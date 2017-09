Politimester åpner for gransking av Oslo-politiet etter Jensen-dommen

Politimester Hans Sverre Sjøvold mener allmennheten har krav på å få vite hvordan det var mulig for Eirik Jensen å operere som retten mener han har gjort.

Sjøvold mener det må være opp til noen andre å vurdere om hele perioden der Jensen har operert i politiet, bør granskes.

– Det er det noen andre enn politiet som må vurdere for at det skal ha troverdighet. Jeg har ingen problemer med å åpne opp for hvordan vi har jobbet med vår metodebruk fra jeg ble politimester i 2012, sier politimesteren til VG.

Med lovens strengeste straff som resultat, ble domsavsigelsen i Oslo tingrett et knusende nederlag for den tidligere politileder Eirik Jensen (60) – men heller ikke politiet slapp unna rettens kritikk.

Jensens nærmeste leder i ti år: – Hadde håpet på frifinnelse for Eirik

I dommen stiller retten spørsmål ved hvordan det i det hele tatt var mulig at Jensen kunne operere som han gjorde.

– Jeg har ingen problemer med å forstå at retten stiller det spørsmålet. Allmennheten har krav på et svar på hvordan dette var mulig, sier politimesteren.

ANKOMST: Eirik Jensen (60) ankom rettssal 250 i Oslo tingrett klokken 9.22 mandag, åtte minutter før domsavsigelsen begynte. Foto: Tore Kristiansen , VG

Heller ikke Sigve Bolstad, leder for Politiets Fellesforbund (PF), har noen motforestillinger mot en eventuell gransking av politiet.

– Hvis politiledelsen mener at det er det rette, så har ikke vi noen motforestillinger mot det, sier Bolstad til VG, og legger til at dette «ikke er noen god dag for norsk politi».

– Dypest sett handler det om tilliten til oss som etat, som har fått seg en solid ripe etter dette.

Han mener Jensen-saken er noe av det mest alvorlige som har skjedd i politiet etter 2. verdenskrig.

– Dette er sak som blir hengende ved oss lenge, sier han.

Politimester: Noen er alltid uærlige

Han sier politiet allerede har gjort et stort arbeid når det gjelder regler for informantarbeid i politiet. Blant annet er det ikke mulig for ledere å ha ansvar for informanter lenger, selv om det var nettopp denne instruksen Jensen brøt da han hadde kontakt med hasjbaronen Gjermund Cappelen (50) de siste årene han var leder.

– Uansett hvor mange instrukser vi har, så kan vi ikke gjøre noe med det faktum at noen velger å være uærlige, sier Sjøvold.

SNAKKER OM ÅPENHET: Hvis noen vil se Oslo-politiet i kortene, ønsker politimester Hans Sverre Sjøvold det velkommen. Foto: Frode Hansen , VG

Han mener likevel at lærdommen fra Eirik Jensen-saken viser hvor viktig det er å slå til straks man får mistanke om at noe ikke foregår etter boken.

– I tilfellet Eirik Jensen var det noen som hadde mistanker, men de vurderte det gjerne for mye opp mot om det var straffbart eller ikke, og slik kom man ikke i mål med mistanken. Lærdommen for oss må være å gripe tidligere inn om vi har mistanke om at noen ikke følger reglene.

Kommentar om dommen: Løgnene innhentet ham

Saken fortsetter under vurderingene til VGs krimekspert:

Dommen etterlyser svar

Gjennom den maratonlange rettssaken satt flere av Jensens tidligere kolleger og ledere i vitneboksen.

I dommen påpekes det at retten likevel ikke har fått noe godt svar på hvordan «det var mulig for Jensen å operere slik han gjorde i mange år – helt på siden av informantreglene, og uten tilsynelatende tilstrekkelig korrektiver og kontroll – uten at noen grep inn».

«Jensens handlinger er et alvorlig anslag mot den tillit som vårt politi og vår rettsstat er avhengig av», heter det også i den 105 sider lange dommen.



Jensen-sjef: Tragedie for norsk politi

Odd Berner Malme var Jensens sjef i årene 1997 til 2001. Han var den som hentet Jensen inn som den første sjefen for «Avsnittet for Spesielle Operasjoner – SO».

– Det er en tragedie for Eirik Jensen og norsk politi. Det er særdeles alvorlig, sier Malme og understreker at han kun ti minutter før VG ringte, ble kjent med dommen mot Jensen.

– Du har tidligere uttalt deg i positive ordelag om Jensen. Tenker du annerledes nå?

– Nei, man tar jo rettens dom innover seg. De har vurdert alle bevisene for og imot, og da må man fordøye det, men det er altså en tung dag for norsk politi og Eirik Jensen.

