Spesialenheten ble varslet om Jensen for seks år siden

I 2011 skal en narkodømt mann (52) fra Vestlandet ha troppet opp hos Spesialenheten for politisaker i Bergen med et tips: Gjermund Cappelen smugler hasj i samarbeid med politilederen Eirik Jensen.

Den 52 år gamle vestlendingen skal i flere år ha kjent til påstandene om at hasjsmugleren Gjermund Cappelen og Eirik Jensen samarbeidet, men han vegret seg for å gå videre med opplysningene.

I 2011 bestemte han seg imidlertid for å varsle Spesialenheten i Bergen.

Der skal 52-åringen ha brettet ut en omfattende og detaljert historie som blant annet omhandlet Jensen, hasjsmugling og hvor mange kroner eks-politilederen fikk av Cappelen for hver kilo hasj som ble innført til Norge, får VG opplyst.

I dette møtet hos Spesialenheten i Bergen var det minst tre personer til stede:

• Den narkodømte mannen fra Vestlandet.

• Advokat Reidar Andresen, som da var 52-åringens forsvarer.

• Advokat Paal-Heinrich Berle, som på den tiden jobbet for Spesialenheten.

Skal vitne i neste uke

Ifølge VGs opplysninger ble det ikke iverksatt etterforskning av Eirik Jensen i etterkant av møtet. Årsaken skal være at 52-åringen ikke ønsket å gå i formelle avhør – etter den uformelle samtalen på kontoret til Spesialenheten i Bergen.

I straffesaken mot Cappelen og Jensen i Oslo tingrett denne uken, opplyste Spesialenheten at disse tre mennene er stevnet som vitner og vil møte i retten til uken.

Ifølge VGs opplysninger, har den narkodømte 52-åringen blitt formelt avhørt om saken i april i år – seks år etter han første gang oppsøkte Spesialenheten. De to advokatene ble også avhørt før påske.

52-åringen har frem til nå vært motvillig til å forklare seg, men endret mening underveis i rettssaken som pågår i Oslo tingrett.

Aktor Guro Glærum Kleppe er ordknapp om hvorfor de tre mennene føres som vitner på overtid. Spesialenheten var egentlig ferdig med sine vitner i forrige uke.

– Det er de tre vitnene som gjenstår på vår bevisførsel, og det dreier seg om kunnskap om relasjonen mellom Gjermund Cappelen og Eirik Jensen, opplyser Kleppe.

Politiaksjon startet i 2011

Opplysningene om et usunt forhold mellom Cappelen og Jensen var ikke nytt for deler av politiet i Asker og Bærum politidistrikt i 2011.

– Jeg har levd med mistanken om at det har vært et usunt forhold mellom Eirik Jensen og Gjermund Cappelen siden 1998. Jeg fikk høre at kontakten mellom de ikke var bra. Det ble sagt at Jensen lakk informasjon og holdt en beskyttende hånd over Cappelen, fortalte en politispaner, som vitnet i rettssaken i februar.

Kriminalsjef Ketil Thue i daværende Asker og Bærum politidistrikt var også tydelig på at uavhengige informanter har gitt opplysninger om et «usunt» forhold mellom Cappelen og Jensen.

– Vi har aldri tenkt at Jensen har vært en del av nettverket til Cappelen. Vi har vel tenkt at det har vært en legitim grunn til samarbeidet de har hatt og det usunne forholdet, forklarte Thue da han vitnet.

ETTERFORSKET TIDLIGERE I 2005 ble Eirik Jensen anmeldt av en kvinnelig informant for grov uforstand i tjenesten. Saken ble henlagt med begrunnelsen «foreldet». I 2008 ble Eirik Jensen etterforsket for å ha en kriminell med tilknytning til MC-miljøet boende hjemme hos seg. Han skal blant annet ha hjulpet til med oppussing av et baderom mellom to narkosmugler-turer. Spesialenheten for politisaker henla saken med begrunnelsen «intet straffbart forhold anses bevist».

I løpet av høsten 2011 utarbeidet politi i Asker og Bærum i all hemmelighet en forbruksanalyse for Cappelen. Analysen viste et skyhøyt overforbruk, spesielt på reiser til utlandet.

– Det er starten på «Operasjon Silent», som vi står med i retten her i dag, forklarte Thue.

Det er uklart om den narkodømte 52-åringens historie til Spesialenheten samme år var den direkte årsaken til at politiet etablerte den skjulte etterforskningen mot Cappelen.

Operasjonen pågikk fra høsten 2011 og helt frem til hasjsmugleren og ligaen hans ble pågrepet like før jul 2013. Resultatet av etterforskningen førte også til at Eirik Jensen ble pågrepet og siktet for grov korrupsjon tre måneder senere, 24. februar 2014.

Pågrepet i fjor

52-åringen er dømt til flere års fengsel i en grov narkotikasak på midten av 2000-tallet. I fjor vinter ble vestlendingen pågrepet igjen og siktet i en større narkotikasak på Østlandet. Denne saken er ikke ferdig etterforsket. VG har ikke lyktes med å oppnå kontakt med ham.

VG har vært i kontakt med advokat Reidar Andresen og Paal-Heinrich Berle, som ikke ønsker å si noe før vitnemålet.