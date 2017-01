OSLO TINGHUS (VG) Ifølge Eirik Jensen har han arbeidet med et hemmelig nasjonalt prosjekt som få visste om.

Den tidligere politioverbetjenten, som er tiltalt for medvirkning til narkotikasmugling og grov korrupsjon, startet sin forklaring i Oslo tingrett i ettermiddag.

Han startet med å fortelle om sin karriere i politiet. I den forbindelse kom han innpå det han kaller et hemmelig prosjekt som pågikk fra 1989 til 2011.

– Jeg har hatt oppgaver som ingen vet om. Det er nasjonale særdeles hemmelige prosjekter. Det har slitt både på meg andre. Det er vitner etter meg som gå inn på dette. På grunn av prosjektets karakter og ansvaret for folk 24/7, så har jeg levd et liv som ingen på politihuset har visst om, sier Jensen.

På spørsmål fra dommer Kim Heger om hvem som visste, opplyser Eirik Jensen at politiinspektøren visste om prosjektene, det vil si lederen av seksjonen.

– Men mine kolleger som er avdelingssjefer visste ikke hva jeg holdt på med, sier den pensjonerte politioverbetjenten.

– Det har vært utrolig tungt at jeg ikke kunne fortelle mine nærmeste ledere hva jeg holdt på med, legger han til.

Ifølge Jensen medførte det hemmelige oppdraget at han har levd annerledes enn de fleste andre politimenn.

– Det førte til at jeg reiste mye, hadde hemmelige telefoner, benyttet kodespråk og hadde hemmelige møteplasser. Jeg var også redd for kontraspaning, forteller Jensen.

Han omtaler livet han har levd som «en dårlig roman», men understreker at han snakker sant. Jensen hevder han måtte ha våpen og penger tilgjengelig for å beskytte egen sikkerhet.

Medtiltalte Gjermund Cappelen fulgte nøye med da Eirik Jensen startet sin forklaring etter lunsj tirsdag. Jensen fremsto som kampklar og svært opptatt av at dommerne skal forstå at han har levd et spesielt liv.

Flere ganger i forklaringen omtaler Jensen seg selv som utradisjonell og kontroversiell internt i politiet.

– Jeg så ikke ut som en vanlig politimann. Jeg hadde langt hår, hestehale, Harley og en interesse for det jeg jobbet med, forteller Jensen i retten.