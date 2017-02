Spesialenheten: Her får Eirik Jensen penger av Gjermund Cappelen

OSLO TINGRETT (VG) Når Eirik Jensen (59) forlater bilen til Gjermund Cappelen (50) har han noe i hånden: Spesialenheten mener det er penger.

Videoen, som du kan se over, er fremlagt som bevis i rettssaken hvor den tidligere polititoppen er tiltalt for grov korrupsjon og medvirkning til smugling av 13,9 tonn hasj.

I det første avhøret med Spesialenheten for politisaker sa Eirik Jensen at han aldri hadde mottatt eller gitt noe til Gjermund Cappelen. Senere opplyste Jensen at han hadde lånt hasjsmugleren 30.000 kroner, slik at han kunne betale en bilreparasjon.

Spesialenheten mener Jensen fikk pengene etter at han satte seg inn i bilen til Cappelen utenfor Kiwi i Grønlandsleiret i Oslo 19. desember 2013. Men da Jensen ble spurt i retten om det var i dette møtet han fikk penger fra Cappelen, hadde han ikke noe klart svar.

– Dette var ikke noe jeg festet meg så veldig til. Jeg fikk bare disse pengene i hånden og så gikk jeg, sa Jensen under sin forklaring.

Spaningslederen for oppdraget mener Jensen har noe i begge hendene da han kommer ut fra bilen til Cappelen. Han mener videoen viser at Jensen legger noe opp i den venstre brystlommen på jakka, mens han har noe hvitt i høyrehånden som han flytter over til venstrehånden.

Da Jensen gikk inn i bilen hadde han noe i hvitt i den ene hånden.

Møtet 19. desember skjer etter at politiet hadde gjort innbrudd i ett av Cappelens lagre og fjernet hasjen. Cappelen tok da kontakt med Jensen for å be om råd.

– Enten måtte jeg få tak i hasjen selv, eller så måtte jeg få Jensen til å ta han, og få fyren i fengsel, sier Cappelen.

Hasjsmugleren mistenkte en bestemt person for å stjålet hasjen, og trodde ikke at det var politiet som sto bak. Spesielt ikke når Jensen ikke kjente til det.

HADDE KONTANTER SELV: Gjermund Cappelen avviser at han trengte å låne penger fra Eirik Jensen. Foto: Tore Kristiansen , VG

Cappelen: – Ikke lånt penger

Gjermund Cappelen avviser at Eirik Jensen lånte ham penger.

– Det gjorde han selvfølgelig ikke. Jeg hadde ikke behov for å låne 30.000 av ham, sa Cappelen da han vitnet i retten.

Hasjsmugleren har innrømmet at han manglet «legale penger» på konto i desember 2013, men sa i retten at det ikke ga noen mening at han skulle låne kontanter av Jensen.

Da Cappelen ble pågrepet fant politiet to millioner kroner hjemme hos ham og kort tid i forveien hadde han pakket 3,4 millioner kroner i en bil.

Fakturaen fra verkstedet ble aldri betalt før Cappelen ble pågrepet av politiet.