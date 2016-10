Jakten på den mystiske pantemillionæren: Flere har meldt seg, men ikke bestått testen

Flere personer har tatt kontakt med Røde Kors og hevdet at det er de som glemte lappen med gevinsten på en million kroner fra Pantelotteriet på Spar i Skånevik.

Torsdag i forrige uke vant en ukjent person en million kroner i Pantelotteriet, etter å ha pantet flasker og valgt lodd istedenfor å få utbetalt panten, i panteautomaten på Spar i Skånevik i Hordaland.

Men den trolig distre panteren, glemte å ta med lappen, som er det eneste stedet hvor det står at gevinsten er på en million kroner.

Og uten lapp, ingen gevinst.

Færre enn fryktet

Etter at samvittighetsfullt butikkansatte i Spar-butikken fant lappen og la den i en safe i butikken, har Pantelotteriet gått ut for å etterlyse vinneren.

– Det har meldt seg noen mennesker, men færre enn jeg fryktet, sier daglig leder i Norsk Pantelotteri, Gaute Langdal.

Loddet er nå i trygg forvaring hos Norsk Pantelotteri.

For så enkelt er det ikke å kreve en milliongevinst som det ikke står navn på.

– Vi har noen spørsmål vi stiller til de som hevder de har vunnet, som kun vinneren vil vite svaret på. Vi har stilt disse til de som har meldt seg, og de kunne ikke svare på dem, sier Langdal.

Velger lotteriet

For å vinne i Pantelotteriet, må en kunde som panter flasker, velge å kjøpe lodd for 50 øre per stykk, istedenfor å ta ut panten på flaskene selv. Inntektene for loddsalget går til Røde Kors.

Det var lokalavisen Grannar som først meldte om saken.

Dersom en panter vinner, vil det lyse på skjermen på panteautomaten at vedkommende har vunnet. Men av sikkerhetsmessige grunner, opplyser Langdal, står det ikke på skjermen hvor stor gevinsten er.

– Vanligvis spiller automaten også en liten fanfare dersom en panter vinner en million kroner. Men dessverre var automaten i Skånevik av en eldre type som ikke spiller en slik fanfare, sier Langdal.

Lappen som skrives ut av samme hull som pantelappen, var det eneste stedet hvor det sto at gevinsten var på hele en million kroner.

Og lappen hadde vinneren latt stå igjen i automaten.

Dropper smågevinster

– Mange pantere tar ikke ut smågevinstene, og vel vitende om at gevinsten vil gå tilbake til Røde Kors, sier Langdal.

Etter 90 dager faller også milliongevinsten tilbake til Røde Kors, dersom ingen melder seg.

Og etter hvert som tiden går, blir det også mindre sannsynlig at milliongevinsten fra Skånevik faktisk blir utbetalt, sier Langdal.

– Det er fortsatt mulig, men bevisbyrden må være ekstraordinær. Vi krever meget god dokumentasjon, sier Langdal.

Til sammen har Pantelotteriet betalt ut 148.5 millioner kroner i gevinster til flaskepantere.