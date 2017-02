Politispaner: Har mistenkt Eirik Jensen siden 1998

OSLO TINGRETT (VG) Da politispaneren (44) vitnet i retten forklarte han hvorfor politiet i Asker og Bærum har hatt mistanke mot Eirik Jensen.

Polititjenestemannen er én av de to som møtte opp i fengselet og sa til Gjermund Cappelen: «Jeg tror du vet hva vi er ute etter ...». Noe som ble starten på at Cappelen fortalte om sitt forhold til Eirik Jensen.

44-åringen var en av spaningslederne i «Operasjon Silent» som ble satt i gang høsten 2013 for å ta Gjermund Cappelen. Politiaksjonen ble gjennomført i hemmelighet siden det var mistanke om at noen internt i politiet varslet Cappelen.

– Jeg har levd med mistanken om at det har vært et usunt forhold mellom Eirik Jensen og Gjermund Cappelen siden 1998. Jeg fikk høre at kontakten mellom de ikke var bra. Det ble sagt at Jensen lakk informasjon og holdt en beskyttende hånd over Cappelen, fortalte politimannen i retten.

I 2000 gjorde også politiet i Asker og Bærum et forsøk på å ta Gjermund Cappelen, som de mente var en betydelig aktør innen narkotikasmugling.

De følger etter ham inn til Oslo og ser han stopper i Grønlandsleiret. Der kommer det en person gående ut fra politihuset som setter seg inn i bilen til Cappelen.

Da de kommer tilbake filmer spaneren personen som går ut av bilen – uten at han klarer å gjenkjenne vedkommende. Politispaneren står på lang avstand, for å unngå at Cappelen ser dem.

Cappelen ringte spaningslederen

– Det var ingen av oss som følte vi hadde vært tett på, forteller 44-åringen og fortsetter:

– Slik jeg husker det, så stopper Cappelen ved Kirkeristen. Etter en stund ringer spaningsleder Ketil Thue til meg. Han var sint og frustrert. Han sa vi bare kunne pakke sammen og dra tilbake, forteller politispaneren.

Da de kom tilbake til politihuset i Sandvika fikk spaningslaget vite at Cappelen hadde ring direkte til Thue og spurt hvorfor politiet spanet på ham.

– Vi skjønte ikke hvordan han visste hvem han skulle ringe til eller at vi hadde spaning på ham, forteller 44-åringen.

– Vi var helt rådville frem til vi fikk lagt over videoen vi hadde tatt. Da vi forstørret bildet kunne vi se at det var Eirik Jensen som hadde blitt plukket opp. Etter det, så tok det ikke mer enn fem-ti minutter før Gjermund Cappelen ringte til Ketil Thue, forklarer politispaneren.

Da konkluderte de som deltok i aksjonen: Det var Jensen som hadde lekket informasjon til Cappelen om at politiet i Asker og Bærum var ute etter ham.

– Det var et stort svik. Det føyde seg inn i rekka av de mistankene vi hadde fra før, forteller 44-åringen.



– Fikk vond følelse i magen

Da han deltok i den hemmelige operasjonen i 2013 gjentok det samme seg. Siden mobilen, som Eirik Jensen benyttet, var registrert på en pakistansk mann forventet politispaneren at det skulle dukke opp en annen person.

Igjen viste det seg imidlertid at Cappelen hadde avtalt et møte med Jensen.

– Da fikk jeg en vond følelse i magen. Jeg ble kvalm. Det kom uventet på meg, siden jeg ikke trodde det var han som skulle sette seg inn i bilen, forteller spaneren.

44-åringen forteller at mistanken om en utro tjenestemann gjorde at de hadde en egen server på politihuset i Sandvika hvor de lagret informasjon om Gjermund Cappelen, slik at det ikke skulle være tilgjengelig i politiets ordinære systemer.

– Dessverre, så smeltet den serveren opp for oss, forteller politispaneren.

Han har selv aldri jobbet sammen med Eirik Jensen.

– Jeg må si det: Ingenting er svart/hvitt. Selv om Eirik Jensen er tiltalt i denne saken, så har han gjort mye bra politiarbeid, sier 44-åringen.