Politisjef om Eirik Jensen i retten: «Han hjelper ham med narkotika.»

Politiinspektør Ketil Thue har jaktet hasjsmugleren Gjermund Cappelen (50) i nesten 20 år. Da de endelig snøret nettet rundt 50-åringen – så fikk han også en annen overraskelse: «Han hjelper ham med narkotika.»

Natt til 18. desember 2013: I drøyt to uker har politiet etterforsket hasjsmugleren Gjermund Cappelen i all hemmelighet. All informasjon rundt etterforskningen ble holdt skjult for alle som ikke deltok.

Årsaken til hemmeligholdet skyldtes en årelang mistanke om lekkasjer fra Oslo politidistrikt, nærmere bestemt fra den tidligere politilederen Eirik Jensen.

Denne desember-natten brøt politiet seg inn på et hasjlager på Røa og tok beslag i 109 kilo hasj og en større sum kontanter. Lageret tilhørte Cappelen og hans liga. Politiet ønsket å se hva slags reaksjoner innbruddet utløste på kommunikasjonen mellom medlemmene i ligaen – på telefonene som var avlyttet.

– Jeg ble dårlig



Da Cappelen ble informert om at hasjen var borte fra lageret, så var Eirik Jensen den andre personen som han valgte å sende melding til:

HASJSMUGLER: Gjermund Cappelen (50). Foto: Tore Kristiansen

«Er du i byen? Vi må ta en prat. Viktig!», sto det i den aktuelle tekstmeldingen.

– Jeg ble dårlig da jeg fikk vite om denne meldingen og at Jensen var den andre personen som ble kontaktet etter innbruddet. Hva kunne Jensen som politimann gjøre med den informasjonen? forklarte Thue i Oslo tingrett.

– Hva tenkte du da? spurte aktor Kristine Schilling.

– Dæven, han er skyldig. Han hjelper ham med narkotika. Det var flere meldinger om «kontroll på personen» og «motordeler» og sånt, og da tenkte vi at Cappelen fikk hjelp, svarte Thue.

– Mistenkt Jensen siden 1990-tallet



Den erfarne politisjefen har kjent til hasjsmugleren siden 1990-tallet og forklarte at han har tilbrakt mange timer i bil i nærheten av hans bolig i Bærum og på hjul etter ham.

I tillegg har mistanken om et usunt informantforhold mellom Cappelen og Jensen vaket i kulissene – i samme periode.

– Det var snakk om problematikk rundt lekkasjer og et usunt forhold. Informasjonen kom fra uavhengige informanter til politiet, sa Thue.

– Men vi har aldri tenkt at Jensen har vært en del av Cappelens nettverk. Vi har vel tenkt at det har vært en legitim grunn til samarbeidet.

Cappelen avslørte spaning i 2000



Høsten 2000 deltok var Thue spaningsleder i en operasjon hvor Cappelen var hovedmålet. Spanere fulgte hasjsmugleren bevegelser fra Bærum og inn til Oslo hvor han plukket opp Jensen og kjørte videre til Ekeberg.

Møtet på Ekeberg varte i cirka 30 minutter før bilen kjørte ned igjen til sentrum og Jensen forlot kjøretøyet. Kort tid senere ringte Cappelen til Thue og lurte på hvorfor de spanet på ham.

NEKTER: Den tidligere politilederen Eirik Jensen (59) hevder kontakten med hasjsmugleren i all hovedsak dreier seg om informasjon til hans arbeid som politimann. Foto: Tore Kristiansen

– Jeg trodde først det var noen kolleger som spøkte. Vi avsluttet operasjonen. Alt ble lagt dødt. Vi lurte fælt på hvordan Cappelen kunne vite at vi lå på ham med spaning og hvorfor han ringte til Asker og Bærum for en spaning i Oslo. Vi visste at Cappelen hadde møtt Jensen, og vi mistenkte derfor Jensen for lekkasjen, forklarte Thue.

Jensen har i retten blånektet for at han er kilden til informasjonen som utløste telefonen fra Cappelen – mens Cappelen selv pekte på Jensen som synderen i sin forklaring.

– Vi lyktes når alt var hemmelig



Drøyt 13 år etter denne episoden spanet politiet på nytt på hasjsmugleren – men denne gangen var premissen endret. Etterforskningen som har fått kallenavnet «Operasjon Silent» var skjermet for alle etterforskere som ikke deltok.

– Jeg gjør noen betraktninger: At denne gangen lyktes vi, når alt var hemmelig, forklarte Thue.

En liten uke ut i etterforskningen spanet politiet på et forestående møte i Grønlandsleiret i Oslo mellom Cappelen og en til da ukjent bruker av et pakistansk telefonnummer.

– Gjorde dere noen tanker da Jensen dukket opp?

– Vi ble overrasket. Vi ble litt engstelige også. Vi visste på denne tiden at Eirik Jensen ikke skulle ha kontakt med informanter. Vi var urolige og i den anledning kontaktet vi Spesialenheten for å orientere dem om den skjulte etterforskningen, svarte Thue.

Jensen var på denne tiden overført til strategisk stab ved Oslo politidistrikt og jobbet ikke lengere ved Seksjonen for organisert kriminalitet.

VG har vært i kontakt med politisjefen. Han ønsker ikke å kommenter saken og viser til forklaringen han har avgitt i retten.