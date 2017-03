Tidligere politisjef tror fortsatt Jensen er uskyldig

Øyvind Nordgaren, som i flere år var sjefen til Eirik Jensen, sier han aldri har hørt om noen mistanke mot ham.

Nordgaren var HR-sjef i Oslo-politiet da Eirik Jensen ble pågrepet og var den første tiden en del av teamet som tok seg av politioverbetjenten.

I forkant av rettssaken uttalte han om Jensen: «En umulig tanke at han er skyldig».

– Har du endret mening underveis i saken?

– Nei, svarer Nordgaren til VG.

De to jobbet sammen på organisert kriminalitet fra 2001 og Jensen ventet på Nordgaren for å få en prat med ham da retten tok lunsjpause onsdag.

– Han sa aldri noe til meg

Det var Øyvind Nordgaren som ledet Seksjon for organisert kriminalitet da Einar Aas tok over sommeren 2009. Aas har tidligere forklart at han rådførte seg med Nordgaren når det gjaldt Eirik Jensen.

Slik Øyvind Nordgaren husker samtalen så dreide det seg kun om Jensens lederegenskaper – ikke opplysninger om at han skulle være «møkkete».

– Hva tenker du om at Einar Aas sier at Eirik Jensen hadde et frynsete rykte?

– Jeg reagerer på den påstanden, for det har aldri tilflytt meg. Da Einar begynte på seksjonen, så sa han aldri noe om det til meg, sier Nordgaren til VG.

– Syns du det er rart?

– Hvis han hadde opplysninger om det så syns jeg det er litt rart at han ikke tok det opp med meg, som hans nestleder, forteller Nordgaren til VG.

Ikke hørt om Cappelen

Da han vitnet i retten sa Øyvind Nordgaren også at han ikke kjenner historien om Asker og Bærum-politiets spaning på Gjermund Cappelen i 2000. Operasjonen ble avblåst da Cappelen ringte spaningslederen på telefonen og fortalte at han visste at de fulgte etter ham.

Kort tid i forkant hadde Cappelen møtt Eirik Jensen og spanerne mente derfor at kollegaen i Oslo hadde varslet.

– Aldri hørt om, sa Nordgaren i retten.

– En slik påstand mot en politimann, om å ha spolert et politidistrikts etterforskning, hvordan vurderer du den, spurte Eirik Jensens forsvarer, Arild Holden.



– Det er en veldig alvorlig påstand. Det er ofte slikt som kan bli en snakkis, så det er litt rart, og jeg har hatt kontakt med tjenestepersoner på flere nivåer i Asker og Bærum – og jeg har aldri hørt det.

Ifølge Øyvind Nordgaren fikk han heller aldri høre at politiet i Asker og Bærum mistenkte Gjermund Cappelen for å være en stor aktør innen narkotikasmugling.