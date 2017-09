Påtalemyndigheten: Derfor er Eirik Jensen skyldig

Påtalemyndigheten mener Eirik Jensen var Gjermund Cappelens sikkerhet og støtte i hasjvirksomheten. De mener han fortjener lovens strengeste straff.

19. mai ble det lagt ned påstand om 21 års fengsel for eks-politimannen.

Aktor Guro Glærum Kleppe fra Spesialenheten var ikke i tvil. Påtalemyndigheten mener han må domfelles for grov korrupsjon, medvirkning til Gjermund Cappelens hasjvirksomhet og brudd på våpenloven.

Ifølge tiltalen skal Jensen ha medvirket til at 13,9 tonn hasj ble innført til Norge mellom 2004 og november 2013.

Jensen nekter straffskyld og har uttalt til VG at han ser på dommen i Oslo tingrett som første runde i saken.

2,45 millioner

Spesialenheten mener Jensen har mottatt penger og andre økonomiske fordeler av Cappelen på 2,45 millioner kroner. Her inngår blant annet oppussingen av et bad. Cappelen mener beløpet er mye høyere.

Spesialenhetens beløp er basert på en såkalt kontantstrømsanalyse, og har i Jensens private økonomi angivelig funnet en ukjent kilde de mener er Cappelen. Pengene fikk Jensen ifølge tiltalen for å styrke Cappelens virksomhet og bidra til å redusere risikoen for at Cappelen skulle bli tatt.

– Vi mener alle Jensens kontanter stammer fra Cappelen, sa medaktor Kristine Schilling, som også påpekte at Jensen i egen forklaring har erkjent korrupsjon gjennom å ta imot klokker fra Cappelen.

– Eirik Jensens kontantinnskudd opphørte etter at Cappelen ble pågrepet, sa Schilling.

SPESIALENHETEN Guro Glærum Kleppe og Kristine Schilling, begge fra Spesialenheten, er aktorer i saken mot Eirik Jensen. Foto: Tore Kristiansen / , VG

– Cappelens sikkerhet

Når det gjelder narkotikavirksomheten, står tekstmeldinger og møter mellom Jensen og Cappelen sentralt:

• Diskuterte de etterretningsinformasjon? Jensen beskriver det hele som et kilde- / informantforhold.

• Eller diskuterte de hasj og penger? Cappelen hevder Jensen maste om penger for det angivelige arbeidet politimannen gjorde for ham.

Tekstmeldingene er det eneste tekniske beviset som beskriver forholdet mellom Jensen og Cappelen. Det store spørsmålet er hvem som lyver om årsaken til at de holdt kontakten.

Ifølge Spesialenheten betyr tekstmeldingene følgende:

• At politiets ressurser er opptatte med andre gjøremål

• At det ikke er spaning eller aksjoner mot Cappelen

• Eller at det på tidspunkt for innførsler ikke er aksjoner på gang eller aksjoner som kan knyttes til Cappelens virksomhet.

– Eirik Jensen var Cappelens sikkerhet og støtte mot ikke å bli tatt for innførslene, sa Schilling under prosedyren.

Fire viktige spørsmål

Schilling åpnet prosedyren 19. mai med å stille disse fire spørsmålene, som hun sa er de avgjørende spørsmålene dommerne må svare på:

• Har Cappelen drevet med omfattende innførsler av narkotika fra 2004 til 2013?

• Har Eirik Jensen kjent til dette?

• Har Eirik Jensen opptrådt slik at han styrket Cappelens forsett (vilje, journ.anm.) til å innføre narkotika?

• Har Eirik Jensen innsett at hans handlinger har styrket Cappelen?

Helt mot slutten sa hun følgende:

– Vi mener svaret på alle spørsmålene er ja.