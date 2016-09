Robert Eriksson måtte svare Erna om forholdet til rådgiveren

Mistanken om at tidligere arbeidsminister Robert Eriksson (42) hadde et forhold til sin egen politiske rådgiver Ulrikke Holmøy (29) ble så sterk at statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) så seg nødt til å konfrontere ham med det minst to ganger, ifølge Erikssons nye bok.

Nå har Eriksson brutt med sin tidligere samboer Elin Haagensen i Verdal.

Ryktene om at Eriksson hadde et forhold til sin politiske rådgiver oppsto allerede ett år før han gikk av som statsråd.

APPLAUSEN STILNET: Frp-leder og finansminister Siv Jensen ga sin daværende statsråd stående applaus etter hans tale på landsmøtet til partiet våren 2015. Foto: Frode Hansen , VG

«Siv gråter»



I sjokk-samtalen under fire øyne inne på finansministerens kontor i desember i fjor spurte Eriksson Frp-lederen om årsaken til hans avgang var det angivelige forholdet til sin egen rådgiver.

Ifølge Eriksson avviste Siv Jensen det.

«Siv gråter. Inni meg kjenner jeg på en følelse av blodig urettferdighet. Lurer på hvorfor hun sitter der med krokodilletårer i øynene.»

I boken innrømmer Eriksson for første gang at han og Ulrikke Holmøy er et kjærestepar.

«Hvis det er slik at tvillingsjeler eksisterer, så har jeg funnet min tvillingsjel i henne» skriver Eriksson.

Men han understreker at han ikke var sammen med Holmøy mens han fortsatt var statsråd og satt ved Kongens bord. Ifølge Eriksson oppsto de varme følelsene først to måneder etter at han gikk av, i februar/mars i fjor.

VAR POLITISK RÅDGIVER: Ulrikke Holmøy. Foto: Arbeids- og sosialdepartementet

Eriksson ble sparket som Frp-statsråd 16. desember i fjor, da Høyre skulle overta Arbeids- og sosialdepartementet og Frp skulle få en egen innvandringsminister i Sylvi Listhaug.

Ble sparket



I Erikssons bok, «Bare gjør det: Trofast rebell for Erna og Siv», skriver Eriksson om hvordan han måtte forlate statsrådsjobben som følge av rokeringene i regjeringen.

Erna Solberg: Derfor måtte Robert Eriksson gå av

Men i forkant av hans avgang gikk det sterke rykter om at Eriksson hadde et forhold til sin politiske rådgiver Ulrikke Holmøy (Frp). Holmøy begynte som Erikssons rådgiver i november 2013.

«Langt fra alle tolket vår arbeids- og samværsform i beste mening. I starten skjønte vi lite av hva som pågikk, Ulrikke og jeg. Men utover i 2015 gikk det gradvis opp for oss at ryktemakere og sladderkjerringer jobbet på høygir i kulissene. Til slutt hadde vi store deler av Presse-Norge i hælene. Alle som én været de en nasjonal skandale, en rampete og grisete story der toppolitikk, forbudte følelser, hemmelig sex og utroskap var sauset sammen i en salig gryte» skriver Eriksson i boken, som VG har fått tilgang til.

Medarbeidere reagerte



Etter det VG erfarer vekket relasjonen mellom Eriksson og hans rådgiver betydelig oppsikt blant de ansatte i Arbeids- og sosialdepartementet.

Ifølge Eriksson florerte ryktene om at han og Holmøy ofte dro på turer arbeidsreiser alene. VG kjenner til at dette skal ha vært en av bekymringsmeldingene som ble gitt il Statsministerens kontor fordi det skapte arbeidsutfordringer for byråkratene som er satt til å bistå statsråden i arbeidet.

I boken anklager Eriksson også embetsverket i sitt eget departement for å lekke fra interne møter og å spre rykter om hans angivelige forhold til egen rådgiver.

Det skjedde etter at flere medier henvendte seg til departementet med spørsmål om hvorfor Eriksson og Holmøy ble igjen en ekstra dag etter en arbeidsreise til Latvias hovedstad Riga i april 2015. Ifølge Eriksson var dette for å feire han bursdag, 23. april. Den ekstra hotellovernattingen ble betalt privat.

SKUFFET: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug og eks-statsråd Robert Eriksson under Frp-landsmøtet i år. Bak til høyre sees Frp-leder og finansminsiter Siv Jensen. Foto: Patrick Da Silva Sæther , VG

«Noen hadde fôret journalistene med informasjon om det vi snakket om på morgenmøtet denne dagen. Hva ellers forklarer at media – mange måneder senere ble interessert i hva jeg gjorde på bursdagen min i april? Dette var informasjon som bare kunne komme fra innsiden av eget departement».

Ernas konfrontasjon



Dette er en flere beskyldninger om betydelige lekkasjer fra eget departement i boken.

Eriksson konfronterte sin egen departementsråd Ellen Seip. I Erikssons referat fra møtet, skriver han blant annet at han sa:

«Jeg vet hvor ryktene kommer fra. De kommer fra vårt eget departement. Jeg har kilder som bekrefter det» sa Eriksson.

Til slutt ble klagene så mange og utfordringene så store at de ansatte i departementet etter det VG erfarer henvendte seg til Statsministerens kontor (SMK).

