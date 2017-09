I ti år var han Eirik Jensens nærmeste sjef. Til tross for tingrettens knusende dom, tror Øyvind Nordgaren fortsatt at Jensen er uskyldig.

Fakta: Eirik Jensen * Begynte i Oslo politidistrikt i 1977 og ble etter hvert leder for Spesielle Operasjoner (SO) og gjengprosjektet X-ray i Oslo. Har deltatt i flere av de største etterforskningene i hovedstaden og tilhørte før pågripelsen politimesterens strategiske stab. * Ble pågrepet 24. februar 2014, løslatt 30. mai samme år. I 2016 ble han pensjonert. * Er tiltalt for grov korrupsjon for å ha tatt imot penger og andre fordeler fra Gjermund Cappelen til en samlet verdi av minst 2,1 millioner kroner, og for medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj. Nekter straffskyld. * Er også tiltalt for brudd på våpenloven, men enkelte tiltalepunkter er blitt frafalt.

Til VG forteller Nordgaren at han har fulgt nøye med under den drøyt fire timer lange domsavsigelsen i Oslo tingrett mandag.

– Selvfølgelig har jeg det. Først og fremst er jeg rystet og lei meg. Dette er en trist dag. Jeg hadde håpet på en frifinnelse for Eirik, for både narkotikainnførsel og korrupsjon, sier han til VG.

Samtidig åpner politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, for en gransking av politidistriktet. I dommen stiller retten spørsmål ved hvordan det i det hele tatt var mulig at Eirik Jensen kunne operere som han gjorde.

– Jeg har ingen problemer med å forstå at retten stiller det spørsmålet. Allmennheten har krav på et svar på hvordan dette var mulig, sier politimesteren til VG.

– Hvordan ser du på behovet av en gransking av dette spørsmålet?

– Det er det noen andre enn politiet som må vurdere for at det skal ha troverdighet. Jeg har ingen problemer med å åpne opp for hvordan vi har jobbet med vår metodebruk fra jeg ble politimester i 2012, sier Sjøvold.

– For tett kontakt med Cappelen

Øyvind Nordgaren sier han ikke hadde trodd at dommen mot den tidligere politimannen ville være så «knusende».

– Jeg har hele tiden støttet Eirik som medmenneske. Samtidig har jeg respekt for etterforskningen og jeg tar til meg dommen som foreligger i dag.

– Den tette kontakten han har hatt med Cappelen har på en måte blitt skjebnen hans. Eirik har kjent Gjermund siden han var ung, han har fått ham ut av rusen, og de har nok utviklet et slags vennskap, sier Nordgaren til VG.

Kanskje har kontakten vært for tett, medgir han.

– Kontaktet med Cappelen har vært for tett og grensene har vært diffuse, det er det ikke tvil om. Men det synes jeg Eirik også tok selvkritikk på da jeg hørte ham i retten. Det går jo tydelig frem i dommen at kontakten har vært rettsstridig, sier den tidligere polititoppen.

Før rettssaken startet sa Nordgaren til VG at han det var «en umulig tanke» at Jensen er skyldig, og i mars i år mente han fremdeles det samme.

– Nå er dommen kommet, er det fremdeles en umulig tanke?

– Jeg vil ikke endre på det. Forsatt tenker jeg at han ikke kan være skyldig i den alvorlige tiltalen. Jeg respekterer dommen, men skjønner at den vil bli anket, og at denne saken ikke er endelig avgjort.

– Kan ikke helt forstå det

En annen som var raus med gode ord om Jensen da han vitnet i saken, var politiinspektør Morten Glavin (50) i Politidirektoratet.

I avhør med Spesialenheten for politisaker har Morten Glavin forklart at Eirik Jensen var en av to politifolk han kunne «lagt livet sitt i hendene til».

I dag er han overrasket over at hans tidligere kollega har blitt dømt til lovens strengeste straff.

–Det er en meget stor overraskelse. Foreløpig tenker jeg ikke mer enn at dommen må gjennomgås på en ordentlig måte. Jeg kan ikke helt forstå det, og kjenner at jeg har behov for et dypdykk i hva retten egentlig har lagt til grunn, sier Glavin til VG.