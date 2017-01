Spesialenheten om Jensen: Brøt politiets regelverk i kontakt med hasjbaronen

OSLO TINGRETT (VG) I etterforskningen mot den tidligere politilederen Eirik Jensen (59) ble det tidlig klart at 59-åringen ikke fulgte regelverket for informantbehandling i forbindelse med hans kontakt med hasjbaronen Gjermund Cappelen (50).

Det opplyste assisterende sjef Guro Glærum Kleppe ved Spesialenheten for politisaker da hun tok fatt på sitt innledningsforedrag i sal 250 i Oslo tingrett tirsdag morgen.

— Det ble tidlig i etterforskningen kjent at Jensen ikke fører logger over møter slik regelverket krever, men Jensen er ikke tiltalt for ikke å ha fulgt regelverket, fortalte Kleppe i retten.

Kleppe påpekte at tiltalen blant annet bygger på omfattende kontakt mellom den tidligere politilederen og hasjbaronen gjennom mange år. Totalt har Spesialenheten sikret seg 1523 kommunikasjonshendelser mellom de to – deriblant via det som beskrives som «kodespråk» på SMS, telefonsamtaler og e-post.

— Dette er sentrale bevis i seg selv, både innholdsmessig, når kommunikasjonen har funnet sted og så videre…, forklarte Kleppe.

Meldingene er blant annet sikret ved tømming av 18 telefoner og tilhørende sim-kort som ble funnet hos Eirik Jensen. Hos Gjermund Cappelen er det beslaglagt 38 telefoner og 39 sim-kort.

SJEF: Assisterende sjef Guro Glærum Kleppe ved Spesialenheten for politisaker. Foto: Tore Kristiansen

Saumfart kontakten mellom Jensen og Cappelen



Den assisterende sjefen fra Spesialenheten var tydelig på at en viktig del av etterforskningen har bestått i å ettergå forklaringer Jensens og Cappelens forklaringer rundt hva kontakten har handlet om og å sette informasjonen i en sammenheng.

— I tillegg har vi etterforsket hvilken kontakt det har vært utenom disse kommunikasjonshendelsene, hvor i geografien de har befunnet seg, hva Jensen har jobbet med og hvilken virksomhet Cappelen har hatt, forklarte Kleppe.

I starten på sitt innledningsforedrag opplyste Spesialenheten generelt om hva retten vil få presentert i ukene og månedene frem til saken avsluttes i midten av juni:

Bakgrunnen for tiltalen, bevistemaer og hvilke konkrete bevis påtalemyndigheten vil føre og som ligger til grunn for den alvorlige tiltalen.

Møttes i 1993



Ifølge tiltalen, har Jensen i perioden 2004 til 2013 medvirket til innførsel eller forsøk på innførsel av store mengder med hasj til Norge.

— Medvirkning er en selvstendig straffbar handling, og Jensen har mottatt en betydelig godtgjørelse ved å varsle Cappelen om ressurssituasjonen i politiet eller om narkotikatransporter har blitt stanset – via e-post, SMS, møter eller på telefon, forklarte Kleppe, og fortsatte.

— Informasjonen kunne være viktig for Cappelen, og handlemåten styrket Cappelens forsett. Handlingen var gjennomtenkt og gode for hovedmannens handlinger.

Se innledningsfordraget direkte på VGTV i linken under:

Ifølge Spesialenheten, møttes Jensen og Cappelen i 1993 da Jensen var ansatt ved narkotikaseksjonen i Oslo politidistrikt, via Jensens virksomhet.

— Forholdet mellom dem har vært slik at Cappelen har gitt konkret eller generell informasjon fra kriminelle miljøer eller som har vært nyttig for Jensen. Jensen har opplyst at Cappelen var hans kilde og informant, og at han har hjulpet Cappelen med rusproblemer. Cappelen har forklart at Jensen hjalp ham med innførsler av narkotika mot økonomiske godtgjørelser, forklarte Kleppe.

Strenge krav



Spesialenheten tok deretter for seg normalinstruksen for informantbehandling fra Politidirektoratet fra 2003, som omhandler hvordan informantbehandlere skal opptre overfor informanter. I tillegg ble det vist til Oslo politidistrikts egen instruks fra 2000, som ble oppdatert i 2011.

Spesialenheten mener Jensen har brutt instruksen på en rekkepunkter, deriblant ved å møte Cappelen alene og ved å unnlate å føre aktivitetslogg eller referater fra disse møtene, samtalene og generell kontakt med hasjbaronen.