Spesialenheten om Jensens overforbruk: Brukt på hus og hytte

VÄRMLAND (VG) Da Eirik Jensen ble pågrepet vinteren 2014, var han i full gang med å bygge et nytt redskapshus på hytteeiendommen sin i Sverige. Nå står det ferdig.

Tiltalen mot Eirik Jensen (59) ble tatt ut i februar i fjor. Likevel har Spesialenheten for politisaker i det stille fortsatt etterforskningen av pengebruken hans.

– Det er gjort etterforskning som øker beløpet for kontantbruk. Dette er blant annet knyttet til oppussing av nåværende bopel og fritidseiendom i 2012 og 2013. Denne etterforskningen ble avsluttet en gang i løpet av høsten 2016, sier aktor Guro Glærum Kleppe til VG.

Spesialenheten ønsker ikke å kommentere hvor store verdier som knyttes til oppussingsarbeidet på de to eiendommene til den tidligere politilederen.

Det aktuelle beløpet kommer i tillegg til de økonomiske fordelene på «minst» 2,1 millioner kroner i korrupsjonsdelen av tiltalen.

– Forsvarerne er varslet om at det blir bevisførsel om dette i retten, sier Kleppe.

Spesialenheten mener at den tidligere politilederens overforbruk kan forklares på én måte: At han har fått penger av hasjbaronen Gjermund Cappelen (50).

Få oversikt: Eirik Jensen-rettssaken

SMÅBRUK: Eirik Jensen eier en eiendom i Hedmark. Spesialenheten for politisaker tok i desember hefte i et beløp på over en million kroner knyttet til den aktuelle eiendommen. Foto: Terje Bringedal , VG

Øde område

Hytta til Eirik Jensen ligger noen kilometer inn på en øde vei, dypt inne i de svenske skoger i Värmland. Den tidligere politilederen kjøpte den for 690.000 kroner i desember 2011.

Eiendommen er på 28 mål og er et såkalt torp, som består av fem-seks mindre hus. Alle husene er malt i falurødt, som opprinnelig var et tegn på velstand, men som senere ble allemannseie på den svenske landsbygda.

Tett granskog omringer eiendommen, og nærmeste nabo er en liten koie noen hundre meter unna. Bak et av vinduene i hovedhuset er det plassert et stort skilt med påskriften «Tyverialarm».

Da VG var på stedet i en drøy time i forrige uke, passerte det kun en bil på veien forbi hytta.

Bilder som andre medier tok av hytta kort tid etter pågripelsen av Eirik Jensen i februar 2014, viser at det på det tidspunktet pågikk arbeid med å sette opp en ny bygning på eiendommen.

I dag står et flunkende nytt redskapshus/garasje ferdig på stedet.

Spesialenheten ønsker ikke å kommentere om redskapshuset er «oppussingsarbeidet» på hytta, som er en del av den ferske etterforskningen.

Også byggearbeider på Eirik Jensens bopel i Hedmark har Spesialenheten etterforsket helt til det siste.

Spesialenheten ønsker ikke å kommentere hva slags oppussingsarbeid det er snakk om eller den anslåtte verdien på dette – altså penger ut av Eirik Jensen sin privatøkonomi.

Også dette beløpet kan plusses på overforbruket som Spesialenheten mener den tidligere politilederen har hatt.

Forvirret? 12 spørsmål og svar om rettssaken mot Eirik Jensen

– Ikke fra Cappelen

Ifølge forsvarer John Christian Elden er det kun snakk om et mindre beløp, noen tusenlapper knyttet til kjøp av betong.

– Disse pengene er ikke tilknyttet Gjermund Cappelen og er ikke en del av tiltalen. Det er funnet kvitteringer fra innkjøpet etter at Eirik Jensen selv har forklart seg om dette, sier Elden om oppussingsarbeidene på hytta og bopelen.

I tillegg skal det være snakk om et tak som er reparert og ytterligere noen betongarbeider som, ifølge forsvareren, er betalt av Eirik Jensens mor.

– Han vil forklare seg om dette i retten dersom han blir spurt om det, sier Elden.

Adressen til Eirik Jensens bopel, som er et lite småbruk, er registrert etter en såkalt kode 6-instruks – skjult adresse.

Jensen om pengene: Hevder han lånte dem til Cappelen

Oppga adressen

Bakgrunnen for dette knyttes til trusler som den tidligere politilederen er blitt utsatt for, som følge av sitt arbeid opp mot tunge kriminelle miljøer i hovedstaden.

I Oslo tingrett har Spesialenheten dokumentert at Eirik Jensen flere ganger i løpet av de siste årene, selv har opplyst sin bostedsadresse til utenforstående.

VG fant frem til adressen ved hjelp av enkle nettsøk. Etter at han ble sluppet ut fra varetekt i 2014, har Eirik Jensen selv stilt opp på TV-intervju i hjemmet sitt.

9. desember tok Spesialenheten hefte i et beløp på over en million kroner knyttet til boligen i Hedmark. Dette for å sikre at verdier ikke forsvinner, dersom Eirik Jensen blir idømt inndragning av minst 2,1 millioner kroner.

– Det er tatt hefte i en sparekonto, et tilgodehavende han har hos Oslo politidistrikt, i en fast eiendom i Norge og i fremtidige i utbetalinger fra Kagge for et begrenset, spesifisert beløp, sier aktor Guro Glærum Kleppe.

Spesialenheten har ikke tatt hefte i verdier knyttet til hytteeiendommen i Sverige.