Satellittene er satt fri - venter på første signal

Norges tredje og fjerde nasjonale satellitt, NORSAT-1 og NORSAT-2, er skutt opp fra Bajkonor i Kasakhstan og separert fra raketten.

Rundt klokken 11 ble satellittene separert fra raketten over Antarktis.



Nesten hundre Norske romentusiaster venter nå i spenning på de første signalene fra NORSAT-1 og NORSAT-2 på Norsk Romsenters oppskytningsvake på Skøyen. Signalet fra NORSAT-2 skal plukkes opp av en bakkestasjon i Vardø rundt klokken 11.52. NORSAT-2 skal plukkes opp på Svalbard rundt kl. 11:54.



Deretter sendes signalene til kontrollrommet til Statsat på Skøyen, en etasje under Norsk Romsenter.

– Signalet er selve rosinen i pølsa, sier romsenterets kommunikasjonsdirektør Marianne Moen fra scenen.

– Dette er en viktig del av norsk nordområdepolitikk. Hva foregår i nord? Hvem trenger hjelp? Satellittene hjelper oss med å finne ut av det, sier Terje Wahl, avdelingsdirektør for anvendelser.

Les også: Trump vil sende mennesker til Mars

– Nesten som en dispenser



NORSAT-1 og NORSAT-2 ble skutt opp klokken 08.36 norsk tid i dag. Over 70 småsatellitter ble skutt opp på sammen en større russiske satellitt fra den russiske rombasen i Bajkonur i Kasakhstan. Bæreraketten er av typen Sojus 2.1. Hvis alt går etter planen, vil Norge nå ha fire nasjonale satellitter i rommet, men andre norske satellitter, som Telenors Thor-serie, er også i bane.

Jon Harr, seniorrådgiver ved Norsk Romsenter, har selv vært med på å skyte opp en Sojus-rakett i sin jobb som oppskytningsleder. Han forklarer hvordan satellittene ble separert fra raketten:

– Satellittene ble satt fri med en fjærmekanisme. Systemet fungerer nesten som en dispenser. Det er en fjær som dyttet de ut gjennom en liten port med et par minutters mellomrom. De norske satellittene ble sluppet samtidig, men med forskjellig vinkel og hastighet, sier Harr.



NORSAT-2 er finansiert av Kystverket, mens Norsk Romsenter har finansiert NORSAT-1. Andre bidragsytere er FFI, Universitetet i Oslo, Space Norway, Kongsberg Seatex, sveitsiske PMOD og kanadiske UTIAS.

I ØRKENEN: En russisk Sojus-raketten, med to norske nasjonale satellitter om bord, ble i dag morges skutt opp ved Bajkonur rombase i Kasakhstan. Dette bildet er fra en oppskytning av et bemannet romfartøy i april i år. Foto: Kirill Kudryavtsev , AFP

Stephen Hawking: Vi må forlate jorden

– Kan overvåke tettere skipstrafikk

Begge de norske satellittene har en ny generasjon AIS-mottager om bord som kan hjelpe Kystverket, Hovedredningssentralen, Forsvaret og andre myndigheter med å overvåke norske farvann, organisere redningsaksjoner, oppdage ulovlig fiske, spore oljesøl fra skip og lignende.

– AIS står for Automatic Identification Signals. Alle større skip sender ut slike signaler som forteller om posisjon, fart og retning. Satellittene vil inngå i vår portefølje av teknologi og være med på å gi oss et riktig, globalt trafikkbilde, sier seniorrådgiver Bjørnar Kleppe i Kystverket.



De første norske nasjonale satellittene AISSat-1 og AISSat-2, som ble skutt opp i 2010 og 2014, var tidlig ute med å plukke opp slike signaler. De gir i dag et oppdatert bilde av norske farvann hvert 90. minutt.

OVERSIKT: De nye norske satellittene kan gi norske myndigheter et enda bedre bilde av skipstrafikken. Foto: Kent Skibstad , NTB scanpix



– NORSAT-1 og NORSAT-2 vil erstatte de to eksisterende norske satellittene, som hadde en planlagt levetid på 3 år, selv om de funker fortsatt. De vil også gi litt bedre ytelse, så vi kan overvåke tettere skipstrafikk. I tillegg skal NORSAT-2 teste ut toveis datakommunikasjon, som kan brukes til å sende skip meldinger om værforhold, farer og kurs. Her ligger teknologien forut for tjenestetilbudet, sier Kleppe.

Les også: Amerikansk rakett skrev historie

– Vil lage en værmelding for rommet



De andre instrumentene på NORSAT-1 er Compact Lightweight Absolute Radiometer (CLARA) og multi-Needle Langmuir Probe (m-NLP). CLARA, som er utviklet i Sveits, skal forske på solens stråling over tid. Instrumentet m-NLP, som ble funnet opp ved UiO og videreutviklet av Eidsvoll Electronics (Eidel), skal måle romvær og mengden elektronplasma som dannes i verdensrommet.

– m-NLP skal måle elektrontetthet og kartlegge innholdet i plasmaskyer som drar med seg forstyrrelser som ødelegger for radiobølgekommunikasjon og GPS, sier Tore André Bekkeng, som var med på å utvikle instrumentet og nå jobber hos Eidel.

I det lange løp, kan teknologien muliggjøre en værmelding for rommet.

– Fly- og oljeindustrien, for eksempel, kan ha stor nytte av en slik værmelding. Fly skal sannsynligvis gå over til mer GPS-basert landing. Da er det greit å vite om det kommer en kraftig solstorm eller plasmaskyer over Nordkalotten. Også hvis man driver med seismikkskyting langt ute på havet, sier Bekkeng.