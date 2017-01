Oslo-politiet ga Eirik Jensen halv million kroner etter arrestasjonen

Etter at Eirik Jensen var pågrepet og siktet for grov korrupsjon, fikk han innvilget 500.000 kroner fra Oslo politidistrikt.

VG får opplyst at Eirik Jensen (59) mente han hadde jobbet så mye med det som har blitt beskrevet i retten som et topphemmelig politiprosjekt, at han rettet et krav på en ekstra utbetaling på en halv million kroner. Dette fikk han innvilget.

Den tidligere politilederen sitter nå i Oslo tingrett, anklaget for å ha mottatt penger fra narkobaronen Gjermund Cappelen (50).

Rettssaken viser hvordan Jensen de siste ti årene har hatt tilgang på en betydelig mengde kontanter. Jensen hevder dette er lovlige penger.

Spesialenheten for politisaker har tatt hefte i Jensens eiendom i Hedmark, en sparekonto og fremtidige utbetalinger begrenset til 300.000 kroner fra Kagge forlag.

Nedlagt politiprosjekt

Spesialenheten har også tatt hefte i en utbetaling fra Oslo politidistrikt hvor beløpet hittil har vært ukjent.

Heftet dreier seg om en halv million kroner som Eirik Jensen skal ha fått utbetalt knyttet til et hemmeligstemplet politiprosjekt.

Prosjektet ble formelt nedlagt i samråd med Sverre Sjøvold i 2012, samme år som Sjøvold ble politimester i Oslo.

LØNN: Politimester Sverre Sjøvold i Oslo politidistrikt sier Jensens utbetaling er lønn. Foto: Frode Hansen

Prosjektet ble ikke funnet godt nok, noe Jensen var uenig i. Han fremmet derfor, på et tidspunkt før pågripelsen, et krav om godtgjørelse for alt arbeider i forbindelse med prosjektet, får VG opplyst.

Etter pågripelsen ble kravet innfridd og Jensen ble tilkjent en halv million kroner.

– Dette er lønn



Rettsmøtet hvor Spesialenheten fikk medhold i å ta heft i utbetalingen fant sted i Oslo tingrett vinteren 2015, får VG opplyst.

– Pengene knytter seg til etterutbetaling av lønn, er det eneste politimester Sjøvold vil siteres på i VG via sine kommunikasjonsmedarbeidere.

Politimesteren vil ikke svare på VGs spørsmål om hvordan utbetalingen ble vurdert opp mot korrupsjonssiktelsen, hvem som innvilget summen, og på hvilket grunnlag summen ble innvilget.

Sjøvold vil heller ikke svare på om andre har fått tilsvarende sum.

– Oppgaver ingen visste om



I rettssal 250 har den korrupsjon- og narkotikatiltalte politilederen fortalt om sin karriere i Oslo-politiet.

Et sentralt punkt i hans innledende forklaring har vært det topphemmelige politiprosjektet, som Jensen sier har pågått fra 1998 til 2011.

– Jeg har hatt oppgaver som ingen vet om. Det er nasjonale særdeles hemmelige prosjekter. Det har slitt både på meg andre. Det er vitner etter meg som gå inn på dette. På grunn av prosjektets karakter og ansvaret for folk 24/7, så har jeg levd et liv som ingen på politihuset har visst om, sa Jensen i sin innledende forklaring.

Han beskrev hvordan prosjektet førte til at han reiste mye, hadde hemmelige telefoner, benyttet kodespråk og hadde hemmelige møteplasser. Han forklarte også at han var redd for kontraspaning.

Hemmelig for Elden



Prosjektet har vært så hemmelig, og også såpass tåkelagt i retten, at dommeren i Jensens innledende forklaringer, måtte spørre Spesialenheten om Jensens forklaringer var nye for dem.

De bekreftet overfor dommeren at prosjektet eksisterte.

Eirik Jensens forsvarer, John Christian Elden, sier til VG at heller ikke han kjenner til det fulle innholdet i det hemmelige arbeidet til Eirik Jensen.

UKJENT: Heller ikke forsvarer John Christian Elden er kjent med innholdet i det hemmelige proskjektet til Eirik Jensen. Foto: Cornelius Poppe

– Vi har bedt om innsyn, men ikke fått det, sier Elden.

Han bekrefter at politiet har tatt hefte i en bonusutbetaling fra Oslo politidistrikt,

– Jeg har ingen mulighet til å gå nærmere inn på bakgrunnen for utbetalingen da Spesialenheten opplyser å ha en rettslig kjennelse som hemmeligstempler alle opplysninger om dette prosjektet, sier Elden.

– Jeg har ingen andre opplysninger enn at det er en utbetaling fra Oslo politidistrikt som vi ble gjort kjent med. Påtalemyndigheten har mulighet til å sikre et fremtidig inndragningskrav, og vi så at vilkårene for et hefte i denne pengesummen var til stede, sier aktor Guro Glærum Kleppe i Spesialenheten.

Toppledelsen av norsk politi



I sin forklaring har Jensen sagt at han gjennom sitt hemmelige prosjekt har jobbet for toppledelsen av norsk politi.

Riksadvokaten er øverste myndighet for politi og påtale i Norge.

VG har stilt følgende spørsmål til Riksadvokaten.

– Hva er Riksadvokatens kjennskap til det hemmelige prosjektet som har blitt omtalt i åpen rett?



– Hva er Riksadvokatens kjennskap til Eirik Jensens arbeidsoppgaver i dette prosjektet?

– Hva er Riksadvokatens kjennskap til utbetalingen på en halv million kroner for arbeidsoppgavene i dette prosjektet?

Riksadvokaten svarer via sin kommunikasjonsansvarlige Mie Skarpaas, at de ikke vil kommentere en sak som er under rettslig behandling. De henviser til Spesialenheten.