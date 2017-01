Jensen i SMS til Cappelen etter hasjbeslag i 2011: «En mann i grøfta. Skal se på skadene på bilen.»

OSLO TINGRETT (VG) Kort tid etter at media omtalte et beslag av 350 kilo hasj i februar 2001, skrev den tidligere politilederen Eirik Jensen en kryptisk tekstmelding til hasjbaronen Gjermund Cappelen.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

«En mann i grøfta. Skal se på skadene på bilen.», sto det i meldingen fra Jensen.

Mandag fortsatte straffesaken mot den tidligere politilederen i Oslo tingrett. Spesialenheten for politisaker konfronterte Jensen med en rekke tekstmeldinger mellom ham og hasjbaronen Gjermund Cappelen, deriblant fra februar 2011.

I begynnelsen av denne vintermåneden tok politiet på Romerike beslag i 350 kilo hasj til en verdi av 50 millioner kroner som var gjemt i en trailer. Beslaget ble gjort på bakgrunn av informasjon som politiet hadde mottatt av tollvesenet.

SISTE FRA RETTEN: Fortløpende oppdateringer her.

Den aktuelle tekstmeldingen ble sendt fra Jensen til Cappelen kort tid etter at beslaget var kjent i media. I politiet fikk aksjonen navnet «Operasjon lagereske».

Presses i retten

Aktor Kristine Schilling ba den tidligere utdype bakgrunnen for meldingen, og antydet samtidig at Spesialenheten mener at Jensen varslet Cappelen om at en av hans hasjtransporter var stoppet.

STILLER SPØRSMÅL: Aktor Kristine Schilling ved Spesialenheten for politisaker. Foto: NTB/SCANPIX

– Jeg varslet Cappelen om at han skal lytte og høre om det er aktiviteter ute i felten. Jeg tror ikke alle ble tatt i den saken. Det er ikke unormalt å be kilder høre om hvem som har mistet en last, forklarte Jensen i retten.

– Men hvordan skal Cappelen skjønne at du vil han skal sjekke dette? spurte aktor.

– Da er saken godt kjent. Er det noe han er, så er det at han er opptatt av mediebildet. Det var en NTB-sak (nyhetsbyrå) som var publisert, svarte Jensen.

– Hvorfor er hasjbeslaget relevant? fortsatte aktor.

– Informasjon fra Cappelen har relatert seg til hasj og innførsel av hasj. Det har interessert ham, og jeg la til grunn at han hadde fanget det opp, svarte Jensen.

Seks minutter etter SMS-meldingen får Eirik Jensen svar fra Gjermund Cappelen.

«Ok, skal vaske etterpå»

Deretter sendes dere flere meldinger mellom de to:

Jensen: «Dette tar litt tid, har ikke skadeomfang før den er her på verkstedet»

Cappelen: «Uansett, så skal jeg vaske, så hvis du er i nærheten så kan vi ta en prat»

Jensen: «Nei, er på vei dit»

Hevder han var på «harrytur»

Spesialenheten for politisaker mistenker at Eirik Jensen kjørte til Svinesund for å skaffe informasjon fra Tollvesenet. De viser til at kortet hans brukes i Strömstad denne dagen. Dette blir imidlertid avvist av Jensen.

– Jeg er sikkert og handler da, svarte den tidligere polititoppen i retten mandag.

Han sender imidlertid en melding til Cappelen, som Spesialenheten mener viser at han har fått mer informasjon.

«Bil med 300 hk gikk på både bensin/diesel, ikke noe jeg tror vi skal fikse opp», skriver Jensen i SMS til Cappelen.

– Det betyr at det var både hasj og marihuana i transporten. Det siste betyr at saken har løst. At alle var pågrepet, sa Jensen.

Ifølge hans forklaring ble meldingen sendt fordi Cappelen ikke lenger trengte å lytte etter opplysninger om beslaget i det kriminelle miljøet.