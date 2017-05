Alvorlig russeslagsmål i Oslo

Politiet oppretter sak etter at det brøt ut slagsmål mellom flere russ.

Ifølge operasjonsleder Tor Gulbrandsen ved Oslo politidistrikt har det vært en ekstra aktiv natt for russen i hovedstaden, og det toppet seg med slåssingen på Gaustad, mellom Esso og McDonalds.

Han forteller at det viste seg at flere russ var utsatt for vold, og som enten selv hadde tatt seg til legevakten eller blitt kjørt dit.

– Vi vet ikke hvor mange det gjelder, det var mange russebusser og mye russ i området, men i slåssingen var det russ fra kanskje to busser involvert. Vi tar det veldig alvorlig: Det er vold og det ble slått med flasker, som har stort skadepotensial, sier han til NTB.

Også andre steder har russen holdt politiet opptatt. I Horten ble en sjåfør anmeldt etter at politiet stoppet en overfylt russebuss ved 01-tiden.

Ifølge politiet løp flere personer ut av bussen, men selv etter dette var det 19 personer i bussen, som var registrert for tolv.

I Ulsteinvik ble en russebil med syv russ bortvist etter å ha knust flasker fra en glasskontainer utenfor Shell, mens i Røyken i Buskerud måtte russen forlate stedet etter å ha «yppet til bråk».