Slik forklarer Jensen kontantstrømmen

OSLO TINGRETT (VG) Dykkerjobber. Årefiske. Arv. Gaver. Og kjøp og salg av biler og motorsykler. Den tidligere politilederen Eirik Jensen (59) mener disse punktene forklarer en kontantstrøm på flere hundre tusener av kroner gjennom en årrekke.

– Jeg har alltid hatt kontanter liggende siden jeg har drevet med kjøp og salg hele tiden, og også dykking, forklarte Jensen i Oslo tingrett torsdag.

Aktor Kristine Schilling har i flere timer presset den tidligere politilederen med spørsmål knyttet til hans private økonomi, hovedsakelig flyten av kontanter.

I sin egen bok «På innsiden – historien om mitt politiliv» beskriver Jensen seg selv som en småkremmer. I retten utdyper 59-åringen kremmervirksomheten, som han hevder startet allerede i tenårene.

– Jeg fikk dykkerlappen da jeg var 16 år, og jeg begynte å ta en del dykkerjobber kort tid etterpå. Det har jeg holdt på med i nesten 30 år, forklarte Jensen.

– Fikk 7500 kroner for dykkerjobb



Aktoren ville vite om identiteten til personer som hadde betalt ham for disse oppdragene og om hvilke summer han fikk utbetalt. Den pensjonerte politimannen anslo ulike summer ut fra hva jobbene besto i, men mente de best betalte oppdragene ga ham 6000–7000 kroner.

– Jeg gjorde disse oppdragene på siden av politiarbeidet. Jeg la en kloakkledning en gang, som jeg fikk 7500 kroner for. Kontantstrømmen har gått opp og ned, ut fra tilgang og eget forbruk. Etter hvert fikk jeg interesse for motorsykler. Jeg kjøpte vrak og deler, restaurerte og solgte. Det ga bra avkastning, forklarte Jensen.

– Ble disse kjøretøyene registrert eller var de uregistrert?

– Jeg vet ikke hvordan det har vært etter at jeg solgte, svarte han.

Jensen anslår selv at han på det meste har hatt mellom 300.000 og 400.000 kroner i kontanter, hjemme eller på hytta.

– Men aldri så mye som 600.000 kroner? spør aktor.

– Jeg skal ikke være bastant. Jeg har fått fra foreldre, kjøpt og solgt eiendommer – og hatt en del kontanter fra det jeg har drevet med, svarte Jensen.

– Gjemte penger i hulrom i boliger



– Hvordan har pengene vært oppbevart?

– På plasser som jeg mener er trygge: i pengeskrin, i safe, i hulrom i leilighet og hus, svarte han.

– Har samboerne dine vært kjent med det?

– Det vet jeg ikke. Det er ikke alltid man forteller samboeren om alt, svarte Jensen.

Aktoren ville deretter ha svar på hvilke valører kontantene har hatt, men Jensen husket ikke dette klart, bortsett fra at det ikke var snakk om mynter. Jensen trodde heller ikke at noen av kontantene var oppgitt til skattemyndighetene i årenes løp.

– Dere påstår at pengene kommer fra ett sted, mens jeg mener de kommer fra andre steder. Jeg har betalt i kontanter ved kjøp og salg på Finn.no – og da har det ikke vært snakk om store summer, forklarte Jensen.

– Jeg har tjent mye penger



Den tidligere politilederen var tydelig oppgitt over den stadige boringen i kontantstrømmen hans, et tema som er svært sentralt i saken og hvor Spesialenheten har fått bistand fra Økokrim gjennom etterforskningen.

Jensen og hans team har også hyret inn revisorekspertise, som får hans private regnskap til å gå i null, ifølge forsvarer John Christian Elden.

– Jeg var i gullalderen da jeg jobbet i Uro-patruljen på 1980-tallet. Jeg har tjent mye penger. Det er ingen hemmelighet. Men hvorfor skulle jeg gjøre meg til kjeltring når jeg har hatt penger til hobbyen min, forklarte Jensen i avhør kort tid etter pågripelsen i 2014.

Tok med kontanter på ferie



Den tidligere politilederen opplyste i retten at han på utenlandsturer alltid hadde med seg 5000, 10.000 eller 15.000 kroner i kontanter, som en sikkerhet i tilfelle bankkortet ble stjålet eller om bagasjen hans ble borte på veien.

Disse pengene tok han fra kontantbeholdningen.

