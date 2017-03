Politisjef: Ble varslet om at Jensen var «møkkete»

OSLO TINGRETT (VG) Eirik Jensens kontakt med Gjermund Cappelen gir ingen mening for sjefen hans, politiinspektør Einar Aas.

Da Aas vitnet i retten påpekte aktor Guro Glærum Kleppe at de har sikret 1500 kommunikasjonshendelser mellom politioverbetjent Eirik Jensen og hasjsmugler Gjermund Cappelen.

– Kjente du til kontakten mellom dem, spør Kleppe.

– Nei. Dette er på siden av vår virksomhet. Det gir ikke meg mening så lenge det er på siden av virksomheten. Jeg regner med at etterforskningen kan klargjøre det ytterligere, svarer Einar Aas.

Han er sjef for Seksjon for organisert kriminalitet, hvor Eirik Jensen arbeidet før han ble flyttet til staben til visepolitimester Sveinung Sponheim i 2013.

Jensen har vært klar på at Cappelen var en kilde og at det derfor ikke finnes noe regelverk som regulerer kontaktet. Aas avviser dette og sier at en så omfattende kontakt vil bli regnet som informantbehandling.

– Skal man drive med informantbehandling, så er det under helt spesielle strukturer og instruksverk. Det som har foregått her, er et privat anliggende – i beste fall, sier politiinspektøren.

Aas påpeker at dersom man skulle fulgt reglene for informantbehandling, så ville det vært «et voldsomt volum» med logger som ville beskrevet hva som var formålet med kontakten og hva det ble snakket om.

– Ble kalt «møkkete tjenestemann»

Ifølge Aas ble han varslet om Eirik Jensen allerede i 2003 mens han arbeidet i politiet i Asker og Bærum. I forbindelse med en aksjon mot MC-miljøet, kalt «Operasjon bobil», ble Jensen brukt som ekspertvitne i retten.

– Et stykke ut i løpet ble jeg kontaktet av egne mannskaper i Asker og Bærum som mente at Oslo politidistrikt hadde en tjenestemann som ikke opptrådte regulært. Jeg er redd for at begrepet «møkkete tjenestemann» ble benyttet, forteller Einar Aas.

– Eirik Jensen ble også nevnt med navn. Jeg valgte å orientere politimesteren om det mine mannskaper hadde fortalt meg. Jeg ba ham om å ta kontakt med politimesteren i Oslo, legger politiinspektøren til.



– Ble det gjort, spør Kleppe.



– Jeg fikk aldri noen tilbakemelding på den seansen.



Etter Einar Aas ble sjef i Oslo-politiet i 2009 fikk han nye varslinger om at Jensen var «skitten».

Blant annet fikk han et brev fra alle førstebetjentene på SO-avsnittet, som ikke ønsket ham tilbake som sjef. Bakgrunnen var at Jensen hadde vært lite til stede da han var sjef der tidligere og at han ikke opptrådte i henhold til reglene som andre måtte følge.

– Han hadde et grusomt rykte

Ifølge Einar Aas ble han også kontaktet av politiet i Trondheim som mente Jensen drev «irregulært». Politiinspektøren fortalte ikke Eirik Jensen om innholdet i varslingene.

– Det jeg tok opp var at han hadde et grusomt rennome og rykte, sier Aas.

Ifølge sjefen tok Eirik Jensen det med stor ro.

– Hvis jeg hadde vært i hans sko ville jeg vært stresset og bedt om hjelp, forteller Einar Aas.

Han forteller at han ikke har opplevd noen annen polititjenestemenn som har vært utsatt for så mange beskyldninger, påstander og ryker.

– Kan det være så mye røyk uten ild? Det var et sentralt spørsmål for meg, forteller Aas i retten.

Han valgte likevel å se an hvordan situasjonen utviklet seg, fordi det er enkelt å rette beskyldninger mot en polititjenestemann og vanskelig å tilbakevise.