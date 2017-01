Mener Jensen har over én million i kontantinnskudd

OSLO TINGRETT (VG) Spesialenheten for politisaker mener tiltalte Eirik Jensen har mottatt over én million kroner i kontanter som er satt inn på bankkonto.

Aktor Guro Glærum Kleppe opplyste i innledningsforedraget tirsdag at Spesialenheten for politisaker har utarbeidet en såkalt kontantstrømsrapport.

Konklusjonen er at den tidligere politioverbetjenten Eirik Jensen gjennom årene har satt inn over én million kroner på sine bankkontoer. I tillegg mener Spesialenheten at Jensen har foretatt kontantkjøp for over én million kroner.

– Tiltalen bygger på at Jensens kilde til kontanter er Cappelen. Han har gitt ham penger og andre økonomiske fordeler i forbindelse med hans stilling som polititjenestemann, opplyser Kleppe.

Totalt mener Spesialenheten at Jensen har mottatt minst 2,1 millioner kroner fra Gjermund Cappelen, som betaling for politiinformasjon. Cappelen selv har forklart at Jensen fikk 500 kroner pr. kilo som ble smuglet inn – samme beløp som han ga de nærmeste medhjelpere i hasjligaen.

– Det er vanskelig å avdekke en fullstendig kontantøkonomi tilbake i tid, sier Kleppe.

Hun mener det er både bruk av og tilgang til kontanter hos Jensen som de ikke har avklart og påpeker at de er avhengig av å finne for eksempler kvitteringer for å påvise noe sikkert.

Forsvarerne til Eirik Jensen har allerede i forkant av rettssaken avvist de økonomiske analysene som er utført av Spesialenheten. De har hentet inn sin egen revisor som konkluderer med at Jensen ikke har noe merforbruk. Deres analyse går i null, ifølge John Christian Elden.