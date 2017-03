Jensens kontantforbruk endret seg etter løslatelsen

OSLO TINGRETT (VG) I årevis satte han jevnt og trutt inn store kontantbeløp i banken. Så ble han arrestert, siktet for grov korrupsjon. Etter løslatelsen har ikke Eirik Jensen satt inn kontanter en eneste gang.

Det kom frem da Spesialenheten for politisakers revisor Gyda Hoberg fra vitneboksen gikk gjennom Jensen og ekssamboerens kontantøkonomi, i til tider kjedsommelige detaljer, på rettssakens 40. dag.

Nitidig viste hun til det ene kontantinnskuddet etter det andre.

18.000 kroner her. 13.000 kroner der. 10.000 kroner neste gang. Like nitidig gikk hun gjennom det Spesialenheten har funnet av kvitteringer på bankkjøp og andre bevis på slike.

Perioden fra 1. januar 2004 til han ble pågrepet i februar 2014 viser et klart mønster, mente Hoberg.

Kommentar: Synd eksen nekter å snakke

Ifølge henne har han satt inn nesten 1,4 millioner på konto, fordelt på et utall enkeltinnskudd. Iblant flere ganger på en og samme dag. Han har også gjort kontantkjøp til en samlet verdi av 1,1 millioner kroner, mener Spesialenheten.

– Han har brukt 1.662.961 mer enn han har hatt tilgang på i kontanter, sa spesialetterforskeren.

Dersom hun tok ut ekssamboeren fra regnestykket, de to har hevdet å ha adskilt økonomi, ble tallet nesten to millioner kroner.

Store forskjeller

Så kom man til hva som har skjedd etter Jensen ble løslatt fra varetekt. Spesialenheten har gjort en ny analyse av forbruket hans fra dette skjedde og til og med 2015.

– Vi ville se om han fulgte det samme mønsteret, sa aktor Kristine Schilling.

Det mener hun bestemt at han ikke gjorde. Schilling og Hoberg mener den årlige og månedlige oversikten de har laget viser en klar forskjell på før og etter Cappelen ble arrestert, og før og etter Jensen var i varetekt.

– Han har ikke gjort noen kontantinnskudd etter løslatelsen, opplyste de.

NYHETSVARSEL: Få pushmelding til mobilen når noe skjer i saken

Bruk av kontanter til å gjøre store betalinger med har også endret seg vesentlig, forklarte Hoberg. Faktisk bruker Jensen mindre penger enn han har tilgang på i perioden etter løslatelsen.

Riktig nok bruker han mer enn han tjener på sin lønn fra politiet, men nå finner Spesialenheten en kilde til hvor de pengene kommer fra. Han har mottatt 175.000 kroner fra Kagge forlag for å skrive bok.

– Vi ser et jevnt og trutt overforbruk fra 2004 med penger fra en ukjent kilde, en x-faktor. Overforbruket tar slutt når man kommer til 2014 og 2015, sier aktor Schilling.

For henne er «x-faktoren» Gjermund Cappelen. Han blir fengslet desember 2013, og fra da av er det ingen i nettverket hans som lenger får penger fra ham.

DIREKTE: Følg rettssaken direkte.

AKTOR: Kristine Schilling fra Spesialenheten for politisaker. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Var ikke kontantuttak

Eirik Jensen har forklart «x-faktoren» på andre måter. Han har snakket om ting som kjøp og salg av biler og arv fra foreldrene. Det siste har gjort at Spesialenheten også har gjort en privatforbruksberegning av foreldrenes økonomi fra 2004 og frem til 2013.

Hoberg opplyste for retten at de har funnet at foreldrene har overført nesten en halv million kroner til Jensen, men dette er snakk om bankoverføringer og innbetalinger, blant annet av restskatt, de har gjort for sin sønn.

Dommeren til Jensen: – Har moren din så mye «cash»?



De finner ingen store kontantuttak som de mener kan rime med at Jensen skal ha fått store summer fra moren. Det som først kunne se slik ut på kontoutskriften viste seg å være overføringer via bank det også.

– De var i bunn og grunn ingen kontantuttak, sa Hoberg.

Like over 260.000

At foreldrene til sammen har tatt ut rundt 1,4 millioner kroner i perioden er hun likevel klar på. Hun mener likevel at forbruksberegningen hennes, ved hjelp av statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB), viser at det aller meste av dette må ha gått med til parets eget forbruk. For eksempel har de knapt funnet at noe innkjøp av mat og drikke er betalt med kort, altså må det være betalt med kontanter. Det samme gjelder for flere andre ting.

Hoberg sitter i sitt regnestykke bare igjen med 261.778 kroner som Spesialenheten ikke kan forklare hvor har blitt av.

– Det kan for eksempel være at de har handlet mer mat enn SSBs gjennomsnittsstatistikk, men de kan også ha gitt dem bort i gaver, inkludert til Eirik Jensen, sa aktor Kristine Schilling.

Les mer: Eks-samboeren om Jensen: – Jeg får det ikke til å stemme

Jensens forsvarer, John Christian Elden, påpekte at beregningen viser at søsteren har fått mer på konto fra foreldrene enn Jensen. Samtidig har moren sagt at hun var opptatt av jevn fordeling. Derfor mener Elden at Jensen kan ha fått en større av sin del i kontanter.

Elden vil også etter hvert legge frem forsvarets egen analyse av Jensens kontantøkonomi. Den har foreløpig latt vente på seg.

– Vi har en revisor med oss i retten i dag. Han er her for å høre hva Spesialenheten hevder, så skal vi lage vår rapport etterpå, svarte Elden da dommer Kim Heger lurte på når den skulle dukke opp.