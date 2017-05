Fem statsråder brøt regjeringens instruks

Fem av Erna Solbergs statsråder har fått kritiske merknader og brudd på krav, fordi de ikke hadde god nok oversikt over risiko og sårbarhet i sin egen sektor.

De fem er arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp), kommunalminister Jan Tore Sanner (H) utenriksminister Børge Brende (H) og justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Ifølge en rapport som Riksrevisjonen publiserer tirsdag, mangler de fire først nevnte oversikt over risiko og sårbarhet i din egen sektor.

Det femte departementet, Justisdepartementet, fikk kritikk for brudd på oppfølgingen av samordningsrollen som justisministeren har overfor samtlige andre departementer.

– Kritikkverdig



I tilsyn mellom 2014 og 2016 er det konstatert brudd på kravene til god samfunnssikkerhet hos disse departementene. Da VG gikk gjennom disse rapportene i 2015, var det fire departementer som hadde brudd.

Etter dette har også Arbeids- og sosialdepartementet hatt besøk fra Direktoratet for sivil beredskap, DSB. Hos arbeidsminister Hauglie fant DSB hele fem forhold som de mente var i brudd med instruksene fra en samlet regjering om arbeidet med samfunnssikkerhet.

I februar i år, da Riksrevisjonen avsluttet sin gjennomgang, var det fortsatt feil hos statsrådene BRende, Sanner og Hauglie som ennå ikke var rettet opp.

– Det er også kritikkverdig at kravene på dette området ikke er godt nok avklart, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Rapporten følger opp en lignende rapport fra 2015, da Riksrevisjonen fikk langt i å slakte arbeidet med samfunnsikkerhet i Justisdepartementet, som også har hovedansvaret for at de andre departementene følger opp i sin sektor.

Under Stortingets behandling av denne saken, ble Riksrevisjonen bedt om å følge opp sin forrige undersøkelse og rapportere til Stortinget på nytt om hvordan regjeringen nå fulgte opp den ramsalte kritikken, Det er denne nye rapporten som Per-Kristian Foss presenterer tirsdag ettermiddag.

Dårlig styring med jagerflysalg



Riksrevisjonen har også undersøkt Forsvarets salg av F-5 jagerfly, en prosess som pågikk fra 1999 til 2015. Riksrevisjonen fant at det var for svak dokumentasjon, arkivering og sporbarhet i salgsprosessen i Forsvaret, Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet.

– Forsvarsmyndighetene hadde ved salgsforsøket i 2003 mangelfull forståelse for reglene for eksport av militært materiell, og dette er svært alvorlig, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

– Saksbehandlingen her har vært elendig. Dette er et skoleeksempel på hvordan et salg ikke skal behandles, legger han til.

Fiske: Kontroll for dårlig



Revisjonen har også undersøkt fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak. Hensikten har vært å vurdere om reguleringene, kontrollen og samarbeidet mellom Norge og EU bidrar til å sikre en bærekraftig fiskeriforvaltning i disse havområdene.

Riksrevisjonen konkluderer blant annet med at Norge og EU til tross for samarbeid ikke har klart å løse flere spørsmål om regelverket og den felles forvaltningen.

Norge og EU samarbeider heller ikke godt nok om kontroll med fisket, og de samlede kontrollressursene blir ikke utnyttet godt nok.