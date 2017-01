Mener Cappelen solgte hasj for 1–2 milliarder kroner

OSLO TINGRETT (VG) Påtalemyndigheten mistenker at hasjsmugleren Gjermund Cappelen har skjult store verdier.

– Det er naivt å tro at det vi har funnet, er alt som er igjen, sa aktor Lars Erik Alfheim fra Oslo statsadvokatembete da rettssaken startet mandag.

Påtalemyndigheten anslår at Cappelen har solgt narkotika for mellom 1 og 2 milliarder kroner. Det er basert på normal gatepris. Utgifter som Cappelen har hatt i forbindelse med transport til Norge og distribusjon er ikke trukket fra.

I tiltalen har påtalemyndigheten tatt et mer forsiktig anslag på gatepris og det er varslet krav mot Cappelen på inndragning av 825 millioner kroner.

Da han avga personalia foran tingrettsdommer Kim Heger sa Cappelen at han ikke lenger hadde noen verdier.

– Jeg har ingen formue utover det som er inndratt, hevdet hasjsmugleren.

Han opplyste at han hadde et firma, men at påtalemyndigheten hadde tatt kontroll over dette og var i ferd med å avvikle driften.

Disponerte kontoer i Sveits

Alfheim påpekte at politiet har funnet spor etter penger i utlandet, men at det har vært utfordringene å følge pengesporene. Cappelen disponerte 24 bankkontoer, blant annet i Thailand og Sveits, som er kjent for å være svært restriktive med å gi innsyn.

Cappelen har ikke hatt noen vanlig jobb siden han i 1982 jobbet tre uker for Statens vegvesen. Året før var han avisbud for Aftenposten i fem uker.

– Han har aldri betalt skatt som andre, sa statsadvokat Lars Erik Alfheim.

Rettssaken mot hasjsmugleren Gjermund Cappelen og den pensjonerte politioverbetjenten Eirik Jensen startet mandag. Det var isfront mellom de to da de møttes i retten for første gang siden pågripelsen.

Cappelen var i mange år Jensens politiinformant, og Jensen mener Cappelen har snudd historien på hodet når han hevder å ha fått politiinformasjon fra ham.

Jensen stirret en periode på Cappelen da han kom inn i rettssalen, men det var kun iskalde blikk og ingen håndtrykk.

Hasjligaen brukte kallenavn

Aktor Lars Erik Alfheim har brukt mye tid på å forklare hvordan strukturen på tidslinjen som politiet har laget, så mye at dommer Kim Heger tok det opp før lunsjpausen og etterlyste en redegjørelse om selve saken.

Heger påpekte at aktor nå hadde brukt én time på å forklare et hjelpedokument.

Under forklaringen av tidslinjen kom Alfheim inn på ulike kallenavn som er brukt på personer i Cappelens nettverk. Det var navn som for eksempel «Øst», «Land Cruiser» og «Sykehuset».

Disse navnene ble blant annet brukt når man snakket samme på telefon, eller sendte meldinger til hverandre. På den måten har narkotikanettverket forsøkt å holde de involvertes ekte navn unna fra politiet dersom de skulle være overvåket.