Politi-sjef til Eirik Jensen: «Du må rett og slett jekke deg ned litt»

De sivile politispanerne mente politioverbetjent Eirik Jensen skadet deres eget etterretningsarbeid i kriminelle miljøer.

Seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt har ansvaret for å skaffe informasjon fra de tyngste kriminelle miljøene i Norge. I 2013 hadde imidlertid Eirik Jensens opptreden blitt så belastende for mange kolleger at det oppsto en svært anstrengt konflikt.

Jensen, som nå er tiltalt for medvirkning til narkotikasmugling, ble blant annet beskyldt for å ikke følge de interne reglene for kildebehandling.

– Det var noen som ikke likte at jeg hadde såpass mange informanter innenfor MC og gjeng, sa Eirik Jensen i retten i går og beskyldte yngre kolleger for «politisjalusi».

– Oppfattet du at Einar Aas var kritisk til hvordan du håndterte kontakten med kilder, spurte aktor Kristine Schilling.

– Nei, jeg tror han var glad for at vi fikk inn så mye informasjon som vi gjorde. Men det ble et press. For en som ikke har vært i politiet så er det vanskelig å skjønne, men det er konkurranse internt om å skaffe den beste informasjonen. Det er det jeg har levd av i over 30 år. Jeg kaller det politisjalusi, svarte Jensen.

Dytter oppover i systemet

Frem til han ble fjernet som sjef for Spesielle operasjoner (SO) i 2011 jobbet Jensen med etterretning i politiet. På grunn av samarbeidsproblemer fikk han en ny rolle som strategisk rådgiver ved Seksjon for organisert kriminalitet.

Til tross for den nye rådgiverstilling fortsatte Jensen å jobbe aktivt opp mot de kriminelle miljøene, spesielt gjengmiljøet og MC-kriminelle. Han hadde selv skrevet stillingsinstruksen:

«Strategisk rådgiver skal fremme Oslo politidistrikts dialogmodell opp mot ovennevnte miljøer ved at rådgiveren selv fører dialog opp mot, og med de kriminelle gjengene. Dette for å hele tiden være oppdatert og ha fersk informasjon om bevegelser i miljøene (ta tempen).»

I telefonsamtale med Jensen i mars 2013 var SOs nestleder Rune Swahn svært tydelig på hvor problematisk de mente hans rolle var. I etterkant sendte Jensen følgende SMS til politiinspektør Einar Aas, som er sjef for Seksjon for organisert kriminalitet.

«Hei ... pratet med Rune S. Jeg trekker meg nå fra alt arbeid med MC og gjeng. Min uklare rolle er tydeligvis igjen et problem for bl.a. SO ... Har fikset fredsavtale for mange mnd siden uten å flagge det til andre enn deg ... men nå er det nok for min del. Skal ta noen kontakter i morgen for å forsøke å finne noe annet å gjøre. Trodde jeg hadde noe å gi ... men dette var dråpen. Eirik.»

Einar Aas svarte på meldingen og skrev at han var enig i at det hadde blitt vanskelig. Han uttalte seg også positivt til at Swahn hadde vært i kontakt med Jensen direkte og sa de kunne diskutere situasjonen om et par dager når han var tilbake på jobb.

– Jekk deg ned

Klokken 23:38 på kvelden kom svaret fra Eirik Jensen.

«Hei. for min del ikke noe å diskutere... tar konsekvensen... snodig at du ikke etter alle samtaler forstår tegningen. Dette orker jeg ikke å bruke energi på. Det eneste jeg hadde igjen var vel erfaringen fra mer enn 25 års arbeid innenfor dette feltet. Det at du aldri signaliserer at du har evnen til å se hva jeg driver med, viser for alle mistilliten. og gjør min innsats bortkastet. Det at du i tillegg gir kredd til Rune for at han er modig nok til å svare på telefonen når jeg ringer han viser igjen hvordan du tenker.

Jeg tar konsekvensen av dette Einar. og forsøker å fikse en jobb utenfor seksjonen. Regner med at det vil bli en lettelse for deg og alle fiendene jeg har på seksjonen.»

Einar Aas svarte på tekstmeldingen klokken 09:26 morgenen etter:

«Hallo igjen, du må rett og slett jekke deg ned litt, Eirik, en sak har alltid flere sider, og du må skjønne at det er snakk om å innrette seg i forhold til andre kolleger. Mangel på samordning og kommunikasjon skaper vanskeligheter. Så jeg har behov for en samtale med deg».

VG har vært i kontakt med Aas, som ikke ønsker å kommentere saken siden han er stevnet som vitne i rettssaken.

