Politivitne i retten: Varslet Jensen om Cappelen-pågripelsen

OSLO TINGRETT (VG) Eks-kollega Roger Stubberud i Oslo politidistrikt hevder at han varslet Eirik Jensen (59) om at hasjsmugleren Gjermund Cappelen (50) var tatt i januar 2014 – etter å ha søkt i politiets systemer.

I denne vintermåneden for tre år siden etterforsket politiet i Asker og Bærum og Spesialenheten side om side med to saker som krysset hverandres veier:

** Politiet hadde pågrepet hasjsmugleren Gjermund Cappelen og flere medlemmer i hans liga etter flere uker med intens etterforskning og beslag av nesten 400 kilo hasj.

** I løpet av den første varetektperioden etablerte Cappelen et samarbeid med politiet og Spesialenheten for politisaker – etter å ha lagt frem sin historie om et årelangt samarbeid Eirik Jensen om innførsel av store mengder hasj til Norge, mot økonomiske godtgjørelser.

Forsøkte å kontakte Cappelen



AKTOR: Kristine Schilling. Foto: NTB/SCANPIX

I januar 2014 gjorde Jensen flere forsøk på å få kontakt med Cappelen ved å sende tekstmeldinger til hasjsmugleren. En dag sendte eller ringte eks-politilederen til fire telfonnumre som hasjsmugleren disponerte.

Men uten å få svar.

– Prøvde du å få kontakt med ham for å få informasjon eller fordi du var bekymret for at en kilde var plutselig var borte? spurte aktor Kristine Schilling.

– Det var nok begge deler. Jeg holdt i denne perioden på med et spesielt prosjekt hvor Cappelen spilte en sentral rolle, så det var naturlig å prøve å få kontakt med ham, svarte Jensen.

Søkte på Cappelen i politiets systemer



Onsdag formiddag startet Jensen sitt forsvar i sal 250 i Oslo tingrett. Først ut på vitnelisten til forsvaret var eks-politilederens tidligere kollega i Oslo politidistrikt, Roger Stubberud.

– Når ble du oppmerksom på at Cappelen var pågrepet? spurte Jensen-forsvarer Arild Holden.

– Da jeg leste i Budstikka. Da sto det at en investor var pågrepet, og siden jeg bor i det området, så slo det meg at dette var personen jeg hadde møtt året før. Jeg gikk inn på STRASAK og sjekket. Dette var i januar 2014. Det var jeg som informerte Eirik Jensen om at han var pågrepet, svarte Stubberud.

– Etterforskningen var lukket og skjult, men du kunne altså lese i registeret at Cappelen var pågrepet… la Holden til.

– Hva svarte Jensen? fortsatte forsvareren.

– «Å, ja.». Vi diskuterte det ikke noe mer. Det ble ikke noe samtaletema, svarte Stubberud.

Dommeren tok ordet



Dommer Kim Heger tok ordet mot slutten av vitnemålet og stilte flere spørsmål rundt søket i politiregisteret.

– Jeg visste hvor Cappelen bodde, og jeg søkte fordi vi hadde møtt ham. Jeg syntes det var interessant å finne ut av det. Vi snakket litt om hans næringsvirksomhet og at han drev med snus, forklarte Stubberud.

– Var Jensen på kontoret ditt, da? spurte Heger.

– Ja, han var til stede, men han oppfordret ikke til at jeg skulle søke. Jeg gjorde det, svarte Stubberud.

DOMMER: Kim Heger. Foto: NTB/SCANPIX

Eks-kollegaen og Jensen har samarbeidet om prosjektet «Oslo 2022» og at de gjennom dette arbeidet hadde vært i møter med Cappelen. I retten avviser Stubberud at Cappelen var viktig for rapporten «Oslo 2022».

Heger viste derfor til en tekstmelding som Jensen sendte til Cappelen etter et slikt møte, hvor eks-politilederen skriver at «gutta var fornøyd med ham».

Slik fikk Jensen vite om Cappelen-pågripelsen



I sitt første politiavhør fikk Eirik Jensen spørsmål om han visste hvor Cappelen var på dét tidspunktet. Da svarte Jensen «nei», men at han forsto at noe var skjedd med hasjsmugleren siden han fikk spørsmålet fra Spesialenheten.

I neste avhør sa Jensen at han visste at Cappelen var pågrepet, men uten å nevne sin tidligere kollega Roger Stubberud eller hans påståtte søk etter Cappelen i politiets systemer.

TILTALT: Eks-politilederen Eirik Jensen. Foto: Tore Kristiansen

Aktor Kristine Schilling boret videre på da Jensen ble kjent med at Cappelen var pågrepet.

– Jeg mener at Roger på strategisk stab hadde fanget opp at det var pågrepet en investor i en narkosak i Asker og Bærum. (...) Han leste stikkord fra hva han hadde sett på nettet. Så gikk det noen dager før jeg slo opp og kikket på det. (...) Han lurte på om det var Cappelen. Det kunne ikke jeg vite, men etterhvert så tenkte jeg at nå hadde han vært av nettet en stund, så det kan jo hende, forklarte Jensen i retten i midten av januar.

– Da du leste denne artikkelen og skjønte det var Cappelen, hva gjorde du da? spurte Kristine Schilling.

– Jeg destruerte telefonen og knakk kortet. Det er et rutinegrep man gjør når en kilde er i en straffesak, sa Jensen.

Eirik Jensen sa det var rutine å kaste telefoner som var brukt til kildearbeid, men husket ikke hvor han gjorde av telefonen han hadde brukt til kommunikasjon med Cappelen.