Røde Kors solgte livreddende utstyr med skyhøye renter

I flere år har Røde Kors tilbudt hjertestartere og annet livreddende utstyr på avbetaling, til svært høye renter. Etter at VG stilte spørsmål om saken, stoppet organisasjonen kredittsalget.

En kartlegging VG har gjort av produktene i nettbutikken til Røde Kors Førstehjelp, viser at den effektive renten – ifølge nettbutikkens egne opplysninger – har vært på opptil 186 prosent.

– Dette er helt vanvittig. Når det smøres på slike renter, blir det et problem, sier Bengt Scheldt i Gjeldsoffer-Alliansen til VG.

En av hjertestarterne som tilbys i nettbutikken til Røde Kors hadde en effektiv rente på 37,59 prosent, med avbetaling over tolv måneder. En annen hjertestarter hadde en effektiv rente på 32,11 prosent.

Solgte kurs på avbetaling



For en akuttbag var den effektive renten på 94,97 prosent, mens en fluktmaske ble solgt til en effektiv rente på 156,42 prosent.

Aller høyest rente hadde en førstehjelpskoffert der den effektive renten var på hele 186,18 prosent, ifølge selskapets egen markedsføring. Også førstehjelpskurs har vært solgt på avbetaling.

Scheldt mener Norges Røde Kors – med sin spilleautomathistorie – har et særlig ansvar for ikke å ta skyhøye renter.

– Kan komme opp i problemer



– Vår oppfatning er at Røde Kors, som i andre sammenhenger løfter sin etiske fane høyt, burde holde seg for gode til å bruke slike renter, som bidrar til at både enkeltmennesker og organisasjoner kommer opp i problemer.

REAGERER: Bengt Scheldt i Gjeldsoffer-Alliansen omtaler rentene i Røde Kors sin nettbutikk som «helt vanvittige». Foto: Helge Mikalsen , VG

Etter at straffelovens bestemmelser om ågerrenter og ågerlån ble fjernet for noen år siden, reguleres området i dag av pristiltaksloven, som slår fast at det er forbudt å ta, kreve eller avtale priser som er urimelige.

– Finnes det en «akseptabel grense» for renter på kredittkjøp, slik dere ser det?

– Vi arbeider for å få satt rentenivået vesentlig ned på all kreditt. Vi kan antyde syv-åtte prosent over styringsrenten, sier Scheldt.

– Få kjøpte på kreditt

Administrerende direktør i Røde Kors Førstehjelp AS, Fredrik Aasebø, sier til VG at de nå har besluttet å slutte å tilby nedbetaling, siden bare en liten andel av kundene benyttet seg av tilbudet i 2016.

– Etter å ha undersøkt saken, ser vi at bare 0,7 prosent av kundene våre har benyttet seg av nedbetaling. Det er fullt forståelig når den effektive renten er så høy på enkelte produkter. Røde Kors Førstehjelp ønsker uansett ikke å være forbundet med kredittkjøp med så høy rente, og når hverken vi eller kundene våre ønsker dette, var det en enkel avgjørelse å slutte med tilbudet om nedbetaling.

Om Gjeldsoffer-Alliansens karakteristikk av rentene som «helt vanvittige», sier Aasebø at han er helt enig i at den effektive renten har vært veldig høy, men at dette var en standardløsning fra leverandøren av betalingstjenesten.

Kan ikke påvirke renten



– Røde Kors Førstehjelp har ingen mulighet til å påvirke hvilke renter selskapet som tilbyr betalingsløsningen setter for kundene som har ønsket nedbetaling. Dette er et forhold mellom kjøperen og tilbyderen av kreditt.

Ifølge direktøren har ikke Røde Kors tjent penger på noen av betalingsløsningene i nettbutikken og heller ikke hatt renteinntekter på disse løsningene.

– Primært leverer Røde Kors hjertestartere til bedriftsmarkedet og offentlig sektor. De fleste kundene i nettbutikken benytter seg av alternativet der de blir fakturert direkte fra Røde Kors Førstehjelp – helt gratis, uten renter og gebyrer.

Norges Røde Kors startet nettbutikk i 2008, og Røde Kors Førstehjelp er i løpet av få år blitt Norges største leverandør av hjertestartere, sier Aasebø.

– Aldri før har vi utplassert så mange hjertestartere og avholdt så mange førstehjelpskurs – og aldri før har så mange personer vært reddet som resultat av dette arbeidet.

ADVARER: – Mange forbrukskreditter er svært kostbare, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

Svært dyr kreditt



Finansavtaleloven krever at det oppgis effektiv rente, totalpris og en del andre opplysninger i all markedsføring av lån og kreditt.

– Poenget med denne regelen er at folk lett skal se kostnadene ved kreditten og hvor dyrt tilbudet egentlig er. Mange forbrukskreditter er svært kostbare og da er det ekstra viktig at forbrukerne får klar informasjon om dette på et tidlig tidspunkt, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth til VG.

Fagdirektør Jo Gjedrem i Forbrukerombudet mener det er en god idé å utrede mulighetene for et rentetak på dyre forbrukskreditter.

– Dette er innført i en rekke andre europeiske land, senest i Finland for et par år tilbake, sier Gjedrem.