– Hva med tilliten til politiet etter en dom som denne?



– Jeg har hele tiden tenkt at dette er en belastning for norsk politi. Her må man jobbe jevnt og trutt for å opprette tilliten igjen.

Kritikken mot hvordan Oslo politidistrikt håndterte saken, vil ikke Malme kommentere på nåværende tidspunkt.

– Jeg er nødt til å fordøye inntrykket fra da jeg slo på radioen for ti minutter siden, og vil vente litt med å si noe om det. Dette er en trist dag.

Kritiserer Oslo-politiet

I dommen vises det til at Benedict de Vibe, forsvareren til narkobaronen Gjermund Cappelen (50), i prosedyren har pekt på at det straffbare forholdet mellom Cappelen og Jensen burde vært avdekket på et langt tidligere tidspunkt.

Mer om dommen: 30 prosent strafferabatt for Cappelen

Saken kunne og burde dermed vært «stoppet før den utviklet seg dit den står i dag», mener forsvareren.

I dommen heter det også at det «ikke har betydning for straffutmålingen at ledelsen i Oslo politidistrikt ikke tidligere grep inn og undersøkte forholdene enda nærmere enn det de kanskje faktisk gjorde, til tross for de alvorlige rykter og mistanker som i mange år hadde versert om Jensen.»

Jensen tok betenkningstid for hvorvidt han vil anke. Slik reagerte hans forsvarer på dommen:

Professor: Intern oppvask

Paul Larsson, professor i Kriminologi ved politihøyskolen, satt mandag og fulgte opplesningen av dommen mot Eirik Jensen.

– Dommen er klar og tydelig, og vil naturlig nok føre til en intern skittentøysoppvask i politiet, sier Larsson til VG.

– Må det ekstern granskning til, eller holder et at politiet gransker seg selv?

– Det må i alle fall hentes inn eksterne stemmer, og ikke bare jurister eller personer fra politiet, sier Larsson.

Han får støtte fra Marius Dietrichson, leder i Advokatforeningens forsvarergruppe.

– Hvis dommen blir stående, er det Norges største rettsskandale. Ikke bare har Jensen vært gjennomkorrupt, men også samarbeidet med en organisert kriminell gruppe, sier han.

– Man kan ikke utelukke at dette har påvirket hans arbeid på andre måter som så langt ikke er avdekket. Enten kan det ha resultert i uriktige henleggelser eller i en uriktig domfellelse.

Jensen-sjef viser til påtalemyndigheten

Frem til mai i år var Einar Aas leder for seksjon for organisert kriminalitet ved Oslo-politiet, der han også var sjef for Jensen. Det er velkjent at det oppstod en arbeidskonflikt dem imellom, noe som også var tema da Aas vitnet i retten.

DØMT: Gjermund Cappelen (50) fikk 15 års fengsel i i Oslo tingrett for narkoimport og korrupsjon. Her sammen med forsvarer Benedict de Vibe etter domsavsigelsen. Foto: Tore Kristiansen , VG

Der forklarte Aas at det i 2003 ved politiet i Asker og Bærum ble laget en «bekymringsmelding» vedrørende en mulig «møkkete tjenestemann» i Oslo, og at Jensen der var nevnt.

– Jeg har forholdt meg til en svært alvorlig tiltale fra Riksadvokaten, og nå forholder jeg meg til tingrettens dom. Så får jeg si det jeg har sagt lenge; at ytterligere kommentar ikke kommer før en rettskraftig dom. Utover det viser jeg til påtalemyndigheten, sier Aas til VG.

Aas har i retten forklart at da han begynte i Oslo i 2009, «bestemte han seg for å få klarhet i dette med Jensen». Politilederne Iver Stensrud og Bård Henriksen fikk imidlertid gode for Jensen, og saken døde ut, heter det i dommen.

– Tilliten vil kunne svekkes

Torstein Holand, som nå er pensjonert, jobbet tidligere sammen med Jensen på 80- og 90-tallet, og overtok som leder for Spesielle Operasjoner i Oslo-politiet i 2012 da Jensen ble omplassert til en stilling som strategisk rådgiver i politimesterens stab.

Jensens plan: Vurderer å anmelde Cappelen

Holand klaget selv på Jensens informantvirksomhet til seksjonsleder Einar Aas, og i en e-post skrev han hvordan Jensen opererte med uregistrerte informanter han møtte alene. Til VG sier Holand at han ikke vil kommentere dommen siden den ikke er rettskraftig, og at han skal inn igjen som vitne i en ankesak.

– Norsk politi har tradisjonelt hatt høy tillit, men dette vil kunne bidra til at tilliten svekkes. Det er ikke noe «hokus pokus» å forstå det, sier han.