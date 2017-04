14 anmeldte voldtekter i russetiden i fjor – kun én tiltalt

14 voldtekter ble anmeldt i forbindelse med fjorårets russefeiring. Så langt er det bare tatt ut tiltale mot én person.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Russevoldtekter 2016 * 14 voldtekter tilknyttet russefeiringen ble registrert i 2016 * De anmeldte sakene har gjerningsdato april-juni * 7 av 14 voldtekter ble begått under offisielle russearrangementer. Den andre halvparten ble begått under tilfeldige samlinger eller i privat sammenheng * Over halvparten av voldtektene ble begått i skogsområder rundt arrangementet * Ti av voldtektene ble begått uten fysisk vold * I to av sakene var det to angivelige gjerningspersoner * Seks av de anmeldte personene var registrert som mistenkt, siktet eller domfelt i tidligere straffesaker * I tre av tilfellene ble overgrepet fotografert. Bildene fra en av voldtektene ble spredt på internett via Facebook. * I flere av anmeldelsene henviser den som er anmeldt til knuteregelen «Kongla», som innebærer å ha sex utendørs.

Når russetiden for alvor sparkes i gang i helgen, oppfordrer politiet til å ta vare på hverandre og anmelde dersom man blir utsatt for noe straffbart.

En rapport utført av Kripos viser at det i 2016 ble anmeldt 14 voldtekter tilknyttet russetiden. Det er elleve registrerte angivelige gjerningspersoner, blant dem er altså én tiltalt.

Ni av sakene er henlagt, og for fire av de angivelige gjerningspersonene er sakene ikke avgjort ennå.

Henleggelsene av voldtekter begått i russetiden føyer seg inn i en ellers dyster statistikk: Ifølge Statistisk sentralbyrå blir rundt 80 prosent av anmeldte voldtekter i Norge henlagt.

Ifølge rapporten til Kripos er det også grunn til å tro at det er store mørketall fordi mange lar være å anmelde.

Russ siktet for overgrep mot mindreårig: Filmet og spredt på sosiale medier

«Kongla» som årsak til voldtekt



Politiets oppfordring er å anmelde dersom man har blitt utsatt for det man tror kan være straffbart – uansett.

– Grensene kan virke uklare, men det er ganske enkelt; har man sovnet, er man for beruset eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg en handling, så er det en voldtekt. Da oppfordrer vi til å kontakte lege eller politi, sier Ann Kristin Grosberghaugen, leder for voldtektsseksjonen i Kripos.

Hun forteller også at en gjenganger i årsakene til voldtekt har vært den såkalte «Kongla» – en knuteregel som innebærer å ha sex utendørs.

– Vi har sett på flere hendelser de siste årene der gjerningspersonen henviser til knutereglene, blant annet kongla. Det har ført til at noen av hendelsene har blitt anmeldt, forteller hun.

Les også: Skjerper kampen mot overgrep fra jukseruss

Knutereglene har skapt debatt flere steder i landet, og enkelte russestyrer har valgt å fjerne blant annet kongleregelen. Regelen opprettholdes likevel i de fleste russemiljøene.

Nå håper politiet at forebyggende arbeid og kampanjer vil føre til færre voldtektsepisoder.

– Vi har tro på færre anmeldelser i år, men hvis noe skulle skje så anmoder vi om å ta kontakt med politiet, sier Grosberghaugen.

Natt til lørdag: Mye russebråk: Buss hadde 40 passasjerer for mye

Jobber forebyggende



Kaja Marie Bjerkvik, også i Kripos, sier at flere kan synes det er vanskelig å anmelde om man ikke husker hva som har skjedd.

– Mange føler også skyld og skam. Vi ønsker at man anmelder uansett. Det er politiets oppgave å finne ut hva som faktisk har skjedd, sier hun.

Voldtektsproblematikken er heller ikke ukjent for arrangørene i russetiden. Daglig leder for Russens organisasjonskomité, Mie Skard, mener noe av det viktigste de gjør er forebyggende arbeid mot kommende russ hele året.

– Mange har inntrykk av at det er skummelt på russearrangement, men det er det ikke. Men det er unge gjester, og mange har ikke så mye erfaring med hvor egne grenser går med tanke på blant annet alkohol, så vi jobber mye forebyggende, blant annet i kampanjer med Kripos og Amnesty, forteller hun.

Bergen: Syv anmeldt etter at russefest kom ut av kontroll

Frivillige sex-vakter



Prosjektansvarlig for det årlige landstreffet på Lillehammer, Lars Nes, har flere års erfaring med sikkerhetsarbeid på russetreff. De siste årene er mellom 6.000 og 8.000 samlet her. Hans erfaring er at det er viktig å ha dugnadsvakter som er vesentlig eldre enn russen selv.

– Det hjelper ikke å ha ungdommer som passer på ungdommer. Vi trenger voksne folk, det er viktig.

I likhet med de andre arrangørene sørger Nes og kollegene for å ha opplyste områder, atskilte toaletter for gutter og jenter hvor det også er vakthold. Gjennom kursing av frivillige opplever Nes at vaktene vet hva de skal se etter.

– Vi har også vakter som går i ytterkanten av områdene. Det er jo gjerne der folk går hvis de har tenkt å kose seg litt, og det er jo lov, så lenge det er frivillig. Derfor sier vi til våre frivillige at dersom man ser noen som har sex i skogen, så må de bort og få bekreftelse på at det er frivillig, forteller han.

Selv om det kan synes komisk, opplever Nes at det er helt nødvendig for å hindre voldtektsepisoder.

– Det er alvor, og noe vi må gjøre. Vi har ikke samvittighet til å bare tro at alt er i orden.

Ifølge Nes har det ikke vært noen registrerte voldtektsepisoder under landstreffet i Lillehammer de siste årene. Tryvann, med rundt 10.000 besøkende hver kveld, hadde én anmeldt voldtektsepisode i fjor. Politiet fikk imidlertid meldinger om «bråk» fra arrangementet ved flere anledninger.