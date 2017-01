Spesialenheten om Eirik Jensen: Kalte seg «Mr. Good» og opererte med nederlandsk mobilnummer

OSLO TINGRETT (VG) Spesialenheten for politisaker mener Eirik Jensen (59) brukte et nederlandsk mobilnummer og dekknavnet «Mr. Good» når han hjalp narkobaronen Gjermund Cappelen (50) med en hasjinnførsel til Norge.

Den første helgen i advent i 2009 rullet en av narkobaronens mange hasjtransporter over grensen til Norge, ifølge Spesialenheten.

I disse dagene kommuniserte Gjermund Cappelen hyppig med et nederlandsk telefonnummer som var lagret som «Mr. Good» på mobiltelefonen hans.

Parallelt med kommunikasjonen befant en av narkobaronens mest betrodde menn seg i Nederland, med ansvar for å sikre at transporten beveget seg nordover, ifølge Spesialenheten.

VENTER: Hasjbaronen Gjermund Cappelen (50) skal forklare seg i retten etter Eirik Jensen. Her med sin forsvarer, Benedict de Vibe. Foto: Tore Kristiansen

«Mr. Good»: Stille.

«Mr. Good»: Stille.

Cappelen: Ok.

«Mr. Good»: Ja, det ser bra ut.

Cappelen: Supert.

«Mr. Good»: Stille som i graven her. Stille som i graven her.

En dag eller to senere gjenopptar Cappelen kontakten med «Mr. Good».

Cappelen: Hjemme. Tror de er på plass.

«Mr. Good»: Ok.

Cappelen: Veldig tidlig frokost.

Cappelen: Våken?

Ifølge Spesialenheten, snakket Cappelen med Jensen kort tid etterpå. I denne samtalen kom det frem at det hadde vært en «veldig bra dag».

– Er du «Mr. Good»?



— Er du «Mr. Good»? spurte aktor Kristine Schilling.

— Det kan jeg ikke svare på. Nei, det er ikke meg. Jeg har aldri blitt kalt «Mr. Good». Jeg kjenner det ikke igjen. Jeg kan nesten utelukke at disse meldingene er sendt mellom oss. Ja, jeg tror det. Jeg er ganske sikker på det faktisk, svarte Jensen, som også påpekte at han ikke visste hva Cappelen hadde lagret ham som på mobiltelefonen sin.

Spesialenheten tok deretter fatt i hvilken telefon Jensen brukte på denne tiden for å kommunisere med Cappelen. Aktor syntes det var påfallende at telefonen som Jensen normalt brukte ikke var i bruk denne adventshelgen i 2009 – men at den var i bruk både i forkant og nokså kort tid etterpå.

Jensen husket ikke årsaken til dette, men benektet igjen kunnskap om det nederlandske telefonnummeret og kallenavnet.

Spesialenheten mener Cappelen og Jensen avtalte et møte i uken etter den påståtte hasjinnførselen.

Aktor spurte videre – det hun omtaler som et ledende spørsmål – om en tekstmelding betyr at Jensen har tid til å møte Cappelen for å få penger for en hasjtransport Cappelen har innført.

STILLER SPØRSMÅL: Aktor Kristine Schilling ved Spesialenheten for politisaker. Foto: NTB/SCANPIX

– Det var et ledende spørsmål, men nei, svarte Jensen.

«Av 100 påmeldte møtte kun 90»



«Av 100 påmeldte møtte kun 90», sto det i en rekke meldinger som er sendt med få minutters mellomrom denne desemberuken i 2009.

– Dette husker du kanskje? spurte aktor.



– Jeg tror det relaterer seg til en sak noen måneder tidligere i tid der vi mottok opplysninger om personer i Vestfold som planla å prøve en ny rute for smugling. Da er vi tilbake på det jeg har sagt tidligere, dersom du stryker nuller, så er det en dato. 10.9 (10. september). (...) Jeg husker litt av og på. (...) Jeg tror disse personene er pågrepet. Jeg lurer på om de ble tatt på grensa, eller i nærheten av grensa, svarte Jensen.

Cappelen har forklart at «Av 100 påmeldte møtte kun 90» betyr at Jensen bare har fått 90.000 av de 100.000 kronene han var lovet av narkobaronen.

Jensen kan på sin side ikke huske at meldingene ble sendt.

Aktor mener det kan tolkes som om man er litt ivrig når meldingene med samme innhold er sendt mange ganger på kort tid. Jensen lurte på om ikke det kan bety at det har hengt seg opp.

Aktor forklarte at da hadde meldingene blitt vist på en annen måte, og at det dessuten var noe ulik skrivemåte på noen av dem.

– Det er ikke det at du har møtt Cappelen og bare fått 90.000 da, og er litt irritert fordi du skulle hatt 100.000?



– Hehe... Nei, det er ikke sånn, svarte Jensen.