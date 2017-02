Mener Cappelen kan ha blitt presset

Tre måneder før Gjermund Cappelen pågripes ble et møte mellom ham og Eirik Jensen avslørt med billedbevis.

Eirik Jensen ble observert på vei til møtet og en 42 år gammel mann, som tidligere hadde blitt urettmessig tiltalt av seksjon for organisert kriminalitet, og som bestemte seg for å følge etter. Han visste godt hvem Jensen var og ville se hvem han skulle møte.

42-åringen tok et bilde som viser Cappelens sølvgrå BMW X3 stå parkert ved siden av en Volvo V70. Kjøretøyet er en sivil politibil, registrert på Oslo politidistrikt.

Møtet fant sted på Ekebergsletta 10. september, og bildet har tidligere blitt fremvist i retten.

Jensens forsvarere mener hendelsen kan være opptakten til forklaringen som Gjermund Cappelen senere har gitt til Spesialenheten om at Jensen har gitt ham informasjon – ikke omvendt.

Ifølge Cappelen gikk det ikke lang tid før han ble kontaktet av investoren Pål Gruben, som i etterkant er dømt for hvitvasking. Gruben delte på den tiden kontor med Gjermund Cappelen i det gamle flytårnet på Fornebu og ville vite hvorfor han traff Eirik Jensen.

Hevder han ikke var bekymret

Ifølge Cappelen ble han innkalt til et møte på pauserommet til et bilverksted på Ensjø i Oslo. Også verkstedseieren var til stede og skal ifølge Cappelen ha forklart at det ikke var noen tvil om at bildet fantes.

– Han mente at det ikke var bra for meg om jeg ble hengt ut som en tyster. Men jeg har levd med sånne ting før, så jeg var vel ikke så bekymret. Jeg sa at det var noen gamle rykter, fortalte Cappelen i retten mandag.

Elden konfronterte hasjsmugleren med politiavhør hvor det fremgår at han i møtet sa at han «i alle fall ikke hadde gitt informasjon», og at «det heller var motsatt».

– Er det her du kommer på denne tanken, at du skal ha fått informasjon av Jensen? Var det her du fant på at det kunne være omvendt? spurte Elden i retten.

– Nei, nå må du holde opp, Elden. Det er bare tull, svarte Cappelen, og påpekte at han ikke sa noe om Eirik Jensen før politiet i Asker og Bærum bebudet at det var ham de ville ha.

Reagerte på Eldens tese

Eirik Jensens forsvarer påpekte videre at Gjermund Cappelen har forklart at han ble presset for penger av flere personer i tiden før pågripelsen.

– Er det noen som har fått deg til å føle deg trygg ved at Jensen sitter på tiltalebenken? spurte Elden.

– Nei, nei, nei, svarte Cappelen.

Elden mener imidlertid at saken kan ha startet her:

– La oss ta en tese: At du skylder en del millioner i det kriminelle miljøet. Og at noen av dem du skylder penger til, ikke er så glad i Eirik Jensen. Vil det kunne være et moment for at de rundt deg skal føle seg trygge? Så sier de at «hvis du ikke kan betale dette, så tar vi kona og barna dine». Så sier du «Jeg kan ikke betale». Så sier de «Kan du gjøre noe annet for oss? For eksempel å putte Eirik Jensen på den benken, hold ham der og sørg for at han får straff».

– Hvordan skal det foregå? svarte Cappelen.

– Sånn at vi sitter her, sa Elden.

– Hvordan kan du bygge opp en sånn tese? Det er ingen som har presset meg til dette her, sa Cappelen.