I en periode fra 2002 til 2004 bodde Jensen også i Sverige, av hensyn til sin egen sikkerhet, ifølge ham selv. Da opprettet han en svensk bankkonto, siden han ikke stolte på DNB i Norge som han mener har ansatte som kan knyttes til gjengmiljøet i Oslo.

– Jeg brukte den svenske kontoen til å drifte daglige behov, for ikke å avsløre adressen min. Jeg fryktet sporing fra bankvesenet, og mente det var tryggest, forklarte han.

Uenighet om antall bilsalg



Den tidligere politilederen husket ikke hvor mange biler han har kjøpt og solgt, men ifølge Spesialenheten dreier det seg om to biler – en i 2006 og en i 2010.

Jensen syntes dette var underlig og mener at det dreier seg om flere kjøretøy enn det Spesialenheten har funnet frem til gjennom etterforskningen.

AKTOR: Kristine Schilling.

– Jeg har kjøpt biler som ikke har blitt registrert og solgt dem videre. Det er snakk om billige biler: 30.000-50.000 kroner. Problemet er at jeg ikke har klart å rekonstruere alt i denne saken. Det stemmer ikke med kun to biler. Det er for lite, forklarte Jensen.

– Jeg har levd et nøkternt liv



Ifølge Spesialenheten, kjøpt og solgte Jensen biler med en mann som drev med konkursoppgjør. Denne mannen knyttes til MC-miljøet, får VG opplyst.

– Jeg husker ikke tidspunktene for dette. Jeg kjøpte to biler, muligens en motorsykkel. Jeg tror også at jeg solgte tilbake en gammel Mondeo for noen tusenlapper, forklarte Jensen.

Den pensjonerte politimannen bedyret at han i alle år har hatt en ordinær og ryddig økonomi og at han har levd et nøkternt liv.

– Jeg lever nøkternt og er lite opptatt av luksus eller verdigjenstander. Det jeg har er ammelt og det er mye second-hand hjemme hos meg, som dere sikkert har sett når dere har vært der. Men det er meg, da, forklarte 59-åringen.

– Bestrider du tilgang på en kontantstrøm på over en million fra andre steder? vil aktor vite.

– I sum så synes jeg at du snevrer det veldig inn. På en siden har jeg hatt kontanter, på den andre siden har jeg hatt tilgang på kontanter fra forsikringsoppgjør, arv og gaver fra snille foreldre. Mange kontantuttak fra foreldre har gått til meg, svarte Jensen.

– Hva med bokhonorar?

– Alt er innrapportert. Det ha ikke interessert meg veldig, men det interesser meg veldig den bufferen som er grei å ha, forklarte han.

Dommeren grep inn



Hasjbaronen Gjermund Cappelen (50) er tydelig på at han har gitt Eirik Jensen masse penger i kontanter i forbindelse med deres samarbeid. Jensen avviser dette.

Aktor lurte også på om Jensen hadde flere kontanter på det tidspunktet han ble pågrepet enn hva Spesialenheten tok beslag i.



– Jeg vet ikke hva jeg skal svare på det. Jeg påviste hvor de pengene lå. (...) Det kan godt hende at jeg har hatt mer penger tilgjengelig enn de 34.000.



– Hvor mye da?



– Det ønsker jeg ikke opplyse.



Dommeren Kim Heger tok ordet.



– Jeg visste at jeg hadde penger fra Kagge forlag.



– Men boken kom jo etterpå, sier aktor, som gjentar spørsmålet om han hadde mer kontanter da de beslagla 34.000 kroner.



– Nei, svarte Jensen nå.

Aktor påpekte at de har sett at kontantinnskuddene har vært færre etter at Cappelen ble pågrepet, og lurer på om han ikke lenger ser behovet for å ha slik kontantøkonomi.



– Dette med kontantøkonomi ser jeg ikke behov for lenger, Jeg har fått et helt annet syn på livet. Det som kommer må jeg bare ta. Jeg har ingen beskyttelse, sier Jensen.



– Det driter jeg i, fortsatte han.



– Det vet selvsagt Spesialenheten for at jeg har en kontantøkonomi fra Kagge. De Kagge-pengene er selvfølgelig i cash.

– Ja, men de er jo tatt ut ...

— Dere er så spisset på meg fordi jeg tok ut de pengene. De pengene har jeg liggende i en safe et sted. De har samme funksjon som det dere mener er så mystisk, svarte han.