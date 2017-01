Slik forklarer Jensen pengene han fikk fra Cappelen

OSLO TINGRETT (VG) Den tidligere politilederen Eirik Jensen (59) hevder han lånte 30.000 kroner til Gjermund Cappelen (50) slik at hasjbaronen kunne reparere bilen sin – en BMW X3.

Politiet spanet på møtet mellom Cappelen og Jensen som fant sted på Grønland i Oslo 19. desember 2013. Da Jensen gikk ut av bilen hadde han noe i hånden.

Senere fant Spesialenheten for politisaker 34.800 i kontanter i veggen på uthuset på boligen til Jensen i Hedmark.

DIREKTE: Få siste nytt fra retten her.

I Oslo tingrett tirsdag ettermiddag utdypet den tidligere politilederen om bakgrunnen for at han angivelig lånte penger til Cappelen.

– Cappelen fortalte meg at han ville kjøre bilen til Holland, få den stjålet, melde den tapt og få ut forsikringssummen. Da ble jeg litt satt ut, og jeg syntes det var temmelig spesielt at han fortalte meg om hvilke planer han hadde for å lure et forsikringsselskap for en million kroner, forklarte Jensen.

Den tidligere politilederen hevder at hasjbaronen hadde økonomiske problemer i perioden lånet på 30.000 kroner ble gitt.

– Jeg sa at planen hans ikke var aktuelt og at jeg ikke kunne vite om den. Jeg sa også at han måtte legge den ut på Finn.no. Det ble noen runder rundt dette. Han hadde problemer med girkassen. Den måtte repareres siden det kostet en del penger, forklarte Jensen.

Husker ikke pengeoverleveringen

Ifølge den tidligere politilederen, ble BMW-en kjørt til et verksted og lagt ut for salg.

– Det dukket etter hvert opp en kjøper, like i tidsrommet før pågripelsen av Cappelen. På et tidspunkt fikk jeg pengene tilbake, og pengene ble lagt tilbake i esken hvor de ble funnet, forklarte Jensen.

Spesialenheten ville vite om Cappelen ga Jensen pengene under deres siste møte utenfor Kiwi i Grønlandsleiret. Dette kunne ikke den tidligere politilederen svare på.

– Dette var ikke noe jeg festet meg så veldig til. Jeg fikk bare disse pengene i hånden og så gikk jeg, forklarte den tidligere politioverbetjenten.

Cappelen hadde millioner

Da politiet ransaket boligen til Jensen i Hedmark, fant de den aktuelle esken med 34.800 kroner, etter at Jensen selv hadde påvist for etterforskerne om hvor de ville finne den.

Aktor Kristine Schilling fra Spesialenheten la ikke skjul på at hun mente forklaringen om lånet var lite troverdig. Hun påpekte at Cappelen hadde 2 millioner kroner i kontanter hjemme da han ble pågrepet og 3,4 millioner pakket i en bil, pluss en rekke dyre forbruksgjenstander.

– Han har forklart seg om dette selv, at han hadde båndlagte penger. Det kan være noe som skulle gå til narkotikagjeld, svarte Jensen.