Spesialenheten: Jensen sviktet kollegene og eks-samboeren

Spesialenheten for politisaker mener Eirik Jensen i egen forklaring i praksis erkjente korrupsjon.

– Eirik Jensen var Cappelens sikkerhet og støtte mot ikke å bli tatt for innførslene, sier Kristine Schilling i Spesialenheten i sin prosedyre mot eks-politilederen Jensen.

Strafferabatt: Derfor mener påtalemyndigheten Cappelen fortjener det

Formålet med hennes prosedyre er å argumentere for at bevisene mot Jensen skal forstås slik at han hadde et grovt korrupt forhold til hasjdømte Gjermund Cappelen og at Jensen medvirket til innførsel av 13,9 tonn hasj fra 2004 og fram til 2013.

Podcast på ørene

Eirik Jensen sitter overfor Schilling, på bakerste rad på tiltalebenken. Han sitter med hvite iPhone-hodetelefoner og rister ofte oppgitt på hodet til det Schilling sier om bevisene. Ifølge Jensens forsvarer, John Christian Elden, lytter klienten på NRKs podcast «Purk eller skurk» og opptak fra saken. Jensen har også gjort seg notater underveis.

Schilling sier i prosedyren at det var Cappelen som utnyttet Jensen.

– Informantsamarbeidet utviklet seg til et samarbeid om Cappelens virksomhet. Informantvirksomheten har vært en coverhistorie. Kildekontakten var en legitimitet til å pleie kontakten med Cappelen. Det var null loggføringer i politiets systemer og null notoritet, sier Schilling.

– Svik mot politiet og samboeren

Aktoren mener Jensen lurte samboeren for penger og sviktet kollegene i politiarbeidet, samt eks-samboeren.

22. juli i 2011, da terroren rammet Regjeringskvartalet og Utøya, og totalt 77 mennesker ble drept av Anders Behring Breivik, ble Jensen og en rekke kolleger kalt inn til overtidsarbeid.

– Oslo sto på hodet denne dagen, og det er da hoderystende og ikke til å forstå at Jensen prioriterer kontakt med Cappelen denne dagen. Jensen sender meldingen, «Ingen nye utfordringer», til Cappelen. Dette viser hvor viktig samarbeidet er for Eirik Jensen og vi er overbevist om at Cappelen har vært Jensens pengekilde i mange år, sier Schilling.

- FIKK HJELP: Spesialenheten mener at Gjermund Cappelen brukte eks-politilederen Eirik Jensen som et redskap i sin hasjvirksomhet og at Jensen maste på ham om penger for innsatsen. Foto: Tore Kristiansen , VG





Hun peker også på det hun kaller Jensens svik mot politiet - som fikk politietterforsker Synnøve Labråten til å gråte i retten, ifølge Schilling.

I retten sa Labråten at hun har følt seg sveket av Jensen som kollega.

Schilling mener også at Jensen lurte eks-samboeren.

Lurt om baderommet

Aktor Kristine Schilling mener Cappelens betaling av baderommet også har en annen side, som rammer Jensens eks-samboer.

Spesialenheten mener det kan bevises at Cappelen sto for oppussingen av baderommet til Jensen på et småbruk på Romerike. Cappelen skaffet håndverkere og betalte, ifølge Schilling.

Spesialenheten mener verdien av oppussingen minst er 292.382 kroner.

Aktor ramser opp alt arbeid som ble gjort av den danske håndverkeren og hans mannskaper, som Cappelen hadde engasjert.

Jensen har i retten forklart at han og eks-samboeren hadde delt økonomi og betalte 50/50.



– Når Jensen ba Cappelen om kvitteringer, så var ikke det bare for utlegg - men det var også fiktive kvitteringer. Det fikk den følge at Jensen, på papiret, fikk like store utlegg som eks-samboeren ved hjelp av håndskrevne kvitteringer for utlegg han aldri har hatt. Det økte hans eierandel i boligen, sier Schilling.



– Da er det ikke rart at eks-samboeren ikke ville møte i retten. Hun fikk redusert sin verdi i boligen som en følge av det Cappelen betalte for Jensen, sier Schilling.

Korrupsjon og hasj

Schilling trekker frem fire spørsmål som hun mener er sentrale når retten skal ta stilling til om Jensen skal domfelles eller frifinnes.

Har Cappelen drevet med omfattende innførsler av narkotika fra 2004 til 13? Har Eirik Jensen kjent til dette? Har Eirik Jensen opptrådt slik at han styrket Cappelens forsett (vilje, journ. anm.)? Har Eirik Jensen innsett at hans handlinger har styrket Cappelen?

Schilling er tydelig på hva hun mener bevisførselen i straffesaken har vist.

Hun hevder det er Jensen som er den tradisjonelle korrupte, det er han som tar imot penger fra Cappelen.

Tekstmeldingene

Schilling går så gjennom bevisene de har lagt fram for det angivelige hasjsamarbeidet: tekstmeldingene, baderommet, klokkene og Jensens egne forklaringer om forholdet til Cappelen.

Aktoren mener tekstmeldingene mellom Cappelen og Jensen handler om:

1. At politiets ressurser er opptatte med andre gjøremål



2. At det ikke er spaning eller aksjoner mot Cappelen



3. Eller at det på tidspunkt for innførsler ikke er aksjoner på gang eller aksjoner som kan knyttes til Cappelens virksomhet.

Luksusklokkene

Schilling trekker fram tre klokker som Cappelen ga til Jensen. Hun mener alle tre, selv om Jensen skal ha levert tilbake en av dem, rammes av korrupsjonsbestemmelsen.

Hun mener Jensen har erkjent korrupsjon når han i retten forklarte at han hadde fått en eksklusiv Tag Heuer-klokke til en verdi av vel 23.000 kroner.



– Det er en faktisk erkjennelse av korrupsjon. Han har fått en klokke, ja, da rammes dette av bestemmelsen. Cappelen sørget for å reparere en klokke for Jensen, så er også dette korrupsjon. Jensen nevnte selv aldri disse klokkene i avhør, påpeker Schilling.





Mener Jensen må ha visst

Schilling påpeker at flere tjenestepersoner i politiet har fortalt i retten at de alltid har visst om Cappelen og hans virksomhet.



Spesialenheten mener det følgende besvier at Jensen må ha visst om Cappelens hasjvirksomhet:



1. Cappelen var tiltalt i en straffesak i 1993 som hjalp innførsel av 100 kilo hasj.



2. Cappelen har aldri hatt arbeid eller inntekt.



3. Cappelen har hatt roller i flere selskaper.



4. Cappelen har hatt omfattende reisevirksomhet til Spania og Nederland og gitt informasjon om både norske og utenlandske narkotikanettverk.



5. Cappelen har gitt tips om investering i et pornoselskap med tvilsomme personer - som Cappelen også brukte til hvitvasking.



6. Cappelen har hatt mye penger som har vært tydelig for omgivelsene



7. Et notat fra 1998 mener Spesialenheten viser at Jensen må ha forstått. Kilden til informasjonen var Cappelen.



8. Grunnlaget for etterforskningen til Asker og Bærum politidistrikt mot Cappelen i 2000. Spesialenheten mener at den er så omfattende og konkret at det ikke var noen tvil om at Cappelen drev med hasjinnførsel i 2000.



9. Et notat til dansk politi - skrevet at Jensen - hvor det fremgår at Cappelen er kjent for 3.-ledd narkotikasaker (grove narkotikasaker)

10. Referat fra et politimøte i 2012, hvor det fremgår at Cappelen har drevet stort med innførsler av hasj frem til 2000.