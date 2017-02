Politiet brukte Gjermund Cappelen som ekspert på hasjimport i 2012

OSLO TINGHUS (VG) For å stanse flommen av hasj til Norge, måtte politiet rette innsatsen mot marokkanere. Det mente storsmugleren og politiets «ekspert» Gjermund Cappelen (50).

Oslo-politiet laget rapporten «Oslo 2022» for å kaste lys over fremtidens kriminalitetsbilde i hovedstaden. En av dem som var med på å lage rapporten var korrupsjon- og narkotiltalte Eirik Jensen (59).

Den tidligere politilederen tok med seg Gjermund Cappelen til et møte med de andre rapportskriverne på Politihuset i Oslo.

Møtet fant sted i mars 2012, samme måned som den narkokriminelle 50-åringen selv skal ha smuglet inn 150 kilo hasj fra Nederland.

– Dette var noe Eirik Jensen var interessert i. Han visste at jeg hadde greie på hasj og trender i markedet, forklarte Cappelen i Oslo tingrett.

– Avlede oppmerksomheten

RAPPORT: Rapporten om fremtidens kriminalitetsbilde i Oslo, ble klar sommeren 2013. Gjermund Cappelen var blant personene som ble intervjuet og brukt som kilder i rapporten.

I et referat fra møtet blir Cappelen omtalt som «Erik», han blir beskrevet som en tidligere sentral brikke i et omfattende hasjnettverk frem til cirka 2000.

De to andre politifolkene som var til stede på møtet denne marsdagen i 2012, var tidligere seniorrådgiver Roger Stubberud og politioverbetjent Rune Rekdal i Oslo politidistrikt.

– Eirik Jensen fortalte at han var involvert i dette prosjektet, at det var noe han jobbet ganske mye med. Det ville være interessant for dem å møte en tidligere kriminell, forklarte Cappelen.

Overfor rapportskriverne fortalte Cappelen at det nå var slutt på den tiden da etniske nordmenn drev hasjbutikken.

Det var nå marokkanerne som tok mer og mer over, ifølge 50-åringen.

– Det var en måte å avlede oppmerksomheten fra meg selv. Det er jo ikke nordmenn som selger hasj lenger, ikke sant, forklarte Cappelen.

I Oslo tingrett påpeker aktor Christine Schilling at det i møtereferatet står at Cappelen, eller «Erik», drev med storstilt hasjimport frem til år 2000 – flere år etter at Eirik Jensen hevder han begynte å bruke 50-åringen som informant og kilde.

TILTALT: Eirik Jensen følger med på Gjermund Cappelens forklaring. Dette bildet er fra en av de første dagene under rettssaken. Den tidligere politilederen vil ikke lenger bli tatt bilde av. Foto: Tore Kristiansen , VG

Tidligere har Jensen forklart at han ikke visste at Cappelen var storsmugler av hasj på et så sent tidspunkt.

– Han visste det tydeligvis her, sa Cappelen i retten.

Dommeren: – Bare rør?



Aktor Schilling ville vite om Cappelen og Jensen hadde snakket om sikkerhet og risiko i forkant av møtet på Politihuset.

– Jeg skulle gi uttrykk for at jeg sluttet med dette for lang tid tilbake, sa Cappelen.

– Hvem bestemte at du skulle kalle deg «Erik»?

– Jeg husker ikke. Men det er jo mellomnavnet. Jeg tror de to andre fikk hele navnet, at anonymiseringen er skjedd under skrivingen, sa Cappelen.

I Oslo tingrett fortsatte utspørringen av Cappelen, men etter en rettspause ville tingrettsdommer Kim Heger tilbake til møtereferatet knyttet til politirapporten,

– Vi sitter litt rystet tilbake, selv om det ikke er så mye som overrasker oss lenger i denne saken.

I møtereferatet står det at nederlandske kommuner var opprørte fordi de ikke fikk like mye penger lenger, siden marokkanerne hadde tatt over hasjmarkedet i Europa.

– Det er bare rør, ikke sant? spurte dommeren.

– Det er bare rør. Noe jeg bare sa der og da, svarte Cappelen.

– Sett på «Narcos»

FORBAUSET: Tingrettsdommer Kim Heger hadde flere spørsmål om møtereferatet. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Dommeren dro inn den populære Netflix-serien «Narcos» i utspørringen av Cappelen.

– Men det virker som du bare har sittet og sett på Narcos her, og så sier du dette til politiet, som skriver det ned?

– Ja, det er noen ting der som stemmer. Men ellers er det bare dikting, svarte Cappelen.

Heger ville vite om han fikk noen spørsmål om nordmenn.

– Jo, men det står ikke noe om det her.

– Nei, og det forbauser oss. Hele møtereferatet forbauser oss. Men vi kommer vel ikke videre på dette her nå, kommenterte Heger.

Oslo-politiet: – Ingen kommentar

Rapporten ble offentlig sommeren 2013 og inneholdt blant annet narkotikaproblematikken i hovedstaden – at marokkanerne hadde tatt over hasjmarkedet.

«Mye tyder på marokkanske narkotikaorganisasjoner styrt fra Nederland allerede har overtatt store deler av hasjisjmarkedet i vår region. En utvikling som i stadig større grad gjør seg gjeldende for andre typer illegale varer og tjenester, står det i rapporten.»

Kilden «Erik» – altså Gjermund Cappelen – blir ikke nevnt med navn i rapporten.

VG har vært i kontakt med Oslo politidistrikt angående møtet med Cappelen og hans bidrag til rapporten «Oslo 2022».

– Vi har ingen kommentarer til dette, sier kommunikasjonsansvarlig Unni Grøndal til VG.

Forsvarer John Christian Elden sier til VG at Eirik Jensen ikke visste at Gjermund Cappelen var kriminell eller storimportør av hasj.

– Han inviterte Cappelen fordi han var en person med svært detaljert kunnskap om andres hasjbefatning og trender i Europa, og han redegjorde for dette for flere ved Oslo politidistrikt, sier Elden.

– Men Cappelen glemte å redegjøre for at han selv drev med import, og det lå ikke opplysninger i Oslo politidistrikt om det etter tidlig 1990-tall, sier Elden til VG.

Cappelen fikk ikke betalt av politiet for sin ekspertopptreden.