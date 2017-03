Spesialenhetens fem punkter: Mener Jensen lyver om badet

Spesialenheten mener de har funnet bevis i ekssamboerens byggeperm som viser at Eirik Jensen ikke snakker sant.

Permen ble funnet under en ransaking hjemme hos ekssamboeren, drøyt to uker etter at Eirik Jensen ble pågrepet. Etter at kvitteringene ble funnet, har ikke Jensens tidligere samboer ønsket å forklare seg mer for Spesialenheten for politisaker.

– Vi mener vi har funnet fem poster som ikke samsvarer med at Jensen skal ha hatt en avtale om å betale 120.000 kroner for arbeidet, sa politioverbetjent Vidar Sæther fra Kripos da han vitnet i retten mandag.

I 2006–2007 utførte Eirik Jensen, og hans daværende samboer, omfattende oppussingsarbeid på Århus gård i Fenstad. Jensen har forklart at det var avtalt at han skulle betale 120.000 kroner for arbeidet.

Ifølge Jensen ble ikke pengene betalt fordi han ikke klarte å få tak i dansken som var ansvarlig i etterkant. Det var hasjsmugler Gjermund Cappelen som skaffet håndverkerne til den tidligere politioverbetjenten, og ifølge Cappelen var det også han som betalte dem.

– Bare utgiftene til rørleggeren alene er på 120.000 kroner. Da blir det opp til retten å vurdere om det er sannsynlig at Jensen kan ha fått et sånt anbud, eller tilbud, sa Sæther da han vitnet.

Eirik Jensen og hans daværende samboer skulle dele utgiftene likt og sistnevnte førte derfor et detaljert regnskap.

Spesialenheten mener de har funnet flere forhold i byggepermen som viser at det er Gjermund Cappelen som snakker sant – ikke Eirik Jensen.

1. Ordrebekreftelse fra Byggmakker

Det finnes ingen faktura for kjøpet i byggepermen – kun en ordrebekreftelse. Spesialenhetens undersøkelser har vist at den ble betalt i kassen av en bekjent av Cappelen som arbeidet på Byggmakker. Han fikk ansattrabatt, slik at summen ble 3800 kroner.

Byggplatene ble deretter lastet opp på en liten lastebil som Cappelen, ifølge egen forklaring i retten, kjørte opp til småbruket til Eirik Jensen på Fenstad. Cappelens fingeravtrykk er funnet på ordrebekreftelsen.

– Vi har ingen opplysninger om at andre har kjørt disse platene til gården og vi mener det styrker Cappelens forklaring, sa Vidar Sæther da han vitnet.

2. Varmtvannsbereder

I regnskapet til Jensen og samboeren er det ført opp en varmtvannstank. Summen er satt til 3500 kroner. Basert på det Jensen har forklart, så skulle varmtvannsberederen vært inkludert i avtalen som ble inngått med dansken. Spesialenheten mener også de kan bevise at rørleggeren som jobbet for dansken betalte for tanken.

– Vi forstår ikke hvorfor denne er oppført i regnskapet, sa Sæther i retten.

3. Samlepost på 65.000 kroner

Når Spesialenheten gikk gjennom permen fant de en samlepost uten bilag som gjaldt innsetting av vinduer, arbeidspenger for maling, snekring, samt grunnarbeid bad. Det håndskrevne regnestykket er summert til 65.000 kroner.

Etterforskerne mener dette er arbeid som ble utført av den danske håndverkeren og hans medhjelpere og at det derfor ikke hører hjemme i regnskapet, fordi Eirik Jensen har forklart at de ikke betalte.

TØFF DAG I RETTEN: Eirik Jensen fikk høre hvordan Spesialenheten for politisaker setter Gjermund Cappelens troverdighet over hans egen. Foto: Tore Kristiansen , VG



4. Frank Olsen-kvitteringen

Det er funnet en kvittering fra «Frank Olsen» som bekrefter å ha mottatt 32.500 kroner. Hasjsmugler Gjermund Cappelen har opplyst at det er han som har laget kvitteringen og skriftanalyser støtter opp om forklaringen.

Det er lagt ved seks avrevne kvitteringer på materiell fra Brødrene Dahl på rundt 24.000 kroner. Med unntak fra én, så er toppen av kvitteringene fjernet for å skjule at de er merket med «godsmerke: Thorud» og organisasjonsnummeret til blomsterbutikken til rørleggerens samboer.

Cappelen het tidligere Thorud til etternavn og den aktuelle rørleggeren er dømt som medlem av Cappelens hasjliga. Begges fingeravtrykk er funnet på kvitteringene – i tillegg til Jensens avtrykk.

5. Utgifter betalt av håndverkeren

I permen til Jensen og samboeren fant Spesialenheten syv kvitteringer på innkjøp som er betalt av den danske håndverkeren.

– Vi forstår ikke hvorfor de skal utgiftsføre dette i regnskapet når Jensen sier at han ikke betalte N.N. (håndverkeren), sa Sæther i retten.

Eirik Jensens forsvarer, John Christian Elden, var kritisk til Spesialenhetens fremstilling og reagerte blant annet på at fakturaene ble lagt til grunn uten at alt rørleggermateriell var gjenfunnet på bildene fra oppussingsarbeidet.

– Dere må bevise at alle gjenstandene på disse fakturaene er brukt på gården, mente Elden.

Eirik Jensen er tiltalt for grov korrupsjon og medvirkning til smugling av narkotika. Ifølge tiltalen skal den tidligere polititoppen ha mottatt fordeler for 2,1 millioner kroner fra Cappelen. Av dette utgjør badet 292.250 kroner.