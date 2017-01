Jensen har følt seg truet i mange år

Hasjbaronen i uformell politisamtale: «Jeg har vært en kilde for Oslo politidistrikt i 20 år.»

OSLO TINGRETT (VG) Under et uformelt politibesøk ved Ila fengsel i januar 2014 fortalte hasjbaronen Gjermund Cappelen (50) om sitt forhold til Oslo politidistrikt: «Jeg har vært en kilde for Oslo politidistrikt i over 20 år.».