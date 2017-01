OSLO TINGRETT (VG) I løpet av 2010 og 2011 møtte den tidligere politilederen Eirik Jensen (59) og hasjbaronen Gjermund Cappelen (50) hverandre 9–10 ganger – uten at 59-åringen husker noen av dem.

Dommer Kim Heger stilte seg undrende til den manglende hukommelsen og tok derfor ordet i sal 250 i Oslo tingrett.

– Jeg har registrert 9 eller 10 møter fra 2010 og 2011, men du husker ingenting … sa Heger.

– Nei, jeg klarer ikke å huske det. Det er langt tilbake i tid, svarte Jensen, og fortsatte.

– Det er klart at mesteparten av dette er historie tilbake i tid. Jeg er ingen elefant. Når jeg får støttedokumenter, så ja, da er det et møte – men det er vanskelig å huske detaljer.

PRESSET: Den tidligere politilederen Eirik Jensen i vitneboksen i Oslo tingrett. Foto: Tore Kristiansen

Eirik Jensen har tidligere sagt at den medtiltalte hasjsmugleren Gjermund Cappelen har «elefanthjerne», altså at han husker svært godt.

– Personlig kildeforhold er helt naturlig



Aktor Kristine Schilling la senere frem e-poster og annen korrespondanse hvor den tidligere politilederen stilte spørsmål til Cappelen om «snusvirksomheten» hans, samt hvor Jensen også bretter ut om personlige problemer i familien.

Den tidligere politilederen forklarte først at han var oppriktig interessert i hasjbaronens snusbutikk og at det ikke er uvanlig for informantbehandlere å være privat med kilder man har kontakt med over så mange år, helt tilbake til 1993 for deres del.

Jensen hevdet også at det var en mulighet for at han ba om informasjon i kontakten med hasjbaronen.

Dommeren tok ordet på nytt.

– Det er komplisert at du ofte, i samme e-poster og meldinger, spurte om hvordan det gikk med snusvirksomheten, samtidig som du etterspurte informasjon … sa Heger.

– Det er en sjargong som utvikler seg over tid, sa Jensen, og la til at man lærer seg til å lese gjennom linjene.

Dommeren: Jeg forstår ikke



Den tidligere politilederen forklarte også at han tolket meldingene fra Cappelen kunne handle om begge deler.

Dommeren viste da til en konkret melding, som Jensen mente var «noe positivt» og at den kunne handle om både snusvirksomheten og informasjon.

– Det er nesten umulig å vite akkurat hva det handler om. Det var en del av sjargongen, fortsatte den tidligere politilederen.

Dommeren ble ikke noe klokere.

– Jeg skjønner ikke når er det når. Når er det snus og når er det informasjon, sa Heger, og legger til at aktor tolker disse meldingene til å handle om penger.

– Det er litt av poenget, at andre ikke skal forstå. De som prater sammen forstår, svarte Jensen, uten at han klarte å være konkret på hva den aktuelle meldingen handlet om.

– Jeg tror det er begge deler, sa han til slutt.