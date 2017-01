Jensen-rettssaken: Iskaldt møte i retten

OSLO TINGRETT (VG) Da den tidligere politilederen Eirik Jensen (59) og hasjbaronen Gjermund Cappelen (50) møttes for første gang på over tre år – var det kun med iskalde blikk og ingen håndtrykk.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Mandag starter straffesaken mot den tidligere politilederen Eirik Jensen og hasjbaronen Gjermund Cappelen i Oslo tingrett.

De to mennene har kjent hverandre i over 20 år og står nå tiltalt for grov korrupsjon og massiv innførsel av hasj til Norge.

Følg rettssaken minutt for minutt her.

Jensen festet blikket i Cappelen



Det er en kortklippet Eirik Jensen som kommer inn i salen sammen med forsvarerne John Christian Elden og Arild Holden. Hodet er hevet. Han hilser på Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe.

Den tidligere politilederen er ikledd svarte jeans, en brun semsket skinnjakke og hvit skjorte. I venstre øret har han en øredobb.



VGTVs direktesending her:

Hasjbaronen Gjermund Cappelen ankommer sal 250. Han er tydelig preget av stundens alvor. Hendene er foldet på fanget. Han sitter mellom forsvarerne, mens Jensen har Holden og Elden på sin høyre side.

Jensen stirrer på Cappelen, men hasjbaronen svarer ikke på blikket. Cappelen ønsker heller ikke kommentere noe rundt hvordan det er å møte Jensen i retten.

Noterer på blokk



Jensen kikker bort mot Cappelen. Cappelen kikker på Jensen, og legger hodet i høyre hånd. Cappelen holder blikket lenge før han slipper.

Jensen har også tittet bort mot Cappelen noen ganger – før han tar opp pennen sin og skriver 9/1-17. Den tidligere politilederen virker preget. Han er taus. Blikket virrer litt. Eks-politimannen er tydelig på at han ikke ønsker å uttale seg før saken er i gang.

– Skyldig



Dommer Kim Heger ankommer rettssal 250. Cappelen ser konstant på dommeren. Jensen ser ned i bordet.

NULL KONTAKT: Hverken den tidligere politilederen Eirik Jensen eller hasjbaronen Gjermund Cappelen tok initiativ til å hilse på hverandre da de møttes for første gang i Oslo tingrett mandag. Foto: Helge Mikalsen Foto: Helge Mikalsen , VG

Dommer Heger tar fatt på oppgaven med å lese opp personalia for de to tiltalte, før statsadvokat Lars Erik Alfheim leser opp tiltalen mot Cappelen.

– Skyldig, sier Cappelen da tiltalen mot ham er ferdig opplest. Stemmen er lav.

Forvirret? 12 spørsmål og svar om Jensen-saken

– Ikke skyldig



Assisterende sjef Guro Glærum Kleppe ved Spesialenheten for politisaker tar over ordet og leser opp tiltalen mot Jensen. Den tidligere politilederen står rakrygget med haken hevet. Innimellom ser han bort på Spesialenheten.

– Nei. Ikke skyldig, svarer Jensen på spørsmål fra dommeren om straffskyld for medvirkning til grove narkotikaforbrytelser og grov korrupsjon.

Den tidligere politilederen er også tiltalt for flere brudd på våpenloven, deriblant oppbevaring av totalt ti våpen.

– Ikke skyldig, men de faktiske opplysningene er riktige, svarer Jensen.

Grove anklager



Spesialenheten for politisaker mener Cappelen gjennom en årrekke har fått hjelp av Jensen til å smugle inn totalt 13,9 tonn hasj – mot betaling, som takk for hjelpen.

FÅR STØTTE: Flere støttespillere har møtt opp i Oslo tingrett for å overvære rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen. Jensen smilte og hilste på noen av sine kjente. Foto: Helge Mikalsen

Hasjbaronen har erkjent straffskyld, mens den tidligere politilederen nekter straffskyld.

Les mer: Slik blir rettssaken

Jensen hevder isteden at Cappelen var en av hans viktigste informanter i kampen mot organisert kriminalitet, og at han ikke kjente til at hasjbaronen drev en omfattende narkotikaforretning.

Tre år siden forrige møte



De to har ikke sett hverandre siden en kort kjøretur om formiddagen torsdag 19. desember 2013. Cappelen plukket opp Jensen ved en Kiwi-butikk på Grønlandsleiret i Oslo sentrum og dro opp til Ekeberg og tilbake til samme sted.

Da Jensen forlot bilen og Cappelen kjørte av sted, bar den tidligere politilederen med seg en hvit konvolutt som Spesialenheten mener inneholdt kontanter.

Disse kontantene skal ha vært en av flere oppgjør for tjenester Jensen skal ha utført for Cappelen slik at han lyktes å drive hasjbutikken i Bærum, ifølge Spesialenheten.

Ingen av de to visste at møtet ble overvåket av spanere i umiddelbar nærhet, og at disse spanerne tok bilder fra stedet. Det er ventet at disse bildene vil bli lagt frem i forbindelse med bevisføringen mot Jensen i løpet av den fem måneder lange straffesaken i Oslo tinghus.