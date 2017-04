Vitne i retten: Foreslo sprit-samarbeid med Jensen

OSLO TINGRETT (VG) Den hasjdømte barndomsvennen (59) til eks-politimannen Eirik Jensen (59) skal ha forslått et samarbeid om spritsmugling som kunne gi penger i kassen til begge to. Da skal 59-åringen ha blitt forbannet.

— En gang tok jeg opp et samarbeid om spritsmugling med Eirik som kunne gi økonomiske fordeler for begge to. Jeg drev med spritsmugling, men jeg kom ikke lenger. Eirik avbrøt meg, ble stram og ordentlig sint, forklarer vitnet i retten tirsdag formiddag.

Barndomsvennen til den tidligere politilederen forteller videre at Jensen ga ham beskjed om at han aldri skulle spørre om noe slikt igjen og at forslaget brøt med alle hans verdier som politimann.

— Reaksjonen var så sterk at jeg tenkte: Oi! Eirik ville ikke høre om noe slikt. Jeg fikk ikke en gang fullført det jeg ville si, forklarer vitnet.

TILTALT: Eks-politileder Eirik Jensen (59). Foto: Tore Kristiansen

– En politimann kan advare mot etterforskning



Den hasjdømte barndomsvennen mener at dersom Jensen skulle hatt et kriminelt samarbeid med noen, så burde han heller ha valgt en han kjente godt og stolte på – enn en heroinavhengig person, med tydelig henvisning til Cappelen som har vært rusavhengig.

— Jeg tenkte at det kunne være greit å ha en politimann som kunne advare om at politiet etterforsket meg. Da kunne jeg legge spritsmuglingen død i noen måneder, til faren var over, før jeg startet på nytt, forklarer 59-åringen.

Mener Jensen er uskyldig



Vitnet er tydelig på at Jensen er uskyldig i straffesaken og at dersom man som smugler skal ha kontroll over grenseovergangene, så må man samarbeide med en toller – ikke en politimann.

Aktor Kristine Schilling avbryter og sier hun ikke er interessert i hans vurderinger av det.

KONTAKT: Barndomsvennen (59) til Eirik Jensen kjente også hasjsmugleren Gjermund Cappelen (50). 59-åringen forklarer at han tok et par torpedooppdrag for Cappelen. Han kjente også til ryktene om informantforholdet. Foto: Tore Kristiansen

Den hasjdømte 59-åringen innledet sitt vitneprov med å fortelle om vennskapet med den tidligere politilederen. De to ble kamerater i ungdomsårene på Nesodden, men at de skled noe fra hverandre etter hvert.

— Vi tok dykkerlappen sammen da vi var 16 år. Vi var begge medlem i Nesodden dykkerklubb og gjorde en del jobber sammen. Da jeg dro utenlands for å studere, ble Eirik igjen i Norge og gikk inn i militæret. Vi beholdt kontakten og sendte blant annet brev, forklarer vitnet.

Pågrepet i grov narkotikasak



I 1997 var Jensen forlover i bryllupet til barndomsvennen, og de to kameratene hadde kontakt i årene som fulgte – frem til høsten 2007.

Da ble barndomsvennen pågrepet i Sverige i en grov narkotikasak. 59-åringen ble i denne saken dømt til 14 års fengsel for å ha finansiert 489 kilo hasj som ble fraktet inn i Sverige.

— Jeg har ikke hatt kontakt med Eirik siden jeg ble pågrepet i Sverige. Kontakten ble brutt siden jeg er dømt for det jeg er dømt for, forklarer vitnet.

Aktor ber barndomsvennen beskrive Eirik Jensen som politimann. 59-åringen hevder han ved flere anledninger har sagt til Jensen at han ofrer for mye for jobben sin.

BESLAG: Her ligger den samme hasjen i en bag, slik den ble funnet i vogntoget som ble stoppet i Dalarna i 2007. Foto: Svensk politi

– Glad jeg ikke er dommer



— Jeg ser på Eirik som en politimann på sin hals. En politimann som er utradisjonell. Han er politimann tvers i gjennom, på godt og vondt. Han har sterke og svake sider som vi alle har. Hans svake side er at han bryr seg om folk og tar hensyn til folk. De han jobber mot. Narkomane og kriminelle, forklarer vitnet, og hevder at Jensens metoder har slått tibake på ham selv.

– Dessverre. Han tøyer kanskje strikken langt for informanter, kilder og tystere – men korrupt: Nei! forklarer barndomsvennen.

Løslatt i februar i år



Vitnet er tydelig på at det kun er to personer i sal 250 i Oslo tingrett som vet sannheten i straffesaken, mens alle andre synser og mener mye, basert på opplysningene som er lagt frem.

— Jeg er glad jeg ikke er dommer i denne saken, forklarer barndomsvennen.

59-åringen ble løslatt fra fengsel 28. februar i år, etter soningen av hasjdommen i Sverige.