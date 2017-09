Jensens frifinnelsesplan: Tenker på å anmelde Cappelen

Mandag er sannhetens øyeblikk i første runde av rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen. Jensen har tenkt på å anmelde Cappelen nettopp for ikke å ha snakket sant.

På fredag troppet advokater, kunstnere, journalister, forlagsfolk og støttespillere opp på Interiør-Galleriet på Frogner da Jensens samboer, Ragna Lise Vikre og Tore Hogstvedt, klippet snoren for utstillingen «Mennesket og naturen».

Naturlig nok hadde et stort pressekorps møtt opp for å få høre hva Jensen selv tenkte bare tre dager før domsavsigelse i Oslo tingrett.

Jensen selv beskriver de siste 3,5 årene, fra han ble pågrepet og fram til nå, som svært tøffe.

Mandag faller dommen. Overfor VG letter Jensen på sløret for hva som kan bli planen etterdommen, uansett utfall.

– Falsk forklaring

Jensen-forsvaret betegner Cappelens forklaring som et «eventyr». Cappelens forsvarere sier det ville være umulig å fortelle om hasjvirksomheten, uten å fortelle om Jensen.

Bevisene mot Jensen er Cappelens forklaring, tekstmeldinger, en pengeoverlevering, en analyse av privatøkonomien og oppussingen av et baderom.

– Hva gjør du hvis du bli frikjent?

– Man må tenke seg nøye om, men hvis jeg blir frifunnet så har man en annen plattform å tenke videre på. Jeg er tvilende på fundamentet i hele saken, men så er det rettsvesenet som nå må beslutte og ta stilling til hva som er hva, sier Jensen, som allerede har begynt å tenke mot ankesaken.

– Når du hører Cappelen forklaring, hva går gjennom hodet ditt?

– Jeg har sagt det minst fem ganger til de som har avhørt meg: hvorfor sjekker dere ikke hans motiv? Det er utrolig underlig, sier Jensen.

Forklaringen mener han er ispedd «Asbjørnsen og Moe». Han vurderer å anmelde Cappelen for falsk forklaring dersom det skulle bli frifinnelse.

MØTES IGJEN: Etter 118 dager, møtes Eirik Jensen og Gjermund Cappelen på ny i Oslo tingrett mandag. Foto: Tore Kristiansen , VG

– Tanken har streifet, ikke bare meg. Jeg vil diskutere det nøyere med advokatene.

– Hvis du blir funnet skyldig, hvilke tanker vil streife deg da?



– Da har vi ikke gjort en god nok jobb. Det forandrer ikke mitt standpunkt i denne saken.

– Føler du at du fikk lagt fram din sak godt nok i tingretten?



– Det er vesentlige momenter som ikke ble bra nok belyst. Det kan bli hvassere i runde nummer to, sier Jensen, som ikke vil gå i detalj på hvilke momenter han tenker på.

John Christian Elden, Jensens forsvarer, opplyser til VG at «det er helt på det rene at Cappelen har forklart seg mye falsk i saken». Dette var også et av temaene under forsvarets prosedyre.

– Alle hans selvmotsigelser er nok i seg selv. Derimot er det vanskelig å ilegge ham mer enn samlet 21 års fengsel, så det spørs om det er noe poeng etter at han har fått sine straffer i Oslo tingrett og i Asker og Bærum tingrett, sier Elden.

– Langt over streken

Jensen nekter straffskyld for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet ved at han skal ha varslet hasjdømte Gjermund Cappelen om situasjonen i politiet under hasjinnførsler. Han mener Cappelens forklaring har ett klart motiv: strafferabatt.

PÅ UTSTILLING: På fredag holdt Ragna Lise Vikre utstilling på Frogner. Her står hun sammen med samboer Eirik Jensen, som også har malt ham og kalt maleriet «Prøvelsen». Foto: Helge Mikalsen , VG

– Jeg synes han er kynisk og jeg synes han har gått langt over streken. Han var i en vanskelig situasjon, men at han skulle velge denne rømningsveien, det hadde jeg ikke trodd. Han trodde vel at han skulle innkassere store gevinster, men så ble det ikke helt sånn. Så jeg vet ikke om han har god eller dårlig samvittighet nå.

Aktoratet la ned påstand om 18 års fengsel for Cappelen for grov korrupsjon og grov narkotikavirksomhet. Han fikk ett år rabatt for tilståelse, to år for å ha snakket om Jensen. Cappelen forsvarer Benedict de Vibe mente Cappelen fortjente halv straff.

– Tror du Cappelen føler seg lurt?

– Det hadde jeg gjort, svarer Jensen.

Cappelen-forsvarer, Benedict de Vibe, har ikke besvart VGs henvendelser søndag ettermiddag.

– Troverdig

Da medlemmene av hasjligaen til Cappelen ble dømt i Borgarting lagmannsrett, påpekte retten at Cappelen forklaring i stor grad stemmer overens med andre bevis som politiet har innhentet. Det ble avvist av lagmannsretten at man ikke kunne feste lit til Cappelens forklaring fordi den var motivert av strafferabatt.

Da aktor Lars Erik Alfheim la ned påstand mot Cappelen i Oslo tingrett sa han at Cappelen hadde gjort det mulig å dømme en korrupt politimann.

– Han er troverdig. Uansett hvor mye man skulle mislike ham. Mye som er sentralt kommer uoppfordret fra ham, og uten at han har fått informasjon fra politiet i forkant, sa Alfheim.