Det førte til at statsministeren selv engasjerte seg i saken, og konfronterte Eriksson med påstandene under en medarbeidersamtale rett før sommerferien 2015, ifølge Eriksson.

«Et stykke ut i samtalen så Erna meg i øynene og sa at hun måtte ta opp en ting med meg. Hun ga uttrykk for at det var litt ubehagelig å ta det opp, men at hun måtte spørre. Det hadde kommet henne for øre at min politiske rådgiver og jeg var i et forhold. Det var blant andre folk i mitt eget departement som syntes vi hadde et veldig nært forhold, som gjorde det vanskelig å forholde seg til oss, kunne statsministeren fortelle.»

Eriksson nektet blankt for at han hadde noe kjærlighetsforhold til sin rådgiver, skriver han.

MÅTTE SVARE: Statsminister Erna Solberg (H) og daværende statsråd Robert Eriksson under en pressekonferanse i november 2015 - bare en måned før han måtte gå av som statsråd. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

«Det var aldri snakk om å miste jobben. Jeg følte Erna trodde på meg.» skriver han.

Rådgiveren sluttet



Rett etter sommerferien i fjor ble det imidlertid endringer for Robert Eriksson. I september valgte Ulrikke Holmøy å slutte som politisk rådgiver for Eriksson. Ifølge eksstatsråden ba Holmøy om å få en jobb som statssekretær, og da det ikke gikk sa hun opp og startet i advokatfirmaet Føyen-Torkildsen, hvor hun også tidligere hadde jobbet.

« [det var] som å helle bensin på bålet. Ryktemakerne fikk vann på møllen. Hvorfor sluttet hun? Måtte hun gå på grunn av et pikant forhold til statsråden? Har statsministeren tatt affære? Det kokte av spørsmål, insinuasjoner, og gjettekonkurranser – blant journalister, departementet, på Stortinget, på partikontoret. Det virket som om alle som én spekulerte og hadde sine klare teorier om hvorfor hun skulle slutte.» skriver han.

OVERTOK: 16. desember i fjor måtte Eriksson overlate nøklene til Arbeids- og sosialdepartementet til Høyres nye statsråd, Anniken Hauglie. Foto: Gorm Kallestad , NTB scanpix

Når en statsråd mister sin politiske rådgiver går det vanligvis kort tid før statsråden får en ny. Med Robert Eriksson var ikke dette tilfelle. Først to måneder senere – i november – fikk Eriksson ny rådgiver. Dette eskalerte rykteflommen om forholdet og også om at Eriksson var på vei ut av regjering, ifølge Eriksson.

Kastet ut av karaokebar



Eriksson bruker også flere sider i boken sin på å omtale VGs sak om at han i oktober i fjor ble kastet ut av karaokebaren «The Star» i Oslo sentrum. Eriksson redegjør i boken i detalj for sin versjon av hendelsesforløpet som endte med at han måtte forlate karaokeklubben.

Les VGs sak: Frp-statsråd Eriksson i karaokebråk

«Hele karaokesaken er patetisk. Det er småkomisk at en av landets største aviser velger å bruke to sider i avisen og hele sidetoppen på front om noe så trivielt som karaoke.» skriver Eriksson.

Ny konfrontasjon



Under en regjeringskonferanse i november, rundt en måned før Eriksson måtte forlate regjeringen, ble han på nytt konfrontert av statsministeren om det angivelige forholdet til sin tidligere rådgiver.

Eriksson skriver at det var statssekretær Julie Brodtkorb ved SMK som ba han bli med for en prat på hennes kontor.

Etter hvert kom også Siv Jensen og Erna Solberg inn på kontoret. Der ble han blant annet konfrontert med at medienes spørsmål og at partikolleger hadde observert Eriksson og Holmøy på restaurant sammen.

«De lurte på hvorfor jeg trodde media nektet å slippe tak i saken, hva i all verden de var ute etter. Jeg takket for informasjonen og sa at det var greit å bli informert. «Det jeg har sagt til dere er den fulle og hele sannheten», forsikret jeg Norges mektigste personer.» skriver Eriksson om møtet i november.

BLE SPARKET: Robert Eriksson, her på vei ut fra Slottet etter sitt siste statsråd 16. desember i fjor. Ved siden av ham står Thorhild Widvey og Tine Sundtoft, begge eks-statsråder for Høyre som gikk ut av regjeringen Solberg samme dag. Foto: Terje Bringedal , VG

Tause eks-kolleger



Etter dette gjentar Eriksson på nytt at han opplevde at de to partilederne og statsministerens høyre hånd trodde på ham. Han skriver også utførlig om hvordan han ble orientert av en gråtende Siv Jensen om at han måtte forlate regjeringen.

– Siv Jensen har ingen kommentarer til hva hun snakker med statsrådene om i interne samtaler, sier Jensens statssekretær André R. Kolve til VG.

Hverken statsminister Erna Solberg eller Arbeids- og sosialdepartementet ville kommentere denne saken.

Robert Eriksson, som i dag jobber i PR-byrået MSL Group, og Ulrikke Holmøy, som er advokat i Føyen-Torkildsen advokatfirma, har ikke besvart VGs henvendelser.