Politirapport: Eks-kjendiskriminell varslet Jensen om Cappelen i 2001

Eirik Jensens tidligere informant, Jonas Wold, varslet politimannen om Gjermund Cappelen allerede i 2001. Selv hevder Jensen at han ikke visste at Cappelen var kriminell.

Det får VG bekreftet fra uavhengige kilder, etter at varslingen ble tema under den pågående rettssaken i Oslo tingrett.

Jonas Wold var på 80- og 90-tallet en av Norges mest kjente kriminelle, blant annet på grunn av en spektakulær flukt fra eget fødselsdagsmåltid på luksusrestaurant under soning i 1988.

VG har vært i kontakt med Wold, men han ønsker ikke å kommentere saken.

Jensen: Husker ikke

Jonas Wold har blitt tema i rettssaken mot Eirik Jensen på grunn av en rapport fra 2001 hvor det fremgår at han ga informasjon til politiet om Gjermund Cappelen, som på den tiden het Thorud til etternavn.

I politirapporten ramses det opp hvilke saker Wold har gitt informasjon om. Følgende står oppført: «Ordinær narkinfo i starten», en drapssak, MC-kriminalitet og så «Gjermund Thorud».

Rapporten ble omtalt i retten av Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe.

– Da kan det unektelig virke som vedkommende var informant og ga deg opplysninger om Gjermund Thorud, sa de Vibe.

– Det husker jeg ikke. Jeg så først nå at navnet sto der, svarte Eirik Jensen.

De Vibe mener rapporten motbeviser det Jensen har sagt gjennom hele rettssaken: At han ikke ante at Cappelen drev med noe kriminelt. I tillegg til Jensen var politietterforsker Steinar Slåtte i Asker og Bærum politidistrikt med på møtet hvor Wold ga informasjonen.

I retten spurte Cappelens forsvarer om Eirik Jensen hadde lest Slåttes forklaring om innholdet i samtalen. Noe Jensen sa han ikke hadde gjort.

– Spørsmålet er om Thoruds hasjimport til Norge ble tatt opp i ganske stor utstrekning? spurte Benedict de Vibe.

– Det vet ikke jeg noe om. Det husker jeg ikke, svarte Jensen.

– Hvis det er slik at disse opplysninger fremgikk, hva da? spurte De Vibe videre.

– Da ville det nok blitt skrevet et notat på det som ble lagt inn i et av etterretningssystemene, svarte Eirik Jensen.

Etter det VG får opplyst er det skrevet et fyldig referat som vil bli lagt frem for retten i forbindelse med at Steinar Slåtte er innkalt som vitne.

Avvises av Elden

Advokat John Christian Elden mener det er vanskelig å kommentere bevisførselen siden den delvis har gått for lukkede dører.

– Men jeg kan i alle fall si at det ikke foreligger noe som helst tips fra Jonas Wold eller andre om at Cappelen skal ha innført hasj i denne perioden, sier Elden.

– Hva handlet tipsene om?

– De hadde ikke noe med hasjinnførsel å gjøre, hevder Elden.

Wold var også Eirik Jensens kilde da politiet løste et likskjendingsdrap i 2001. Drapsmannen ble spanet på etter opplysninger fra Wold, og ble tatt da oppsøkte stedet hvor liket ble dumpet og satte fyr på det.

Den domfelte mannen mener han ble utsatt for en ulovlig politiprovokasjon og har ifølge Eirik Jensen oppført seg truende mot ham i årene etterpå.

Jonas Wold fikk sin siste dom i 2003 og bor i dag på Sørlandet under et annet navn sammen med samboeren.