«Rørleggeren» møtte i retten - forble taus

På en spaningsvideo fra sommeren 2015 virker Cappelens rørlegger-kompis å «fungere noenlunde greit». Da han møtte i Oslo tingrett mandag fikk man ikke et eneste ord ut av ham.

Det var lenge tvilsomt om «Rørleggeren», en av GjermundCappelens mest betrodde menn, i det hele tatt ville møte opp i retten. Like før det var hans tur til å vitne ble det likevel klart at han var der, sammen med sin forsvarer, Johnny Veum.

Han forteller at politiet var hjemme hos «Rørleggeren» fredag kveld, og opplyste at han pliktet å møte i retten som vitne.

– Han var stevnet som vitne og måtte møte, hvis ikke risikerte han på bli pågrepet, sier Veum til VG.

Det var en skjeggete 52-åring, iført lue og hetten på boblejakken over den igjen, som ble geleidet inn i rettssal 250 av sin forsvarer.

Ingen respons



«Rørleggeren» stilte seg opp ved siden av vitneboksen. Mens dommer Kim Heger forsøkte å få kontakt med ham småtrippet han rundt mens han gned den ene hånden rundt håndleddet på den andre.

– Kan du høre meg? spurte dommeren.

Han fikk ingen respons.

– Det er dommeren som snakker. Klarer du å se opp?

Fremdeles ingen respons.

– Du hører meg kanskje fordi jeg har jo høyttaler. Jeg heter Kim Heger, og jeg er dommer her i Oslo tingrett. Vi lurer på hva du heter? Men det kan du ikke si, eller vil du ikke si?

Ingen respons.

– Vi skal ikke plage deg mer enn nødvendig, sa Heger, før han ga opp:

– Vi får ikke noe ut av dette tror jeg, eller er det noe du har lyst å si oss?

Det var det ikke. Dermed sa Heger til «Rørleggeren» at han kunne få gå igjen. Han ble stående og trippe noen sekunder mens han fremdeles gned seg rundt håndleddet, før advokat Veum geleidet han ut igjen av rettssalen.

Spaningsvideo

Statsadvokat Lars Erik Alfheim opplyste til retten at dette minnet om slik det var i Asker og Bærum tingrett, da den såkalte «oppbevaringssaken» ble behandlet der. «Rørleggeren» ble sammen med Cappelen og flere andre i hasjnettverket døme den gang. Han fikk 13 års fengsel for oppbevaring av 476 kilo hasj.

Alle utenom Cappelen har siden anket. I disse dager går ankesaken for Borgarting lagmannsrett. Rørleggeren var kun til stede under forhandlingene på ankesakens første dag. Han har senere uteblitt av helsemessige årsaker. «Rørleggeren» har heller ikke forklart seg i et eneste politiavhør.

Måten han fremstod i retten står i kontrast til hva politiet observerte sommeren 2015:

– Vi har en spaningsvideo som viser at han fungerer noenlunde greit når han ikke er i denne presssituasjonen, kommenterte Alfheim etter at 52-åringen hadde forlatt rettssalen.

– Han ble filmet i hagen ved barndomshjemmet sitt da han kom hjem til familien etter å vært isolert i ett år, sier forsvarer Johnny Veum.

– Tar ikke imot behandling



Den videoen ble gjort halvannet år etter at «Rørleggeren» ble pågrepet. I forrige uke forklarte en av politimennene som pågrep ham at han fremstod normal helt opp til like etter pågripelsen.

– Han ble gjort kjent med rettighetene sine og stilt spørsmål om han ville forklare seg. «Jeg tør ikke.», svarte han, forklarte spaneren.

Deretter gikk han gradvis inn i en tilstand der han ikke var mulig å få kontakt med. Han begynte etter hvert å vugge frem og tilbake, og gned seg mot tinningen.

– Han svarte relativt greit de første minuttene. Han ble mindre og mindre kontaktbar. Det tok noen minutter før han endte opp i den tilstanden han gjorde. Det var ikke et knips med fingrene, men prosessen gikk veldig raskt, svarte spaneren.

I avlyttingsopptakene politiet gjorde av Cappelens liga i tiden før pågripelsen fremstår «Rørleggeren» som en frisk og oppegående mann. Disse opptakene har blitt avspilt for retten.

Forsvareren varsler at han vil legge frem omfattende dokumentasjon på 52-åringens helseproblemer i forbindelse med straffeutmålingen i hasjsaken som pågår i Borgarting lagmannsrett.

– Han tar ikke imot behandling. Ingen får kontakt med ham, hverken leger eller politiet, sier Veum.