Slik blir Jensen-rettssaken

Det neste halvåret skal Eirik Jensen (59) sitte på tiltalebenken sammen med hasjsmugleren Gjermund Cappelen (50). Bare tre stoler vil skille de bitre fiendene.

Når de møtes i Oslo tingrett i dag, er det første gang de ser hverandre igjen etter at Gjermund Cappelen ble pågrepet 19. desember i 2013.

To måneder senere kom sjokknyheten om at den profilerte politioverbetjenten Eirik Jensen var siktet i samme sak.

I avhør har hasjsmugleren forklart at Jensen ga ham informasjon som bidro til at han ikke ble avslørt tidligere. Cappelen hevder også at Jensen har fått betalt for politiinformasjonen.

Eirik Jensen har hele veien vært klar på at Cappelen lyver. Det vil bli et anstrengt gjensyn i rettssalen.

Retten har gitt tillatelse til TV-opptak fra de to første rettsdagene. Det betyr at du vil få se bilder av Eirik Jensen og Gjermund Cappelen når de skal avgi personalia foran dommeren og svare på hvorvidt de erkjenner straffskyld.



Oslo tingrett skal avgjøre om forklaringen til hasjsmugleren, sammen med bevisene fra Spesialenheten for politisaker, er troverdig.

For at Jensen skal bli dømt etter tiltalen må dommerne være overbevist – «utover enhver rimelig tvil» – om at han har gitt taushetsbelagt informasjon til Cappelen, fått betalt for det og bidratt til smugling av narkotika.

Hovedforhandlingen skal pågå helt frem til 15. juni.

Spesialenheten for politisaker og Gjermund Cappelen ønsket i utgangspunktet lukkede dører under hele de tiltaltes forklaring. Begjæringen er avvist i to rettsinstanser, men det kan fortsatt være deler av rettssaken som går uten at offentligheten får være til stede.

Eirik Jensen har hele veien meddelt at han ønsker mest mulig åpenhet rundt rettssaken.



Mandag og tirsdag er satt av til innledningsforedrag. Lars Erik Alfheim er aktor for Oslo statsadvokatembeter. Han starter og blir etterfulgt av Guro Glærum Kleppe fra Spesialenheten for politisaker.

Spesialenheten skal prosedere tiltalen som gjelder grov korrupsjon og Eirik Jensens medvirkning til hasjsmugling, mens Alfheim skal legge frem bevisene som gjelder Gjermund Cappelens innførsel av 16,2 tonn hasj fra 1993 til 2013.

Cappelen ble i 2015 kjent skyldig for oppbevaring og salg av 1,4 tonn hasj sammen med seks andre, men straffeutmålingen for ham ble utsatt i påvente av denne rettssaken.

– Når en del av etterforskningen tar veldig lang tid er det dumt om alt annet må vente. Derfor valgte vi å skille ut oppbevaringssaken og ta den først. I saker av denne størrelsesorden vil det være utfordringer ved gjennomføringen og vi må gjøre en utvelgelse, forklarer statsadvokat Lars Erik Alfheim til VG.

Siden rettssaken skal pågå helt frem til sommeren, vil den bli ført med forsterket rett. Det vil si at det er to juridiske dommere, tre meddommere og en varameddommer.

Rettens administrator er Kim Heger (57). Han er en erfaren dommer og ledet også det første fengslingsmøtet med Anders Behring Breivik – bare tre dager etter terrorangrepet.

Heger har med seg Sven Olav Solberg (40), som ble utnevnt til tingrettsdommer i 2014.

Det vil bli ført en mengde vitner. Riksadvokat Tor-Aksel Busch, visepolitimester Sveinung Sponheim og tidligere politiinspektør Iver Stensrud er blant dem som må møte i retten for å forklare hva de har visst om Eirik Jensens aktivitet.