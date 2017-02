Spesialenheten vil spille av skjult lydopptak

Den bitre krangelen mellom Eirik Jensen og politisjefen Einar Aas vil bli avspilt for retten i den pågående rettssaken.

I all hemmelighet gjorde Jensen lydopptak av møtet med seksjonssjef Einar Aas i mars 2013. Lydfilen er beslaglagt av Spesialenheten for politisaker og vil bli ført som bevis i retten.

To år tidligere hadde Eirik Jensen blitt fjernet som sjef for Spesielle operasjoner (SO) og fått en ny stilling som strategisk rådgiver ved Seksjon for organisert kriminalitet. Jensen skrev stillingsinstruksen selv:

«Strategisk rådgiver skal fremme Oslo politidistrikts dialogmodell opp mot ovennevnte miljøer ved at rådgiveren selv fører dialog opp mot, og med de kriminelle gjengene. Dette for å hele tiden være oppdatert og ha fersk informasjon om bevegelser i miljøene (ta tempen).»

Til tross for at han var rådgiver fortsatte Jensen å jobbe aktivt opp mot kriminelle miljøer, noe som gjorde at det oppsto en betent konflikt med lederne på Spesielle Operasjoner (SO). Det er de som har ansvaret for etterretningsarbeidet.

Opptaket beslaglagt

Etter det VG får opplyst var stillingsinstruksen, som Jensen selv hadde utformet, et sentralt tema i oppvaskmøtet.

– Det er spesialenheten som har beslaglagt opptaket og ført det opp på bevisoppgaven, så hva som er viktig med det må de svare for. Jeg har forstått det slik at samtalen ble tatt opp fordi det ofte hersket ulik oppfatning om hva som var innholdet av samtaler de hadde tjenestemessig, sier Jensens forsvarer, John Christian Elden til VG.

– Eirik Jensen synes lite om hele rettssaken og dermed også all den etterretnings- og interne informasjon som blir spredd offentlig, men må bare forholde seg til det, legger Elden til.

Politiinspektør Einar Aas ved Seksjonen for organisert kriminalitet sier til VG at han ikke er overrasket over at samtalen ble tatt opp på lydbånd, men han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere siden han er stevnet som vitne i saken.

VITNE: Politiinspektør Einar Aas skal forklare seg i retten senere. Foto: Helge Mikalsen , VG

Bitter konflikt

I forkant av møtet ble det også sendt en rekke SMS-meldinger mellom de to. I en tekstmelding, som ble sendt til Einar Aas klokken 23:38 på kvelden, skriver Eirik Jensen.

«Hei. for min del ikke noe å diskutere ... tar konsekvensen ... snodig at du ikke etter alle samtaler forstår tegningen. Dette orker jeg ikke å bruke energi på. Det eneste jeg hadde igjen var vel erfaringen fra mer enn 25 års arbeid innenfor dette feltet. Det at du aldri signaliserer at du har evnen til å se hva jeg driver med, viser for alle mistilliten. og gjør min innsats bortkastet ...».

Einar Aas svarte på tekstmeldingen klokken 09:26 morgenen etter:

«Hallo igjen, du må rett og slett jekke deg ned litt, Eirik, en sak har alltid flere sider, og du må skjønne at det er snakk om å innrette seg i forhold til andre kolleger. Mangel på samordning og kommunikasjon skaper vanskeligheter. Så jeg har behov for en samtale med deg».

Aktor Guro Glærum Kleppe ved Spesialenheten for politisaker ønsker ikke å kommentere kommende bevisførsel.