Tidligere polititopper til VG: Fikk aldri Jensen-alarm

På begynnelsen av 2000-tallet varslet flere politifolk fra internt om at Eirik Jensen (59) var en utro tjener. Men ingen av politimestrene fikk høre om bekymringene, ifølge dem selv.

I løpet av straffesaken mot den tidligere politilederen har 59-åringen fått høre flere politifolk som beskriver et usunt forhold mellom han og hasjsmugleren Gjermund Cappelen.

Ingen har imidlertid klart å redegjøre for resultatet av de mange interne bekymringene om Jensen. Onsdag var det duket for nok en runde med slike opplysninger.

Politiinspektør Einar Aas ved Seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt forklarte seg om «Operasjon bobil» i 2003–2004, som skjedde mens han var kriminalsjef i daværende Asker og Bærum politidistrikt.

– Et stykke ut i løpet ble jeg kontaktet av egne mannskaper som mente at Oslo politidistrikt hadde en tjenestemann som ikke opptrådte regulært. Jeg er redd for at begrepet «møkkete tjenestemann» ble benyttet. Eirik Jensen ble også nevnt ved navn, forklarte Aas, og opplyste at han personlig varslet daværende politimester Torodd Veiding.

– Jeg ba ham om å ta kontakt med politimesteren i Oslo.

– Ble det gjort? spurte aktor Gunhild Glærum Kleppe.

– Jeg fikk aldri noen tilbakemelding på den seansen, svarte Aas.

VG har vært i kontakt med eks-politimester Torodd Veiding. Han har aldri hørt at det har vært beskyldninger mot Jensen og avviser at han har blitt orientert om mistanken.

– Jeg har aldri, på noe tidspunkt, fått høre at man mistenkte Eirik Jensen for å stå i ledtog med «GT», som jeg kjente Gjermund Cappelen som, sier Veiding.

Cappelen het tidligere Thorud og var registrert som «GT» i politiets etterretningsregister.

– Men jeg hørte mye om jakten på Gjermund Thorud, fortsetter Veiding.

Heller ikke tidligere politimester i Oslo, Anstein Gjengedal, har vært kjent med noen mistanke mot Jensen og at han drev skittent spill med hasjsmugleren.

– Jeg hørte aldri noe, og det er rart at det har blitt varslet – når det ikke har vært tatt opp, sier tidligere politimester Anstein Gjengedal i Oslo politidistrikt til VG. Han var politimester i Oslo i perioden 2000 til 2012.

Aas ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, utover å vise til vitneprovet i Oslo tingrett.

Fikk lede gjengprosjektet

Noen år etter at det skal ha blitt varslet om Jensen internt i politiet, skjedde det blodige oppgjøret på Aker Brygge. Ni skudd ble avfyrt i folkemengden – til alt hell ble ingen drept.

Den alvorlige hendelsen ble starten på «Operasjon gjengbekjempelse». Daværende justisminister Knut Storberget (Ap) og politiet har fått nok av jevnlige skyteoppgjør i Oslos gater.

Begge de to eks-politimestrene trekker frem dette gjengprosjektet som et bevis på manglende mistanke, siden Eirik Jensen ble håndplukket til å lede prosjektet.

Prosjektet var et samarbeid mellom Oslo, Romerike, Follo og Asker og Bærum.

– Vi var glad for at Jensen ble valgt den gangen, og hadde jeg visst om noe snusk om ham, så hadde jeg aldri tenkt i de banene. Jeg tenkte også den gangen at Jensen så på oss – som var styrt av regler – som litt pysete, sier Veiding.

– Ingen hadde noen innvendinger mot at Jensen ble plukket ut som leder, sier Gjengedal.

POLITITOPP 2: Anstein Gjengedal var politimester i Oslo i tolv år – frem til 2012. Foto: Stian Lysberg Solum , NTB Scanpix

Politiinspektør Einar Aas tok over som leder ved Seksjonen fra organisert kriminalitet i februar 2009. Han fortalte også i retten om flere interne bekymringsmeldinger om Jensen og misnøye i årene som fulgte. I tillegg forklarte han at politiet i Trondheim og i Danmark mente at Jensen drev irregulært.

– Jeg tok opp med Jensen at han hadde et grusomt rykte. Det gjorde ham ikke stresset. Jeg hadde blitt langt mer stresset om det var meg informasjonen gjaldt, forklarte Aas.

Måtte avbryte politispaning

Politivitner fra Asker i Bærum har også forklart seg om opplysninger fra 1990-tallet som omhandlet Jensen og et politimessig usunt forhold til hasjsmugleren, Gjermund Cappelen.

– I 1998–1999 fikk jeg høre at den kontakten de to hadde ikke var bra, at Jensen lakk informasjon og holdt en beskyttende hånd over Cappelen, forklarte en spaneren fra politiet i Asker og Bærum.

En dag i 2000 spanet politiet mot hasjsmugleren mens han kjørte bil i Oslo sentrum. På et tidspunkt plukket Cappelen opp Jensen og de to kjørte en tur før Jensen ble sluppet av igjen. Kort tid senere ringte Cappelen til politiet i Asker og Bærum og lurte på hvorfor de fulgte etter ham.

– Vi skjønte ingenting. Hvorfor ringte Cappelen? Hvordan kunne han vite om spaning? Det føltes som et stort svik. Men det var bare noe vi trodde, og det føyde seg inn i mistankene vi hadde fra før dette. Saken mot Cappelen i 2000 ble avsluttet, forklarte spaneren.

– Jeg trodde først det var noen kolleger som spøkte. Vi avsluttet operasjonen. Alt ble lagt dødt. Vi lurte fælt på hvordan Cappelen kunne vite at vi lå på ham med spaning og hvorfor han ringte til Asker og Bærum for en spaning i Oslo. Vi visste at Cappelen hadde møtt Jensen, og vi mistenkte derfor Jensen for lekkasjen, forklarte politisjef Ketil Thue.

Jensen har i retten blånektet for at han er kilden til informasjonen som utløste telefonen fra Cappelen – mens Cappelen selv pekte på Jensen som synderen i sin forklaring.

Thue har kjent til hasjsmugleren siden 1990-tallet og forklarte at han har tilbrakt mange timer i bil i nærheten av hans bolig i Bærum og på hjul etter ham. I tillegg har mistanken om et usunt informantforhold mellom Cappelen og Jensen vaket i kulissene – i samme periode.

– Det var snakk om problematikk rundt lekkasjer og et usunt forhold. Informasjonen kom fra uavhengige informanter til politiet, sa Thue.

– Men vi har aldri tenkt at Jensen har vært en del av Cappelens nettverk. Vi har vel tenkt at det har vært en legitim grunn til samarbeidet.

Da politiet om høsten 2013 på nytt etablerte en skjult etterforskning mot Cappelen, var premissene endret.

Etterforskningen som har fått kallenavnet «Operasjon Silent» var skjermet for alle etterforskere som ikke deltok.

– Jeg gjør noen betraktninger: At denne gangen lyktes vi, når alt var hemmelig, forklarte Thue.