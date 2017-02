Sendte presidentens mobilnummer til Eirik Jensen

OSLO TINGHUS (VG) Gjermund Cappelen (50) ble slått «gul og blå» og risikerte en lang fengselsstraff etter å ha blitt narkotatt på Maldivene.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Familieturen til det tropiske ferieparadiset i Indiahavet endte opp som et mareritt for den narkokriminelle 50-åringen fra Bærum.

8. juli 2010 ble han pågrepet av maldivisk politi for besittelse av fem gram heroin.

– Jeg traff en kar på stranden der som hadde marihuana og alt mulig. Jeg kjøpte litt, satte meg inn i en taxi. Så kom tilslaget fra politiet, forklarer Cappelen i Oslo tingrett.

Etter pågripelsen var det rett i avhør. Politiet skal ha vært brutale.

– Jeg fikk litt juling av politiet. Jeg så ikke ut. Brillene var knust, og jeg var gul og blå. Det går hardere for seg der nede, det er ikke som i Norge. Jeg tilsto alt med en gang, forklarer Cappelen.

DIREKTE: Minutt for minutt fra rettssaken

50-åringen ble satt på en celle sammen med andre fanger. Det var betong og gitter – og en enkelt lyspære i taket. På menyen var det fiskesuppe.

HUSARREST: Etter noen dager i fengselscelle, ble Gjermund Cappelen satt i husarrest i en leilighet i Male, hovedstaden på Maldivene. Foto: , Reinhard Krause / Reuters

– Advokaten min på Maldivene fortalte at minimumsstraffen var 25 år i fengsel. Jeg ville gjøre hva som helst for å komme meg unna. Jeg sa til advokaten at det ikke skulle stå på ressurser, at jeg var villig til å betale meg ut, forklarer Cappelen.

Etter noen dager i fengsel, ble Cappelen overført til husarrest i en leilighet i Male, hovedstaden på Maldivene. Senere fikk han lov til å bo på et hotell.

Kommentar: En siste tjeneste fra Mr. Good

– Myndighetspersoner med innflytelse

Men politiet hadde tatt fra ham passet, og 50-åringen hadde dermed ingen mulighet til å forlate landet. Han ba om hjelp fra flere personer i Norge. En av dem var den tidligere politilederen Eirik Jensen (59)

I Oslo tingrett ble det lagt frem en e-post som Cappelen sendte til Eirik Jensens e-postadresse i politiet. I denne er det satt opp en liste med flere navn og telefonnumre.

«Her er listen over myndighetspersoner med innflytelse», står det i e-posten.

LYTTER: Den korrupsjon- og narkotiltalte Eirik Jensen følger nøye med på Gjermund Cappelens forklaring i Oslo tingrett. Foto: Tore Kristiansen , VG

Et av telefonnumrene var til mobilen til presidenten på Maldivene, ifølge e-posten.

– Han ene advokaten min der nede var i slekt med presidenten eller noen rundt presidenten. Jeg tenkte at Eirik Jensen kunne hjelpe meg overfor myndighetene i Maldivene. Det måtte jo gå over hodet hans også, via noen ambassader eller noe, forklarer Cappelen.

Les mer: De siste artiklene om rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen her.

Snakket sammen

Senere var det telefonkontakt mellom Cappelen og Eirik Jensen.

– Vi snakket om muligheten for å få ut passet mitt og hvilken innflytelse han eventuelt hadde. Eirik Jensen mente jeg skulle melde passet mitt stjålet og få noen i familien min til å ta ut et nødpass i Norge og reise ned med det, forklarer Cappelen.

Det er ikke kommet frem noe i Oslo tingrett som tyder på at Eirik Jensen kontaktet noen av myndighetspersonene på Maldivene.

Den tidligere politilederen ble under sin forklaring i retten spurt om hvorfor han forsøkte så iherdig å hjelpe Cappelen på Maldivene.

– Det var en blanding av menneskelighet og hjelp. Han hadde tydeligvis sprukket igjen og var i en vanskelig situasjon, forklarte Eirik Jensen.

Men løsningen for Cappelen ble en helt annen enn Eirik Jensen – nemlig penger.

– Jeg tror jeg betalte oppunder en million kroner til sammen for å komme meg unna, forklarer Cappelen.

NARKOKRIMINELL: Gjermund Cappelen er tiltalt for grov korrupsjon og for å ha smuglet inn tonnevis med hasj i perioden 1993-2013. Foto: Helge Mikalsen , VG

Les også: Dommeren skeptisk til Cappelens SMS-forklaring

Han fikk sønnen (28) og en venn – en kjent, straffedømt finanscowboy (52) – til reise til Maldivene med kontanter som ble brukt til å bestikke de lokale polititjenestemennene.

Til sammen skal de ha hatt med seg rundt cirka 400.000 kroner i euro og dollar.

Rømte til Europa

– Vi betalte penger og fikk ut passet mitt. Det ble stemplet opp med nytt visum. Vi gikk rett inn og bestilte flybilletter til Sri Lanka. Vi hadde pakket kofferter og var klare til å reise med en gang jeg fikk ut passet, forklarer Cappelen.

På Sri Lanka kjøpte de umiddelbart flybilletter til Europa. Reisen gikk til Tyskland og videre til Norge.

– I ettertid har jeg truffet advokaten min fra Maldivene i Thailand. Da betalte jeg 600.000 kroner som advokaten tok med tilbake til polititjenestemennene på Maldivene, forklarer Cappelen.

Senere i rettssaken kommer det flere vitner som skal forklare seg om hva som skjedde på Maldivene i 2010.