connie Halvorsen 1. mai er de ute i Begen og feirer.

– Nå kan vi kose oss uten bekymringer! Det var en veldig nedtur at vi ble nektet, så vi er begge superglade og overlykkelige for at rektor skjønte at dette var feil, sier Sanden til VG.

Før rektor Espelid valgte å snu i saken, hadde også advokat Kim Gerdts engasjert seg. Han tok kontakt med russejentene og tilbød seg å hjelpe dem – helt gratis.

ENGASJER: Advokat Kim Gerdts ville hjelpe jentene som ble nektet å gå med russeklær. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Jeg syntes det er hjerterått at en rektor nekter to stykker å bruke russedress, når resten av elevene får lov til å bruke dem. Det er en usaklig forskjellsbehandling. Alle andre skoler i landet tillater dette, sier Gerdts til VG.

– Må ha en hjemmel for å nekte



Han foklarer at grunnen til at han valgte å ta saken, er fordi det må foreligge en hjemmel om man skal nekte noen å gå med visse klesplagg. Det har ikke skolen i denne saken, mener advokaten.

– Hvis noen for eksempel velger å gå i bunad hver dag, må skolen ha en hjemmel for å nekte personen dette. Sånn er det med russedress også, sier Gerdts.

Da VG forteller advokaten at rektor har snudd, reagerer han med glede.

– Da ble jeg ikke russeadvokat likevell, ler Gerdts.

– Men det er veldig hyggelig for jentene at det ordnet seg. Jeg gir rekor honnør, fordi han ikke lot det gå prestisje i saken.