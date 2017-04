Oslo-politiet avvist da de ville avlytte Jensen-møte i bilen

Politiet i Oslo mente det burde iverksettes «romavlytting» på Gjermund Cappelen, men fikk nei fra etterforskningsledelsen i Asker og Bærum.

Dersom det hadde blitt montert avlyttingsutstyr i bilen til Gjermund Cappelen ville man visst hva han og Eirik Jensen snakket om i møtet 19. desember 2013.

Politiet spanet på møtet og Spesialenheten mistenker at Jensen fikk en konvolutt med penger mens de satt i bilen.

DIREKTE: Få siste nytt fra retten her.

Dommer Kim Heger var tydelig overrasket over at romavlytting ikke ble iverksatt når det hadde blitt diskutert. Flere ganger har han vendt tilbake til temaet, med spørsmål om hvorfor dette ikke ble gjort.

– Vi tilbød Asker og Bærum romavlytting, men det ble avslått. Beskjed var at de etterforsket Cappelen, ikke Eirik Jensen. I ettertid tenker jeg at det er litt synd, sier Holand.

Oslo politidistrikt hadde ingen etterforskning, men hadde avgitt tjenestemenn for å hjelpe kollegene i Sandvika. Det var spanere fra Oslo som brøt seg inn i narkotikalageret og fjernet 109 kilo hasj.

– Formålet var å skape uro i rekkene, fordi de vet at folk gjør feil når de er stresset. Cappelen prøver å ringe til Jensen. Da blir jeg bekymret. Hvorfor i all verden skal Cappelen ha kontakt med Jensen fordi hasjen er borte? Samtidig vet vi at det er avtalt et møte mellom dem neste dag, forteller Holand i retten.

Han kalte inn til et møte hvor flere ledere deltok og det ble avgjort at de skulle tilby Asker og Bærum bistand til å gjennomføre såkalt «romavlytting» av møtet som var planlagt dagen etter. Det ville krevd at man måtte involvere flere personer i den hemmelige aksjonen.

Ifølge Holand ble det ikke vurdert hvorvidt Oslo burde starte en egen etterforskning av Eirik Jensens rolle. Han visste heller ikke hvorfor Asker og Bærum sa nei.