Narkotikatiltalte Eirik Jensen (59) ble så rørt at han tok til tårene da han hørte lovordene fra politiinspektør Morten Glavin (50) i Politidirektoratet.

Glavin var stevnet som vitne både av påtalemyndigheten og forsvarerne til Jensen. Han er ansatt som saksbehandler i straffesaksseksjonen i Politidirektoratet, men har for tiden permisjon.

Glavin startet i Uropatruljen ved narkotikaavsnittet i Oslo-politiet allerede som 25-åring. På den tiden arbeidet ni år eldre Eirik Jensen i samme avdeling.

Ifølge Glavin har de senere også gjennomført såkalte UC-operasjoner sammen, det vil si at politiet går «undercover» i kriminelle miljøer med falsk identitet.

Jensen tørket tårer

I avhør med Spesialenheten for politisaker har Morten Glavin forklart at Eirik Jensen var en av to politifolk han kunne «lagt livet sitt i hendene til».

– Han har sett meg i aksjon, og jeg har sett ham i aksjon. Vi har vært i heftige og truende situasjoner, som vi har løst på en forbilledlig måte. Jeg har alltid følt at sikkerheten min var ivaretatt, og håper han følte det samme, sier Glavin.

Eirik Jensen er tydelig rørt da hører beskrivelsen til den tidligere kollegaen. Han snufser og må tørke tårer i øyekroken.

Den andre som Glavin verdsatte like høyt, er Einar Aas, som også jobbet ved Uropatruljen på den tiden. Det gjorde også Torstein Holand, som senere ble sentral i konflikten som oppsto på Seksjon for organisert kriminalitet i Oslo-politiet i 2011.

Som leder av Spesielle operasjoner var Holand blant de som presset på for at Jensen ikke lenger skulle ha kontakt med kriminelle kilder etter at han ble rådgiver for visepolitimester Sveinung Sponheim.

– Empatisk følelsesmenneske

Morten Glavin var full av lovord da han beskrev politimannen Eirik Jensen.

– Integriteten er helt uomtvistelig. Den har vært der bestandig. Det er en del mulige ulikheter når det gjelder hvordan man tilnærmer seg miljøer. Han tok de problemene de som var i miljøene hadde på alvor, og fikk en helt unik relasjon til disse personene, forteller politiinspektøren og fortsetter:

– Slik jeg ser Eirik, er han en av de få politifolkene jeg har sett med et langt større hjerte enn det som er normalt i politiet for dem som har havnet utpå. Han gikk mange ekstra mil for å få personer ut av miljøer.

Glavin forteller at han delte Eirik Jensens holdning til hvordan man skulle behandle menneskene i narkotikamiljøet.

– Mange i politiet har kun fokus på å bygge straffesaker og fange folk, få størst mulig beslag og flest mulig i fengsel. Da vi jobbet sammen hadde han en helt annen dimensjon ved arbeidet sitt. Han var et empatisk følelsesmenneske, som virkelig hadde omsorg for menneskene bak gjerningene som ble begått, forteller politiinspektøren.

Aktor irritert

Glavin var en politikollegene som tok seg av Eirik Jensen da han ble løslatt fra varetektsfengsling i mai i 2014.

Aktor Kristine Schilling irriterte seg flere ganger over svarene til Glavin. Blant annet da hun spurte om badet som Eirik Jensen fikk pusset opp av håndverkere som Gjermund Cappelen skaffet.

I avhør har Glavin opplyst at det ikke ville vært naturlig for ham å ta imot håndverkstjenester eller lignende fra informanter/kilder. Da Schilling spør om det i retten, så husker han ikke hva han svarte.

Når han blir konfrontert med forklaringen fra avhøret i retten svarer han:

– Men igjen, hva vet jeg om hvilke takknemlighetsgjeld Thorud måtte ha til Eirik.