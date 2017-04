Frykter spredning av dødsdop til Norge gjennom det mørke nettet

En 15 år gammel gutt døde etter å ha fått i seg såkalt elefantdop. Nå fryktes spredning av farlige stoffer til Norge over det mørke internettet.

Den 15 år gamle gutten fra Oslo ble funnet død på gutterommet 8. mars i år. Analysene viser at han ble forgiftet av stoffet karfentanil som anslås å være 10.000 ganger sterkere enn morfin.

– Det er et helt unødvendig dødsfall og det er all grunn til å advare alle mot inntak av ukjente stoffblandinger som man ikke vet hva inneholder, sier Merete Vevelstad, overlege ved Folkehelseinstituttet.

Ekstremt farlig stoff

Folkehelseinstituttet er bekymret for at man undervurderer hvor farlige stoffer dette er, og hvor lett man kan få det i seg.

– En mengde tilsvarende et saltkorn kan være nok til å ta livet av en håndfull mennesker. Stoffet kan inhaleres eller man kan få det gjennom huden, sier Vevelstad.

Hun beskriver symptomene:

– Få minutter etter eksponering av stoffet karfentanil blir man desorientert, sløvere, bevisstløs og man slutter å puste. Og da dør du med mindre du får motgift i løpet av veldig kort tid.

Spres på internett

I oktober i fjor ble en 33 år gammel kvinne funnet død i en leilighet i Stavanger. Dødsårsaken er trolig at kvinnen hadde fått i seg det livsfarlige stoffet furanyl fentanyl, og det var muligens første gang at noen i Norge døde av stoffet.

Både politiet og Folkehelseinstituttet peker på det mørke nettet som en mulig kilde til at dopet kommer til Norge.

– Det er første gangen vi er i befatning med et så potent stoff i omløp i Norge. Vi antar at det kan være stoffer som har blitt bestilt over det mørke internettet, sier Elisabeth Drange, senioringeniør ved Kripos.

Hun forteller at Kripos er veldig redd for at sotffet skal spre seg til og i Norge.

– Vi vet at det er andre land i Europa og i USA hvor det har vært tilfeller av overdoser fra dette stoffet, forteller Drange.

Ett beslag i Norge

Vevelstad ved Folkehelseinstituttet peker også mot det mørke internettet og mener det er et stort problem med rusmidler at det er veldig lett å få tak via internett.

– Internett bringer veldig farlige stoffer inn til Norge. De er billige men vi aner ikke hva de inneholder. Vi ser at det har skjedd i mange andre land og vi ser at det også skjer i Norge.

– Hvor utbredt er dette stoffet i Norge?

– Vi har sett stoffet i norske beslag bare en gang, så vi tror ikke det har vært utbredt hittil men vi vet at det er utbredt i mange land og at liknende stoff også er sett i Norge senest i år, sier Vevelstad.