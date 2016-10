Klart nei til legalisering av cannabis

I en ny undersøkelse sier 77 prosent nei til legalisering av cannabis. Onsdag sa helseminister Bent Høie (H) at han vil ha slutt på straff og bøtelegging for bruk av narkotika.

Både Miljøpartiet De Grønne, Venstre og SV støtter forslaget fra Høie, men flertallet av politikerne og folket vil fortsatt ha forbud mot narkotika, skriver Klassekampen.

I en spørreundersøkelse Klassekampen har gjort, svarer 77 prosent i alle aldersgrupper nei til legalisering av cannabis, og 15 prosent ja. Her sier 81 prosent av kvinnene og 73 prosent av mennene nei. Kun åtte prosent over 50 år sier ja til legalisering, i motsetning til 27 prosent under 30 år.

Venstre er så langt det eneste partiet som har foreslått å utrede alternative reguleringer i sitt utkast til program.

– Jeg oppfatter at debatten er i ferd med å snu. Før var dette et uglesett standpunkt, men stadig flere blant både politikere, akademikere og medier tar til orde for en ny regulering av rusmidler, sier leder i Unge Venstre Tord Hustveit.

Generalsekretær i Actis Mina Gerhardsen sier det er interessant hvor stor motstanden er mot legalisering.

– Dette bekrefter at dagens ruspolitikk har sterk støtte. Det bør være et tydelig signal til de politiske partiene når de skal vedta ny politikk, sier hun.